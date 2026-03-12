Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Общество

Риски реализуются: режим чрезвычайной ситуации из-за долгов за тепло просят ввести в Бердске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Директор местной котельной заявил, что из-за дефицита ресурсов компания не может выполнять свои обязательства

Директор ООО «ТГК 1», которая отапливает треть города, Михаил Букреев направил обращение главе Бердска, прокурору Бердска и губернатору Новосибирской области о том, что компания может сорвать отопительный сезон. Об этом сообщил Бердск-Онлайн. Причина — задолженность МУП «Комбинат бытовых услуг» перед ООО «ТГК 1» за полученную тепловую энергию. По данным издания, на 3 марта 2026 года долг составляет 186,4 млн руб. Отклонение от графика оплаты по соглашению от 1 октября 2025 года — 86,6 млн рублей. При этом котельная на сегодня сама имеет долг за уголь 140,7 млн руб., за мазут — 18,9 млн руб.

По словам Букреева, последующая поставка угля для окончания отопительного сезона под вопросом. Для разогрева угля приходится использовать мазут, что ведет к его перерасходу на 15 тонн в сутки и генерирует убыток в размере 630 тысяч руб. в день.

В ночь на 12 марта котельная ТГК-1 не смогла отпустить теплоноситель температурой +85 градусов. Приборы КБУ зафиксировали лишь +55 градусов. По словам Михаила Букреева, причина в том, что уголь смерзся в бункерах, его приходится долбить кувалдами. Чтобы сохранить в домах отопление, была прекращена подача горячей воды в 140 многоэтажек и в 26 социальных объектов в центре Бердска.

В своем обращении Букреев просит на муниципальном уровне создать комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ввести режим ЧС. Это позволит изменить приоритет финансирования.

Проверку соблюдения законодательства в Бердске проводит прокуратура.

Напомним, в ноябре 2025 года Георгий Попов, заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России, предупреждал о возможных проблемах с отоплением в нескольких городах страны. Среди них были Бердск.

В Бердске до сих пор не построена котельная «Восточная». Проект финансировался из Фонда национального благосостояния. Бердск получил 1,5 миллиарда рублей для его реализации. Подрядчиком в мае 2023 года стало ООО «КапСтрой-Групп». «Восточную» должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2024 года. Однако контракт был расторгнут в одностороннем порядке весной 2024 года. Уголовное дело в отношении московского подрядчика передали в суд. В сентябре 2025 года прокуратура заявляла о риске срыва отопительного сезона в Бердске.

Ранее редакция сообщала о том, что дело о мошенничестве при строительстве котельной осталось в Бердске. Ранее была попытка передать его на рассмотрение в Москву.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : чрезвычайная ситуация прокуратура отопительный сезон

802
0
0
Предыдущая статья
Исполнителям теракта в «Крокусе» вынесли приговор
Следующая статья
Заплатки на федеральной трассе под Новосибирском тают вместо со снегом (видео)

Точка в вывозной программе: последний рейс S7 прибыл из ОАЭ в Новосибирск

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпания S7 Airlines поставила точку в масштабной операции по возвращению российских туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Последние вывозные борта прибыли в Россию 11 марта, завершив программу экстренных рейсов, которая действовала с 3 марта.

За это время воздушное судно авиакомпании шесть раз приземлялось в Новосибирске. Рейсы из Дубая и Фуджейры доставили в Толмачёво 1060 пассажиров — почти половину от общего числа вывезенных S7 россиян. Всего же перевозчик выполнил 13 рейсов, вернув на родину 2248 человек. Ещё семь бортов направились в Москву, перевезя 1188 пассажиров.

Читать полностью

Новосибирская область укрепляет традиционные ценности

Поддержание и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей является одним из центральных векторов государственной политики в субъектах федерации. В соответствии с Указом Президента РФ № 809, в Новосибирской области реализуется комплексный план мероприятий, задействующий профильные министерства, департамент молодежной политики и местные органы власти.

На пресс-конференции 12 марта заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев и исполняющая обязанности руководителя департамента молодежной политики региона Светлана Королькова представили отчет о работе в области сохранения традиционных ценностей.

Читать полностью

Заплатки на федеральной трассе под Новосибирском тают вместо со снегом (видео)

Автор: Юлия Данилова

На железнодорожном переезде в районе Мошково на федеральной трассе Новосибирск — Кемерово вновь появились глубокие ямы. Об этом редакции Infopro54 сообщил частный перевозчик Михаил Авраменко. В прошлом году в этом месте постоянно образовывались огромные пробки.

После публикации материала на Infopro54, ямы оперативно закатали асфальтом. Но похоже, что за зиму он исчез, констатировал Михаил.

Читать полностью

«Новосибирскавтодор» потерял треть выручки, но заработал 434 миллиона

Автор: Оксана Мочалова

АО «Новосибирскавтодор», один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, опубликовало бухгалтерскую отчетность по итогам 2025 года. Согласно документу, выручка общества снизилась на 32% по сравнению с предыдущим годом — с 26,5 до 17,97 миллиарда рублей. Однако, несмотря на падение доходов, компания смогла выйти в прибыль.

Согласно отчету, «в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год обществом получена прибыль в размере 433 539 тыс. руб.». Это означает, что чистая прибыль выросла более чем на 150% по сравнению с убыточным 2024 годом, когда компания показала минус в 868 миллионов рублей. Размер нераспределенной прибыли с учетом полученного результата достиг 2,015 миллиарда рублей.

Читать полностью

Гидрологи назвали самые опасные зоны половодья под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Западно-Сибирский гидрометцентр обнародовал прогноз весеннего половодья. Согласно данным специалистов, в снежном покрове рек Новосибирской области накопилось воды на 178% больше обычного.

Зимой 2025/26 года выпало много снега. Почва была еще влажной после осени. Гидрометцентр сообщил, что осенние осадки превысили норму на 95–139%.

Читать полностью

От IT-компаний до артелей: истории бизнес-успеха рассказали участники Объединения «ВИП-Клуб»

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске прошла очередная экспертная сессия «ВИП-Клуба» «Новые вызовы. Новые решения», традиционно собравшая сибирских предпринимателей, руководителей предприятий ведущих компаний региона. В ходе неформальной беседы представители бизнес-сообщества с 30-летней историей обсудили общие проблемы и познакомились с новыми участниками.

Сооснователь Общественного объединения «ВИП-Клуб» Елена Потапова рассказала об инициативе создания еще одного подразделения Клуба.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество Туризм

Точка в вывозной программе: последний рейс S7 прибыл из ОАЭ в Новосибирск

Власть

Новосибирская область укрепляет традиционные ценности

Общество

Заплатки на федеральной трассе под Новосибирском тают вместо со снегом (видео)

Бизнес Власть Общество

Риски реализуются: режим чрезвычайной ситуации из-за долгов за тепло просят ввести в Бердске

Мировые и федеральные новости Право&Порядок

Исполнителям теракта в «Крокусе» вынесли приговор

Бизнес

«Новосибирскавтодор» потерял треть выручки, но заработал 434 миллиона

Общество

Гидрологи назвали самые опасные зоны половодья под Новосибирском

Бизнес

От IT-компаний до артелей: истории бизнес-успеха рассказали участники Объединения «ВИП-Клуб»

Бизнес Промышленность

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-4 в 2026 году укрепит защиту «окна выдачи» электроэнергии

Бизнес

Железнодорожники перечислили в новосибирский бюджет более полумиллиарда рублей

Промышленность

«Добыча. Обогащение. Металлургия»: международная выставка-форум пройдет в Новосибирске

Общество

Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура

Общество

НГУ планирует открыть филиал в Узбекистане

Финансы

Молодежь активно переоформляет Пушкинские карты

Недвижимость

Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 72 часа!

Телекоммуникации

Кировский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Общество

В Новосибирске стартовало обсуждение второй очереди сквера на Демакова

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности