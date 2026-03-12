Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Новосибирское предприятие ООО «Вега-Абсолют», которое занимается производством электронного оборудования для автомобильной отрасли и Интернета вещей, планирует расширяться. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Генеральный директор компании Валерий Красников пояснил, что в 2025 году завод приобрел оборудование на сотни миллионов рублей, а также внес изменения в технологические процессы, подогнав их под международные стандарты. В ближайшие месяцы планируется запуск 2–3 сборочных линии новых продуктов, в числе которых устройства, проецирующие изображение на лобовом стекле автомобиля.

Как отметил губернатор области Андрей Травников, в рамках импортозамещения предприятие заняло новую нишу производства автомобильной электроники, причём для серьёзных мировых брендов. Сегодня продукция компании поставляется как российским, так и зарубежным компаниям. Среди партнёров завода «Газпром», «Соллерс», «ГАЗ», «ВАЗ», Aurus и Cherry. Ведутся переговоры с ещё одним крупным китайским автоконцерном. Базовые станции и периферийные устройства новосибирцев покупают в Испании, Казахстане, Узбекистане и Киргизии.

По словам Красникова, в планах компании наращивание компетенций в развитии технологий Интернета вещей, в том числе сопутствующих технических решений по контролю, мониторингу и управлению устройствами на автомобильных дорогах, в освещении, ЖКХ, сельском хозяйстве.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Вега-Абсолют» создано в 2005 году. Первоначально собственником компании был Николай Семченко. С 2013 года 100% перешло к Валерию Красникову. Уставный капитал компании – 10 тысяч рублей, выручка в 2024 году составила 1,8 млрд рублей (-30%), чистая прибыль – 574 млн рублей (963 млн).

В 2018 году компания принимала участие в реализации пилотного проекта «Умного дома» в Советском районе Новосибирска. В 2020 году сообщалось, что на базе предприятия могут создать производство телематических устройств для всех видов коммуникаций между транспортными средствами.

Ранее редакция сообщала о самых популярных товарах для экспорта из Новосибирской области в 2025 году.