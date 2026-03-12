Заплатки на федеральной трассе под Новосибирском тают вместо со снегом (видео)

На железнодорожном переезде в районе Мошково на федеральной трассе Новосибирск — Кемерово вновь появились глубокие ямы. Об этом редакции Infopro54 сообщил частный перевозчик Михаил Авраменко. В прошлом году в этом месте постоянно образовывались огромные пробки.

После публикации материала на Infopro54, ямы оперативно закатали асфальтом. Но похоже, что за зиму он исчез, констатировал Михаил.

— 9 марта, пытаемся проехать переезд в Мошково. Дороги нет совсем, все провалилось. Даже грузовик не может проехать эту яму. Пробка уже 10 км. Мер никто не предпринимает. Просим власти, чтобы они обратили внимание на этот переезд и устранили, потому что невозможно ездить по федеральной трассе еще и оплачивать платные дороги. Дорожники не хотят принимать меры по содержанию переездов. Даже грузовик не может перекатиться, что левая, что правая сторона дороги — все разбито. Смотрите какая глубина ям. И это 21 век! — констатирует Михаил Авраменко.

В пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор» редакции Infopro54 в прошлом году поясняли, что состояние проезжей части в границах железнодорожного переезда находится в зоне ответственности ОАО «РЖД».

Стоит отметить, что с приходом плюсовых температур ямы на дорогах появились не только на загородных трассах, но и в Новосибирске. В соцсетях уже можно встретить саркастические комментарии водителей об «асфальте, который тает весной».

Ранее редакция сообщала о том, что на огромную пробку в районе Мошково в середине апреля 2025 года обращал внимание депутат Заксобрания Роман Яковлев. По его словам, в ней стояли не менее 100 грузовиков.