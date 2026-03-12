«Новосибирскавтодор» потерял треть выручки, но заработал 434 миллиона

АО «Новосибирскавтодор», один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, опубликовало бухгалтерскую отчетность по итогам 2025 года. Согласно документу, выручка общества снизилась на 32% по сравнению с предыдущим годом — с 26,5 до 17,97 миллиарда рублей. Однако, несмотря на падение доходов, компания смогла выйти в прибыль.

Согласно отчету, «в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год обществом получена прибыль в размере 433 539 тыс. руб.». Это означает, что чистая прибыль выросла более чем на 150% по сравнению с убыточным 2024 годом, когда компания показала минус в 868 миллионов рублей. Размер нераспределенной прибыли с учетом полученного результата достиг 2,015 миллиарда рублей.

В отчете также раскрывается структура обязательств компании и планы на будущее. Краткосрочные обязательства на конец 2025 года составили 9,82 миллиарда рублей, включая 3,7 миллиарда авансов, полученных от заказчиков. При этом в компании отмечают наличие ресурсов для покрытия текущих обязательств и дальнейшей работы.

— На 2026 год планируется выполнение работ в размере 16 041 424 тыс. руб., ведется работа по заключению контрактов, для исполнения контрактов имеются все необходимые ресурсы, — говорится в отчетности.

Там же подчеркивается, что «общество намерено осуществлять деятельность непрерывно с течение 12-ти месяцев после отчетной даты».

В то же время компания обращает внимание на сохраняющиеся макроэкономические риски. Отдельный раздел отчета посвящен влиянию геополитической ситуации. В документе отмечается, что введенные ограничения на импорт, в частности, «электроники, транспортных средств, деталей машин, запасных частей для грузовых автомобилей», создают неопределенность.

— Вышеуказанные обстоятельства могут оказать существенное, в том числе отрицательное, влияние на бизнес общества. Возможность оценить последствия введенных и возможных дополнительных ограничительных мер в долгосрочной перспективе… в денежном выражении отсутствует, — констатируют в «Новосибирскавтодоре».

Несмотря на позитивные финансовые результаты, компания продолжает судебные разбирательства с бывшим топ-менеджментом. Ранее АО пыталось взыскать убытки с экс-генерального директора Анатолия Воробьева, покинувшего пост в январе 2025 года. Иск касался сделки по продаже автомобиля и использования труда работников. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, однако компания обжаловала это решение. Рассмотрение дела продолжается в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа.

«Новосибирскавтодор» сегодня является крупнейшим дорожным предприятием Новосибирской области. В 2025 году компания выполняла дорожные работы в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Челябинской, Курганской областях, Алтайском крае, республиках Алтай и Татарстан. По состоянию на 31 декабря 2025 года, в структуру «Новосибирскавтодора» входят 13 филиалов, расположенных в районах Новосибирской области, а также филиалы в Кемеровской и Челябинской областях, Республике Алтай и обособленное подразделение в Омске. АО «Новосибирскавтодор» включено в список системообразующих предприятий региона.

На территории Новосибирской области компания занимается строительством Восточного обхода вокруг Новосибирска. В январе 2026 года Проектная документация на строительство III этапа проекта получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Компания ремонтировала взлетно-посадочную полосу аэропорта Толмачево, капремонт участка «Чуйского тракта». Кроме того, компания, близкая к «Новосибирскавтодору», выиграла конкурс на проектирование Южного транзита.

