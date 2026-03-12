Новосибирская область укрепляет традиционные ценности

Поддержание и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей является одним из центральных векторов государственной политики в субъектах федерации. В соответствии с Указом Президента РФ № 809, в Новосибирской области реализуется комплексный план мероприятий, задействующий профильные министерства, департамент молодежной политики и местные органы власти.

На пресс-конференции 12 марта заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев и исполняющая обязанности руководителя департамента молодежной политики региона Светлана Королькова представили отчет о работе в области сохранения традиционных ценностей.

Владимир Деев обозначил три ключевых направления деятельности: усиление гражданской консолидации и российского самосознания, поддержка фундаментальных семейных ценностей, а также сохранение исторической хроники и противостояние ее искажению. Как отметил замминистра, знание отечественной истории и понимание ее роли в глобальном контексте является основой для формирования и упрочения патриотизма, любви к Родине и заботы о ближних.

2025 год, ознаменованный Годом защитника Отечества, стал первым полным годом внедрения регионального плана. За этот период учреждения культуры, образования и муниципалитеты провели более 180 тысяч культурно-просветительских и образовательных мероприятий, привлекая около 2 миллионов граждан. Среди таковых — военно-исторический слет «Сибирский огонь-2025», собравший участников из 44 регионов России, Беларуси и Казахстана, фестиваль «Играй, гармонь!», книжное событие «Книжная Сибирь» и музейные выставки, посвященные 80-летию Победы.

В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, акценты региональной культурной политики смещаются. Владимир Деев разъяснил, что, хотя патриотическая тематика остается в приоритете, основной фокус теперь на укреплении фундамента нашей государственности – единства многонационального народа России. При этом вопросы памяти и воинского долга по-прежнему актуальны: в региональных музеях и библиотеках действуют свыше 150 стендов, освещающих события специальной военной операции и подвиги военнослужащих.

С февраля текущего года художественный музей проводит просветительский цикл «Краски Сибири», а «Фестиваль мужества-2026» в парке «Россия – моя история» соединил память о воинах-интернационалистах и современных участниках СВО, собрав около 7 тысяч посетителей. Театральные коллективы готовят постановки по документальным свидетельствам участников СВО. В наступающем апреле и мае пройдут «Библионочь» и «Музейная ночь», посвященные единству культур, а летом и осенью запланированы тематические фестивали.

Светлана Королькова подчеркнула, что департамент молодежной политики активно работает над преемственностью поколений и сохранением исторической памяти, интегрируя молодежь в этот процесс. По ее словам, системное воспитание молодого поколения на основе традиционных российских ценностей формирует прочный нравственный фундамент и способствует устойчивому развитию региона. Через такие проекты, как «Уроки памяти» и семейные форумы, молодежь обретает ценностные ориентиры и осознает свою причастность к судьбе Отечества.

В 2025 году при участии «Движения Первых» проведено 430 мероприятий с привлечением 4 200 волонтеров, состоялся семейный форум «Вместе о важном». Планы на 2026 год включают Фестиваль национальных культур «Мы вместе!», благотворительную акцию «Красная гвоздика», вручение премии в сфере добровольчества «Я – волонтер» и акцию «Помним Беслан», формат которой будет расширен благодаря грантовой поддержке.