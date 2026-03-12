От IT-компаний до артелей: истории бизнес-успеха рассказали участники Объединения «ВИП-Клуб»

В Новосибирске прошла очередная экспертная сессия «ВИП-Клуба» «Новые вызовы. Новые решения», традиционно собравшая сибирских предпринимателей, руководителей предприятий ведущих компаний региона. В ходе неформальной беседы представители бизнес-сообщества с 30-летней историей обсудили общие проблемы и познакомились с новыми участниками.

Сооснователь Общественного объединения «ВИП-Клуб» Елена Потапова рассказала об инициативе создания еще одного подразделения Клуба.

— На одной из наших экспертных сессий прозвучало мнение, что у нас есть «Женский клуб», а «Мужского» почему-то нет. У мужчин тоже есть желание обсуждать проекты, вместе прорабатывать новые идеи, узнавать реальные истории успеха и неудач, делиться своим опытом, обмениваясь экспертностью. Думаю, такая возможность в Клубе появится.

Представляя сегодня новых участников, предлагаю сделать акцент на их историях успеха. Это будет очень содержательно и полезно — пояснила Елена Потапова.

Отметим, что в составе бизнес-объединения уже есть «Клуб промышленников», «Женский клуб» и «Молодежный клуб».

Куда привел зарубежный опыт

Одним из главных героев вечера стал сооснователь компании NIL IT Никита Скоробогатов. Особый интерес у аудитории вызвал рассказ о его студенческих годах: предприниматель получил образование за рубежом, где изучал рекламу.

По словам Никиты, зарубежная система образования во многом отличается от российской — как по подходам к обучению, так и по ментальности. При этом у каждой из них есть свои преимущества и недостатки.

Решение строить бизнес именно в России было продиктовано не только прагматическими соображениями, но и личными предпочтениями. По словам предпринимателя, вести бизнес в родной стране для него оказалось более понятно и органично с точки зрения ценностей и деловой среды.

Вернувшись в Россию, Никита Скоробогатов планировал развивать проект в сфере рекламы. Он нашел бизнес-партнера и приступил к работе, однако реализации планов помешала пандемия коронавируса.

— Нам пришлось сменить вектор развития. Мы переформатировали компанию в IT-направление, поскольку на рынке появился заметный спрос на технологические решения, — рассказал предприниматель.

За более чем пять лет работы команда компании пришла к выводу, что бизнесу необходим надежный проводник в мире технологий — специалисты, способные помочь с внедрением инструментов автоматизации и повышением эффективности бизнес-процессов.

Изначально компания занималась разработкой чат-ботов, затем расширила спектр услуг до создания сайтов и различных веб-сервисов для бизнеса и начинающих стартапов.

Сегодня NIL IT выполняет широкий спектр задач: от разработки приложений и чат-ботов до внедрения комплексных IT-решений. Часть проектов реализована для резидентов инновационного центра «Сколково».

В частности, команда участвовала в разработке решения для раннего выявления рисков заболеваний в области офтальмологии, эндокринологии и сердечно-сосудистой системы.

Не надо изобретать велосипед

Основатель и руководитель компании «Апекс» Юрий Мандрик продолжил тему IТ-коммуникаций, рассказав, как можно свое увлечение превратить в доходный бизнес.

— Началось все с хобби. Я был радиолюбителем, интересовался компьютерами. Не думал, что это перерастет в бизнес по системному администрированию. Клиенты ко мне шли, их становилось все больше. Меня одного стало не хватать — и тогда я задумался о создании полноценной компании. Было страшно, так как я не управленец, а технарь, но все получилось.

Первая версия организации была похожа на некую артель: хаотично, но весело. Одни люди умели все, а другие ничего. Но главное — у всех горели глаза.

На следующем этапе навели во всем этом порядок. Создали базу клиентов, разделили сотрудников на первую линию поддержки, вторую, на выездных инженеров. Каждый стал заниматься своим делом. Научились работать по утвержденным, выверенным временем и опытом стандартам, появилась взаимозаменяемость, но от универсальных специалистов мы со временем отказались. Каждый должен быть профи в чем-то конкретном, это повышает экспертность и не рушит весь процесс, специалиста легче заменить на какое-то время. Сегодня команда полностью сформирована и показывает отличные результаты. Нас все больше и больше стали рекомендовать, передавать буквально из рук в руки. Клиенты характеризуют нашу компанию как «IT с человеческим лицом», потому что мы умеем строить долгосрочные отношения, понятно общаемся и даем оперативную обратную связь. Мы работаем так, чтобы быть незаметными для клиента, но задачи при этом выполняем качественно. Тем более что сейчас есть возможность делать все удаленно.

Теперь наши инженеры руководствуются принципом «Не изобретай велосипед, возьми готовый». С учетом наших стандартов это отлично работает, и мы ежегодно прирастаем — подчеркнул Юрий Мандрик.

Сарафанное радио работает лучше рекламы

Сооснователь компаний «ТеремГрадЪ» и «Стройся54» Константин Борников начал свою предпринимательскую карьеру с должности помощника юриста.

— В Томске получил юридическое образование. Учился заочно. В 2000 году устроился помощником юриста. Полтора года отработал и ушел в риэлторы, а еще через полтора года с моим будущим партнером открыл собственную компанию. Потом появилась своя строительная компания, которая на сегодня и является нашим основным видом деятельности. Сейчас, как и у многих, основная задача — это создание фундамента, который позволит нам переживать трудные времена, — пояснил Борников.

Сооснователь строительных компаний отметил, что современный человек при покупке дома в первую очередь опирается на отзывы уже состоявшихся собственников, а не на рекламу.

— Приходят в понравившийся дом и спрашивают у владельцев: «Как вам там живется?» Если они всем довольны, то уже идут непосредственно в строительную компанию. Приятно осознавать, что сегодня мы строим дома для детей наших клиентов, наши контакты они передают своим детям — отметил новый участник Объединения «ВИП-Клуб».

Интересно, что Константин Борников полностью поддерживает идею законодателей перевести индивидуальное жилищное строительство на эскроу-счета.

— Сегодня застройщиком может стать любой. Приходишь в банк, называешь себя застройщиком и получаешь кредит. Последние три-четыре года аккредитовывали всех, кто хотел. Отсюда и такое количество людей, взявших кредит на дом и не получивших жилье. Поэтому счета эскроу просто необходимы для нормальной работы рынка индивидуального жилищного строительства, — уверен он.

Строительная артель

Завершил экспертную сессию генеральный директор завода оконных конструкций «ДИНАЛ» Андрей Попов. Он рассказал собравшимся о смелой в современных реалиях инициативе — создании партнерской артели из хорошо зарекомендовавших себя компаний для строительства концептуальных поселков.

Партнеры реализуют концепцию «Дома, спроектированного от окон».

— Это дает совсем иное качество жизни и ощущения себя в доме своей мечты, наполняет глубоким смыслом. Десять компаний, которые готовы отвечать своим брендом за качество, проверены временем, уже входят в нашу артель. Оказалось, что таких желающих много. Самобытное желание объединяться и помогать друг другу — это наш русский код, но мы растеряли многое за времена перемен. Нужно восстанавливать. Вместе мы будем строить концептуальный поселок бизнес-класса. Расчет делаем на миграцию из центральной части России, которая только нарастает, — пояснил гендиректор завода.

Подобные инициативы не в новинку в «ВИП-Клубе»: участники Объединения каждый месяц обсуждают актуальную повестку, которая не только помогает совершенствовать различные направления в бизнесе, но и актуализировать повестку развития региона.