Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В планах завода — наращивание компетенций в развитии технологий Интернета вещей

Новосибирское предприятие ООО «Вега-Абсолют», которое занимается производством электронного оборудования для автомобильной отрасли и Интернета вещей, планирует расширяться. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Генеральный директор компании Валерий Красников пояснил, что в 2025 году завод приобрел оборудование на сотни миллионов рублей, а также внес изменения в технологические процессы, подогнав их под международные стандарты. В ближайшие месяцы планируется запуск 2–3 сборочных линии новых продуктов, в числе которых устройства, проецирующие изображение на лобовом стекле автомобиля.

Как отметил губернатор области Андрей Травников, в рамках импортозамещения предприятие заняло новую нишу производства автомобильной электроники, причём для серьёзных мировых брендов. Сегодня продукция компании поставляется как российским, так и зарубежным компаниям. Среди партнёров завода «Газпром», «Соллерс», «ГАЗ», «ВАЗ», Aurus и Cherry. Ведутся переговоры с ещё одним крупным китайским автоконцерном. Базовые станции и периферийные устройства новосибирцев покупают в Испании, Казахстане, Узбекистане и Киргизии.

По словам Красникова, в планах компании наращивание компетенций в развитии технологий Интернета вещей, в том числе сопутствующих технических решений по контролю, мониторингу и управлению устройствами на автомобильных дорогах, в освещении, ЖКХ, сельском хозяйстве.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Вега-Абсолют» создано в 2005 году. Первоначально собственником компании был Николай Семченко. С 2013 года 100% перешло к Валерию Красникову. Уставный капитал компании – 10 тысяч рублей, выручка в 2024 году составила 1,8 млрд рублей (-30%), чистая прибыль – 574 млн рублей (963 млн).

В 2018 году компания принимала участие в реализации пилотного проекта «Умного дома» в Советском районе Новосибирска. В 2020 году сообщалось, что на базе предприятия могут создать производство телематических устройств для всех видов коммуникаций между транспортными средствами.

Ранее редакция сообщала о самых популярных товарах для экспорта из Новосибирской области в 2025 году. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Точка в вывозной программе: последний рейс S7 прибыл из ОАЭ в Новосибирск

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпания S7 Airlines поставила точку в масштабной операции по возвращению российских туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Последние вывозные борта прибыли в Россию 11 марта, завершив программу экстренных рейсов, которая действовала с 3 марта.

За это время воздушное судно авиакомпании шесть раз приземлялось в Новосибирске. Рейсы из Дубая и Фуджейры доставили в Толмачёво 1060 пассажиров — почти половину от общего числа вывезенных S7 россиян. Всего же перевозчик выполнил 13 рейсов, вернув на родину 2248 человек. Ещё семь бортов направились в Москву, перевезя 1188 пассажиров.

Читать полностью

Заплатки на федеральной трассе под Новосибирском тают вместо со снегом (видео)

Автор: Юлия Данилова

На железнодорожном переезде в районе Мошково на федеральной трассе Новосибирск — Кемерово вновь появились глубокие ямы. Об этом редакции Infopro54 сообщил частный перевозчик Михаил Авраменко. В прошлом году в этом месте постоянно образовывались огромные пробки.

После публикации материала на Infopro54, ямы оперативно закатали асфальтом. Но похоже, что за зиму он исчез, констатировал Михаил.

Читать полностью

Риски реализуются: режим чрезвычайной ситуации из-за долгов за тепло просят ввести в Бердске

Автор: Юлия Данилова

Директор ООО «ТГК 1», которая отапливает треть города, Михаил Букреев направил обращение главе Бердска, прокурору Бердска и губернатору Новосибирской области о том, что компания может сорвать отопительный сезон. Об этом сообщил Бердск-Онлайн. Причина — задолженность МУП «Комбинат бытовых услуг» перед ООО «ТГК 1» за полученную тепловую энергию. По данным издания, на 3 марта 2026 года долг составляет 186,4 млн руб. Отклонение от графика оплаты по соглашению от 1 октября 2025 года — 86,6 млн рублей. При этом котельная на сегодня сама имеет долг за уголь 140,7 млн руб., за мазут — 18,9 млн руб.

По словам Букреева, последующая поставка угля для окончания отопительного сезона под вопросом. Для разогрева угля приходится использовать мазут, что ведет к его перерасходу на 15 тонн в сутки и генерирует убыток в размере 630 тысяч руб. в день.

Читать полностью

«Новосибирскавтодор» потерял треть выручки, но заработал 434 миллиона

Автор: Оксана Мочалова

АО «Новосибирскавтодор», один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, опубликовало бухгалтерскую отчетность по итогам 2025 года. Согласно документу, выручка общества снизилась на 32% по сравнению с предыдущим годом — с 26,5 до 17,97 миллиарда рублей. Однако, несмотря на падение доходов, компания смогла выйти в прибыль.

Согласно отчету, «в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год обществом получена прибыль в размере 433 539 тыс. руб.». Это означает, что чистая прибыль выросла более чем на 150% по сравнению с убыточным 2024 годом, когда компания показала минус в 868 миллионов рублей. Размер нераспределенной прибыли с учетом полученного результата достиг 2,015 миллиарда рублей.

Читать полностью

От IT-компаний до артелей: истории бизнес-успеха рассказали участники Объединения «ВИП-Клуб»

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске прошла очередная экспертная сессия «ВИП-Клуба» «Новые вызовы. Новые решения», традиционно собравшая сибирских предпринимателей, руководителей предприятий ведущих компаний региона. В ходе неформальной беседы представители бизнес-сообщества с 30-летней историей обсудили общие проблемы и познакомились с новыми участниками.

Сооснователь Общественного объединения «ВИП-Клуб» Елена Потапова рассказала об инициативе создания еще одного подразделения Клуба.

Читать полностью

Новосибирская ТЭЦ-4 в 2026 году укрепит защиту «окна выдачи» электроэнергии

Механизмы будут обновлены на двух линиях, ведущих к подстанции «Северная» в Дзержинском районе. Как отметили в СГК, технологическое усовершенствование позволит предотвратить сбои в работе аппаратуры и повысить стабильность электроснабжения.

Предприятие намерено заменить устаревшие панели защиты от коротких замыканий. На их место будут установлены современные микропроцессорные системы релейной защиты и автоматики.

Читать полностью
