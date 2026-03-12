Риски реализуются: режим чрезвычайной ситуации из-за долгов за тепло просят ввести в Бердске

Директор ООО «ТГК 1», которая отапливает треть города, Михаил Букреев направил обращение главе Бердска, прокурору Бердска и губернатору Новосибирской области о том, что компания может сорвать отопительный сезон. Об этом сообщил Бердск-Онлайн. Причина — задолженность МУП «Комбинат бытовых услуг» перед ООО «ТГК 1» за полученную тепловую энергию. По данным издания, на 3 марта 2026 года долг составляет 186,4 млн руб. Отклонение от графика оплаты по соглашению от 1 октября 2025 года — 86,6 млн рублей. При этом котельная на сегодня сама имеет долг за уголь 140,7 млн руб., за мазут — 18,9 млн руб.

По словам Букреева, последующая поставка угля для окончания отопительного сезона под вопросом. Для разогрева угля приходится использовать мазут, что ведет к его перерасходу на 15 тонн в сутки и генерирует убыток в размере 630 тысяч руб. в день.

В ночь на 12 марта котельная ТГК-1 не смогла отпустить теплоноситель температурой +85 градусов. Приборы КБУ зафиксировали лишь +55 градусов. По словам Михаила Букреева, причина в том, что уголь смерзся в бункерах, его приходится долбить кувалдами. Чтобы сохранить в домах отопление, была прекращена подача горячей воды в 140 многоэтажек и в 26 социальных объектов в центре Бердска.

В своем обращении Букреев просит на муниципальном уровне создать комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ввести режим ЧС. Это позволит изменить приоритет финансирования.

Проверку соблюдения законодательства в Бердске проводит прокуратура.

Напомним, в ноябре 2025 года Георгий Попов, заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России, предупреждал о возможных проблемах с отоплением в нескольких городах страны. Среди них были Бердск.

В Бердске до сих пор не построена котельная «Восточная». Проект финансировался из Фонда национального благосостояния. Бердск получил 1,5 миллиарда рублей для его реализации. Подрядчиком в мае 2023 года стало ООО «КапСтрой-Групп». «Восточную» должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2024 года. Однако контракт был расторгнут в одностороннем порядке весной 2024 года. Уголовное дело в отношении московского подрядчика передали в суд. В сентябре 2025 года прокуратура заявляла о риске срыва отопительного сезона в Бердске.

Ранее редакция сообщала о том, что дело о мошенничестве при строительстве котельной осталось в Бердске. Ранее была попытка передать его на рассмотрение в Москву.