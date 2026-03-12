Новосибирская ТЭЦ-4 в 2026 году укрепит защиту «окна выдачи» электроэнергии

Механизмы будут обновлены на двух линиях, ведущих к подстанции «Северная» в Дзержинском районе. Как отметили в СГК, технологическое усовершенствование позволит предотвратить сбои в работе аппаратуры и повысить стабильность электроснабжения.

Предприятие намерено заменить устаревшие панели защиты от коротких замыканий. На их место будут установлены современные микропроцессорные системы релейной защиты и автоматики.

На данный момент Новосибирская ТЭЦ-4 располагает девятью линиями электропередач напряжением 110 кВ. Эти линии транспортируют электрическую энергию от станции к распределительным подстанциям города, являясь частью единой энергосистемы. Далее электроэнергия поступает к конечным потребителям.

Примерно 12% всей электроэнергии, вырабатываемой в Новосибирской области, приходится на долю этой станции. За последние пять лет ТЭЦ-4 увеличила свои производственные мощности по выпуску электроэнергии в среднем на 10%.

По итогам 2025 года объем производства электроэнергии на ТЭЦ-4 составил 1 миллиард 433 миллиона кВт*ч. Помимо электроэнергии, станция обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей Калининского, Заельцовского и Дзержинского районов Новосибирска.