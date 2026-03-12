Поиск здесь...
Власть

Новосибирская область укрепляет традиционные ценности

Дата:

Это одно из ключевых направлений государственной политики в регионах страны

Поддержание и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей является одним из центральных векторов государственной политики в субъектах федерации. В соответствии с Указом Президента РФ № 809, в Новосибирской области реализуется комплексный план мероприятий, задействующий профильные министерства, департамент молодежной политики и местные органы власти.

На пресс-конференции 12 марта заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев и исполняющая обязанности руководителя департамента молодежной политики региона Светлана Королькова представили отчет о работе в области сохранения традиционных ценностей.

Владимир Деев обозначил три ключевых направления деятельности: усиление гражданской консолидации и российского самосознания, поддержка фундаментальных семейных ценностей, а также сохранение исторической хроники и противостояние ее искажению. Как отметил замминистра, знание отечественной истории и понимание ее роли в глобальном контексте является основой для формирования и упрочения патриотизма, любви к Родине и заботы о ближних.

2025 год, ознаменованный Годом защитника Отечества, стал первым полным годом внедрения регионального плана. За этот период учреждения культуры, образования и муниципалитеты провели более 180 тысяч культурно-просветительских и образовательных мероприятий, привлекая около 2 миллионов граждан. Среди таковых — военно-исторический слет «Сибирский огонь-2025», собравший участников из 44 регионов России, Беларуси и Казахстана, фестиваль «Играй, гармонь!», книжное событие «Книжная Сибирь» и музейные выставки, посвященные 80-летию Победы.

В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, акценты региональной культурной политики смещаются. Владимир Деев разъяснил, что, хотя патриотическая тематика остается в приоритете, основной фокус теперь на укреплении фундамента нашей государственности – единства многонационального народа России. При этом вопросы памяти и воинского долга по-прежнему актуальны: в региональных музеях и библиотеках действуют свыше 150 стендов, освещающих события специальной военной операции и подвиги военнослужащих.

С февраля текущего года художественный музей проводит просветительский цикл «Краски Сибири», а «Фестиваль мужества-2026» в парке «Россия – моя история» соединил память о воинах-интернационалистах и современных участниках СВО, собрав около 7 тысяч посетителей. Театральные коллективы готовят постановки по документальным свидетельствам участников СВО. В наступающем апреле и мае пройдут «Библионочь» и «Музейная ночь», посвященные единству культур, а летом и осенью запланированы тематические фестивали.

Светлана Королькова подчеркнула, что департамент молодежной политики активно работает над преемственностью поколений и сохранением исторической памяти, интегрируя молодежь в этот процесс. По ее словам, системное воспитание молодого поколения на основе традиционных российских ценностей формирует прочный нравственный фундамент и способствует устойчивому развитию региона. Через такие проекты, как «Уроки памяти» и семейные форумы, молодежь обретает ценностные ориентиры и осознает свою причастность к судьбе Отечества.

В 2025 году при участии «Движения Первых» проведено 430 мероприятий с привлечением 4 200 волонтеров, состоялся семейный форум «Вместе о важном». Планы на 2026 год включают Фестиваль национальных культур «Мы вместе!», благотворительную акцию «Красная гвоздика», вручение премии в сфере добровольчества «Я – волонтер» и акцию «Помним Беслан», формат которой будет расширен благодаря грантовой поддержке.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

Риски реализуются: режим чрезвычайной ситуации из-за долгов за тепло просят ввести в Бердске

Автор: Юлия Данилова

Директор ООО «ТГК 1», которая отапливает треть города, Михаил Букреев направил обращение главе Бердска, прокурору Бердска и губернатору Новосибирской области о том, что компания может сорвать отопительный сезон. Об этом сообщил Бердск-Онлайн. Причина — задолженность МУП «Комбинат бытовых услуг» перед ООО «ТГК 1» за полученную тепловую энергию. По данным издания, на 3 марта 2026 года долг составляет 186,4 млн руб. Отклонение от графика оплаты по соглашению от 1 октября 2025 года — 86,6 млн рублей. При этом котельная на сегодня сама имеет долг за уголь 140,7 млн руб., за мазут — 18,9 млн руб.

По словам Букреева, последующая поставка угля для окончания отопительного сезона под вопросом. Для разогрева угля приходится использовать мазут, что ведет к его перерасходу на 15 тонн в сутки и генерирует убыток в размере 630 тысяч руб. в день.

Читать полностью

«Коровы у нас гибнут от неящура»: изъятие и забой скота в Новосибирской области стали темой федеральной повестки

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области, по сведениям фермеров, увеличивается число населенных пунктов, где проводится изъятие и забой коров, принадлежащих частным лицам. Тема уже вышла на федеральный уровень, но крестьяне говорят, что по-прежнему не получили ответы на свои вопросы.

Жители сел Новосибирской области пытаются сохранить своих животных, считая, что оснований для их изъятия и умерщвления нет. Сначала была предана огласке ситуация в селе Козиха Ордынского района, где 9 марта жители отказывались отдавать своих коров на убой. Позже выяснилось, что это не единственный эпизод. Ежедневно в соцсетях и телеграм-каналах появляются новые фотографии и видеокадры, снятые в селах области, куда в сопровождении полиции прибывает ветслужба для изъятия животных. Так, 11 марта были опубликованы кадры из Новопичугово. Владельцы КРС, пытающиеся предотвратить забой скота, заявляют, что им никто не называет истинной причины происходящего и не показывает официальные документы. Фермеры все чаще употребляют слово «неящур».

Читать полностью

В Новосибирске снова ищут инвестора для создания автодрома на Выборной

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска ищет инвестора для создания центра технических видов спорта на Выборной для проведения соревнований по автокроссу, мотокроссу, BMX кроссу, дрифту, картингу, драгрейсингу и спидвею. Площадь участка составляет 894462 тысяч кв метров. Предполагается, что проект может быть реализован в рамках концессионного соглашения либо инвестиционного договора.

— Построитель спортивных объект инвестор должен будет в течение 5 лет с даты заключения договора. В случае заключения концессионного соглашения срок эксплуатации будет определен дополнительно, — уточняется в документации.

Читать полностью

Академика из Новосибирска обвинили в присвоении технологии синтеза нанотрубок

Автор: Юлия Данилова

По решению Советского районного суда Новосибирска в доход государства изымаются 100% долей организаций, принадлежащих крупнейшему производителю углеродных нанотрубок OCSiAl («Оксиал»). Об этом сообщила областная прокуратура.

— Надзорные мероприятия прокуратуры региона показали, что академик РАН, являясь работником Института теплофизики СО РАН, присвоил технологию института по синтезу одностенных углеродных нанотрубок, а для извлечения и легализации незаконного обогащения, сумма которого превысила 9,3 млрд рублей, создал и использовал группу компаний, — заявили в ведомстве.

Читать полностью

Штрафы за строительные отходы намерены увеличить в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Депутат регионального парламента Дмитрий Козловский поинтересовался у министра ЖКХ области Евгения Назарова, когда регион планирует настроить контроль за вывозом строительного мусора. Он отметил, что этот вопрос поднимается уже пять лет.

— Когда будет налажен контроль за вывозом строительного мусора, чтобы вывозили не в овраги, которые находятся вокруг Новосибирска, а цивилизованно на полигоны? — поинтересовался он.

Читать полностью

Рассмотрение вопроса о создании мусорного полигона под Новосибирском отодвинули

Автор: Юлия Данилова

На комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента сегодня, 11 марта, должно было состояться рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, в селе Раздольное, комплекс по переработке отходов «Правобережный» (КПО «Правобережный»). Докладчиками должны были выступить министр ЖКХ Евгений Назаров и министр экономического развития Светлана Шарпф.

Председатель комитета Олег Подойма отметил, что вопрос сложный и депутатам нужно время для того, чтобы рассмотреть его подробнее. В итоге срок публичного обсуждения очередной мусорной концессии сдвинули на 17 марта.

Читать полностью
Общество Туризм

Точка в вывозной программе: последний рейс S7 прибыл из ОАЭ в Новосибирск

Власть

Новосибирская область укрепляет традиционные ценности

Общество

Заплатки на федеральной трассе под Новосибирском тают вместо со снегом (видео)

Бизнес Власть Общество

Риски реализуются: режим чрезвычайной ситуации из-за долгов за тепло просят ввести в Бердске

Мировые и федеральные новости Право&Порядок

Исполнителям теракта в «Крокусе» вынесли приговор

Бизнес

«Новосибирскавтодор» потерял треть выручки, но заработал 434 миллиона

Общество

Гидрологи назвали самые опасные зоны половодья под Новосибирском

Бизнес

От IT-компаний до артелей: истории бизнес-успеха рассказали участники Объединения «ВИП-Клуб»

Бизнес Промышленность

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-4 в 2026 году укрепит защиту «окна выдачи» электроэнергии

Бизнес

Железнодорожники перечислили в новосибирский бюджет более полумиллиарда рублей

Промышленность

«Добыча. Обогащение. Металлургия»: международная выставка-форум пройдет в Новосибирске

Общество

Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура

Общество

НГУ планирует открыть филиал в Узбекистане

Финансы

Молодежь активно переоформляет Пушкинские карты

Недвижимость

Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 72 часа!

Телекоммуникации

Кировский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Общество

В Новосибирске стартовало обсуждение второй очереди сквера на Демакова

Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

