Тысячи жителей Новосибирска будут встречать Новый год в поезде или в самолете

Тысячи жителей Новосибирской области будут встречать Новый год, находясь в поезде или самолете. Для большинства из них это история не про обстоятельства, которые вынуждают, а про желание быть в дороге в новогоднюю ночь. Infopro54 приводит статистику по продаже билетов и истории путешественников.

Западно-Сибирская железная дорога сообщила, что уже продано более четырех тысяч билетов на поезда дальнего следования на последние два дня 2025 года.

— По данным на 20 ноября, в поезда, которые отправятся в путь со станции Новосибирск-Главный 30 и 31 декабря, продано более 4,2 тысячи билетов. За последние пять лет со станции Новосибирск-Главный 30 и 31 декабря в среднем уезжали 9-10 тысяч пассажиров ежегодно. Актуальные данные отправленных пассажиров на 30 и 31 декабря появятся по прошествии этих дней, поскольку билеты могут быть приобретены в день отправления поезда, — говорится в ответе на запрос Infopro54 службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Ожидается, что число новосибирцев, которые встретят Новый год в поезде, будет сопоставимо с показателями последних лет. Обычно, такое путешествие длится не более двух суток, и пунктами назначения становятся сибирские города.

— Мы в поезде встречали прошлый Новый год. Всей семьей из шести человек, включая пожилых родителей. Это было довольно спонтанное решение. Ехали до Красноярска. Получилось весело. В вагоне было много тех, кто устроил поездку с такими же целями – уехать от сложных приготовлений, салатов и всего прочего. Пиццу с собой взяли и все. Правда, в дороге захотелось и «Иронии судьбы», и оливье. Приехали в Красноярск утром 1 января. Прогулялись по городу, поспали в гостинице и поехали домой, — рассказала журналисту Infopro54 жительница Новосибирска Юлия.

Количество тех, кто планирует встречать Новый год в воздухе, меньше в силу разных причин. Но в Новосибирске есть туристы, которые выбирают и такой формат новогодней ночи.

— В этом году летим компанией на новогодние каникулы в Турцию. Быть там 31 декабря ни у кого не получается из-за работы. Решили, что будем в небе, когда по новосибирскому времени наступит Новый год. Когда прилетим, у нас будет возможность встретиться с друзьями и отметить еще и по московскому времени. Понятно, что есть вероятность задержки рейсов. Но все равно это необычная история, — говорит житель Новосибирска Сергей.

Отвечая на вопрос о том, сколько стоит встреча Нового года в дороге, собеседники редакции сказали, что это «дороже, чем обычные сборы гостей за столом».

