Yandex Zen RuTube
От IT-компаний до артелей: истории бизнес-успеха рассказали участники Объединения «ВИП-Клуб»

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Предприниматели считают, что далеко не всегда стоит изобретать велосипед — нужно просто найти свою нишу

В Новосибирске прошла очередная экспертная сессия «ВИП-Клуба» «Новые вызовы. Новые решения», традиционно собравшая сибирских предпринимателей, руководителей предприятий ведущих компаний региона. В ходе неформальной беседы представители бизнес-сообщества с 30-летней историей обсудили общие проблемы и познакомились с новыми участниками.

Сооснователь Общественного объединения «ВИП-Клуб» Елена Потапова рассказала об инициативе создания еще одного подразделения Клуба.

— На одной из наших экспертных сессий прозвучало мнение, что у нас есть «Женский клуб», а «Мужского» почему-то нет. У мужчин тоже есть желание обсуждать проекты, вместе прорабатывать новые идеи, узнавать реальные истории успеха и неудач, делиться своим опытом, обмениваясь экспертностью. Думаю, такая возможность в Клубе появится.

Елена Потапова

Представляя сегодня новых участников, предлагаю сделать акцент на их историях успеха. Это будет очень содержательно и полезно — пояснила Елена Потапова.

Отметим, что в составе бизнес-объединения уже есть «Клуб промышленников», «Женский клуб» и «Молодежный клуб».

Куда привел зарубежный опыт

Одним из главных героев вечера стал сооснователь компании NIL IT Никита Скоробогатов. Особый интерес у аудитории вызвал рассказ о его студенческих годах: предприниматель получил образование за рубежом, где изучал рекламу.

По словам Никиты, зарубежная система образования во многом отличается от российской — как по подходам к обучению, так и по ментальности. При этом у каждой из них есть свои преимущества и недостатки.

Никита Скоробогатов

Решение строить бизнес именно в России было продиктовано не только прагматическими соображениями, но и личными предпочтениями. По словам предпринимателя, вести бизнес в родной стране для него оказалось более понятно и органично с точки зрения ценностей и деловой среды.

Вернувшись в Россию, Никита Скоробогатов планировал развивать проект в сфере рекламы. Он нашел бизнес-партнера и приступил к работе, однако реализации планов помешала пандемия коронавируса.

— Нам пришлось сменить вектор развития. Мы переформатировали компанию в IT-направление, поскольку на рынке появился заметный спрос на технологические решения, — рассказал предприниматель.

За более чем пять лет работы команда компании пришла к выводу, что бизнесу необходим надежный проводник в мире технологий — специалисты, способные помочь с внедрением инструментов автоматизации и повышением эффективности бизнес-процессов.

ВИП-Клуб

Изначально компания занималась разработкой чат-ботов, затем расширила спектр услуг до создания сайтов и различных веб-сервисов для бизнеса и начинающих стартапов.

Сегодня NIL IT выполняет широкий спектр задач: от разработки приложений и чат-ботов до внедрения комплексных IT-решений. Часть проектов реализована для резидентов инновационного центра «Сколково».

В частности, команда участвовала в разработке решения для раннего выявления рисков заболеваний в области офтальмологии, эндокринологии и сердечно-сосудистой системы.

Не надо изобретать велосипед

Основатель и руководитель компании «Апекс» Юрий Мандрик продолжил тему IТ-коммуникаций, рассказав, как можно свое увлечение превратить в доходный бизнес.

Юрий Мандрик

— Началось все с хобби. Я был радиолюбителем, интересовался компьютерами. Не думал, что это перерастет в бизнес по системному администрированию. Клиенты ко мне шли, их становилось все больше. Меня одного стало не хватать — и тогда я задумался о создании полноценной компании. Было страшно, так как я не управленец, а технарь, но все получилось.

Первая версия организации была похожа на некую артель: хаотично, но весело. Одни люди умели все, а другие ничего. Но главное — у всех горели глаза.

На следующем этапе навели во всем этом порядок. Создали базу клиентов, разделили сотрудников на первую линию поддержки, вторую, на выездных инженеров. Каждый стал заниматься своим делом. Научились работать по утвержденным, выверенным временем и опытом стандартам, появилась взаимозаменяемость, но от универсальных специалистов мы со временем отказались. Каждый должен быть профи в чем-то конкретном, это повышает экспертность и не рушит весь процесс, специалиста легче заменить на какое-то время. Сегодня команда полностью сформирована и показывает отличные результаты. Нас все больше и больше стали рекомендовать, передавать буквально из рук в руки. Клиенты характеризуют нашу компанию как «IT с человеческим лицом», потому что мы умеем строить долгосрочные отношения, понятно общаемся и даем оперативную обратную связь. Мы работаем так, чтобы быть незаметными для клиента, но задачи при этом выполняем качественно. Тем более что сейчас есть возможность делать все удаленно.

Основатель и руководитель компании «Апекс»

Теперь наши инженеры руководствуются принципом «Не изобретай велосипед, возьми готовый». С учетом наших стандартов это отлично работает, и мы ежегодно прирастаем — подчеркнул Юрий Мандрик.

Сарафанное радио работает лучше рекламы

Сооснователь компаний «ТеремГрадЪ» и «Стройся54» Константин Борников начал свою предпринимательскую карьеру с должности помощника юриста.

Константин Борников

— В Томске получил юридическое образование. Учился заочно. В 2000 году устроился помощником юриста. Полтора года отработал и ушел в риэлторы, а еще через полтора года с моим будущим партнером открыл собственную компанию. Потом появилась своя строительная компания, которая на сегодня и является нашим основным видом деятельности. Сейчас, как и у многих, основная задача — это создание фундамента, который позволит нам переживать трудные времена, — пояснил Борников.

Сооснователь строительных компаний отметил, что современный человек при покупке дома в первую очередь опирается на отзывы уже состоявшихся собственников, а не на рекламу.

— Приходят в понравившийся дом и спрашивают у владельцев: «Как вам там живется?» Если они всем довольны, то уже идут непосредственно в строительную компанию. Приятно осознавать, что сегодня мы строим дома для детей наших клиентов, наши контакты они передают своим детям — отметил новый участник Объединения «ВИП-Клуб».

Интересно, что Константин Борников полностью поддерживает идею законодателей перевести индивидуальное жилищное строительство на эскроу-счета.

новый участник Объединения «ВИП-Клуб»

— Сегодня застройщиком может стать любой. Приходишь в банк, называешь себя застройщиком и получаешь кредит. Последние три-четыре года аккредитовывали всех, кто хотел. Отсюда и такое количество людей, взявших кредит на дом и не получивших жилье. Поэтому счета эскроу просто необходимы для нормальной работы рынка индивидуального жилищного строительства, — уверен он.

Строительная артель

Завершил экспертную сессию генеральный директор завода оконных конструкций «ДИНАЛ» Андрей Попов. Он рассказал собравшимся о смелой в современных реалиях инициативе — создании партнерской артели из хорошо зарекомендовавших себя компаний для строительства концептуальных поселков.

Андрей Попов

Партнеры реализуют концепцию «Дома, спроектированного от окон».

— Это дает совсем иное качество жизни и ощущения себя в доме своей мечты, наполняет глубоким смыслом. Десять компаний, которые готовы отвечать своим брендом за качество, проверены временем, уже входят в нашу артель. Оказалось, что таких желающих много. Самобытное желание объединяться и помогать друг другу — это наш русский код, но мы растеряли многое за времена перемен. Нужно восстанавливать. Вместе мы будем строить концептуальный поселок бизнес-класса. Расчет делаем на миграцию из центральной части России, которая только нарастает, — пояснил гендиректор завода.

Партнеры реализуют концепцию «Дома, спроектированного от окон»

Подобные инициативы не в новинку в «ВИП-Клубе»: участники Объединения каждый месяц обсуждают актуальную повестку, которая не только помогает совершенствовать различные направления в бизнесе, но и актуализировать повестку развития региона.

участники Объединения «ВИП-Клуб»

Автор фото: Николай Мелонов

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : сообщество предпринимателей ВИП-клуб бизнес

Предыдущая статья
Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам
Следующая статья
Гидрологи назвали самые опасные зоны половодья под Новосибирском

Точка в вывозной программе: последний рейс S7 прибыл из ОАЭ в Новосибирск

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпания S7 Airlines поставила точку в масштабной операции по возвращению российских туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Последние вывозные борта прибыли в Россию 11 марта, завершив программу экстренных рейсов, которая действовала с 3 марта.

За это время воздушное судно авиакомпании шесть раз приземлялось в Новосибирске. Рейсы из Дубая и Фуджейры доставили в Толмачёво 1060 пассажиров — почти половину от общего числа вывезенных S7 россиян. Всего же перевозчик выполнил 13 рейсов, вернув на родину 2248 человек. Ещё семь бортов направились в Москву, перевезя 1188 пассажиров.

Читать полностью

Заплатки на федеральной трассе под Новосибирском тают вместо со снегом (видео)

Автор: Юлия Данилова

На железнодорожном переезде в районе Мошково на федеральной трассе Новосибирск — Кемерово вновь появились глубокие ямы. Об этом редакции Infopro54 сообщил частный перевозчик Михаил Авраменко. В прошлом году в этом месте постоянно образовывались огромные пробки.

После публикации материала на Infopro54, ямы оперативно закатали асфальтом. Но похоже, что за зиму он исчез, констатировал Михаил.

Читать полностью

Риски реализуются: режим чрезвычайной ситуации из-за долгов за тепло просят ввести в Бердске

Автор: Юлия Данилова

Директор ООО «ТГК 1», которая отапливает треть города, Михаил Букреев направил обращение главе Бердска, прокурору Бердска и губернатору Новосибирской области о том, что компания может сорвать отопительный сезон. Об этом сообщил Бердск-Онлайн. Причина — задолженность МУП «Комбинат бытовых услуг» перед ООО «ТГК 1» за полученную тепловую энергию. По данным издания, на 3 марта 2026 года долг составляет 186,4 млн руб. Отклонение от графика оплаты по соглашению от 1 октября 2025 года — 86,6 млн рублей. При этом котельная на сегодня сама имеет долг за уголь 140,7 млн руб., за мазут — 18,9 млн руб.

По словам Букреева, последующая поставка угля для окончания отопительного сезона под вопросом. Для разогрева угля приходится использовать мазут, что ведет к его перерасходу на 15 тонн в сутки и генерирует убыток в размере 630 тысяч руб. в день.

Читать полностью

«Новосибирскавтодор» потерял треть выручки, но заработал 434 миллиона

Автор: Оксана Мочалова

АО «Новосибирскавтодор», один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, опубликовало бухгалтерскую отчетность по итогам 2025 года. Согласно документу, выручка общества снизилась на 32% по сравнению с предыдущим годом — с 26,5 до 17,97 миллиарда рублей. Однако, несмотря на падение доходов, компания смогла выйти в прибыль.

Согласно отчету, «в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год обществом получена прибыль в размере 433 539 тыс. руб.». Это означает, что чистая прибыль выросла более чем на 150% по сравнению с убыточным 2024 годом, когда компания показала минус в 868 миллионов рублей. Размер нераспределенной прибыли с учетом полученного результата достиг 2,015 миллиарда рублей.

Читать полностью

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Автор: Юлия Данилова

Новосибирское предприятие ООО «Вега-Абсолют», которое занимается производством электронного оборудования для автомобильной отрасли и Интернета вещей, планирует расширяться. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Генеральный директор компании Валерий Красников пояснил, что в 2025 году завод приобрел оборудование на сотни миллионов рублей, а также внес изменения в технологические процессы, подогнав их под международные стандарты. В ближайшие месяцы планируется запуск 2–3 сборочных линии новых продуктов, в числе которых устройства, проецирующие изображение на лобовом стекле автомобиля.

Читать полностью

Новосибирская ТЭЦ-4 в 2026 году укрепит защиту «окна выдачи» электроэнергии

Механизмы будут обновлены на двух линиях, ведущих к подстанции «Северная» в Дзержинском районе. Как отметили в СГК, технологическое усовершенствование позволит предотвратить сбои в работе аппаратуры и повысить стабильность электроснабжения.

Предприятие намерено заменить устаревшие панели защиты от коротких замыканий. На их место будут установлены современные микропроцессорные системы релейной защиты и автоматики.

Читать полностью
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Лента новостей
Власть

Новосибирская область укрепляет традиционные ценности

Общество Туризм

Точка в вывозной программе: последний рейс S7 прибыл из ОАЭ в Новосибирск

Общество

Заплатки на федеральной трассе под Новосибирском тают вместо со снегом (видео)

Бизнес Власть Общество

Риски реализуются: режим чрезвычайной ситуации из-за долгов за тепло просят ввести в Бердске

Мировые и федеральные новости Право&Порядок

Исполнителям теракта в «Крокусе» вынесли приговор

Бизнес

«Новосибирскавтодор» потерял треть выручки, но заработал 434 миллиона

Общество

Гидрологи назвали самые опасные зоны половодья под Новосибирском

Бизнес

От IT-компаний до артелей: истории бизнес-успеха рассказали участники Объединения «ВИП-Клуб»

Бизнес Промышленность

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-4 в 2026 году укрепит защиту «окна выдачи» электроэнергии

Бизнес

Железнодорожники перечислили в новосибирский бюджет более полумиллиарда рублей

Промышленность

«Добыча. Обогащение. Металлургия»: международная выставка-форум пройдет в Новосибирске

Общество

Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура

Общество

НГУ планирует открыть филиал в Узбекистане

Финансы

Молодежь активно переоформляет Пушкинские карты

Недвижимость

Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 72 часа!

Телекоммуникации

Кировский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Общество

В Новосибирске стартовало обсуждение второй очереди сквера на Демакова

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

