Железнодорожники перечислили в новосибирский бюджет более полумиллиарда рублей

В январе-феврале 2026 года объем налоговых платежей Западно-Сибирской железной дороги — подразделения ОАО «РЖД» — в областной и местные бюджеты Новосибирской области составил 563,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании. Западно-Сибирская железная дорога пролегает по 13 муниципальным районам региона, железнодорожники обслуживают свыше 147 километров подъездных путей необщего пользования для выполнения грузовых операций.

Напомним, РЖД входит в топ-10 крупнейших налогоплательщиков региона. В 2025 году компании из списка перечислили в бюджет Новосибирской области 39 млрд (11,9% от общего объема налогов), в бюджет Новосибирска — 2,9 млрд рублей (6,6%).

На середину февраля 2026 года темпы сбора доходов бюджета Новосибирской области сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Как сообщал на аппаратном совещании в правительстве министр финансов Виталий Голубенко, дефицит бюджета на тот момент составлял 18,5 млрд рублей, при плане на год — 44,3 млрд. Госдолг на 1 февраля составлял 111,89 млрд рублей.

Стоит отметить, что ОАО «РЖД» также является собственником АО «Экспресс-Пригород» (51%), которая занимается перевозкой пассажиров в регионе. По итогам 2025 года компания получила выручку 3,1 млрд рублей (+14%), чистая прибыль составила 3,7 млн (20,5 млн). В 2024 году компания выплатила почти 231 млн рублей налогов.

В феврале 2026 региональные власти и РЖД вновь актуализировали проект развития городской электрички, а также аэроэкспресса до Толмачево.

