Гидрологи назвали самые опасные зоны половодья под Новосибирском

Западно-Сибирский гидрометцентр обнародовал прогноз весеннего половодья. Согласно данным специалистов, в снежном покрове рек Новосибирской области накопилось воды на 178% больше обычного.

Зимой 2025/26 года выпало много снега. Почва была еще влажной после осени. Гидрометцентр сообщил, что осенние осадки превысили норму на 95–139%.

К началу марта 2026 года глубина промерзания почвы в разных районах области варьировалась от 36 до 96 сантиметров. В Чистоозерном и Венгерово земля промёрзла на 110–111 см, в то время как в Мошково – всего на 9 см. На востоке области и в Чулымском районе промерзание составило 12–27 см, что ниже обычных показателей.

Стоит отметить, чем глубже промерзание и сильнее осеннее переувлажнение, тем больше талых вод остается на поверхности.

К началу марта толщина льда на реках области составляла 37–60 см, что меньше средних многолетних значений. Новосибирское водохранилище покрыто льдом на 61–71 см, что на 9–23 см меньше нормы. По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, лед на реках региона вскроется ближе к середине апреля 2026 года.

— Предварительный анализ сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условий даёт основание предполагать, что вскрытие рек области произойдёт в сроки около и позже нормы на 2 – 5 дней (норма – 2 декада апреля), — сообщает гидрометцентр.

В предстоящее половодье наиболее опасными реками области станут Карасук, Бердь, Иня, Бакса, Каргат, Омь, Тартас и Тара. На реке Карасук, например, при вскрытии льда могут образоваться заторы, резко подняться уровень воды и произойти подтопление прибрежных населённых пунктов.

На Берди и Ине уровень воды может подняться на 0,2–0,4 метра выше нормы. На реках Бакса, Карасук, Каргат, Омь, Тартас и Тара вода может превысить норму на 0,8–1,6 метра.

Половодье может достичь опасных уровней в нескольких населенных пунктах: в селах Пихтовка на реке Бакса, Черновка на реке Карасук, в поселке Гавриловский на берегу Каргата, а также в Куйбышеве на Оми и в селе Северном на Тартасе.

— Возможно достижение опасных отметок, подтопление прибрежных территорий населённых пунктов, приусадебных и дачных участков, переливы автодорог, — предупредили гидрологи.

Риски весеннего половодья могут увеличиться, если весна будет ранней и теплой или пройдут обильные осадки. Резкое потепление в марте может привести к подтоплению низин и разливам малых рек. Приток воды в Новосибирское водохранилище с верховьев Оби, как ожидается, будет близким к норме.

Метеорологи уточнят прогноз на половодье 2026 года в начале апреля.

