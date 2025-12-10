Мэрия Новосибирска оспаривает законность договоров по пескобазам от 2023 года

Арендатору участка на берегу реки Обь компании ООО «Сибирский причал» отказано в удовлетворении заявления о приостановке производства по делу о переносе пескобаз. Кассация отменила решения предыдущих инстанций и приняла во внимание доводы мэрии Новосибирска о том, что это требование останавливает реализацию проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Владимировской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном и Заельцовском районах и строительства набережной.

Ранее мэрия подала административный иск об оспаривании постановления о резервировании земель на набережную. По решению кассации, только после рассмотрения этого иска возможно рассмотрение спора о незаконности одностороннего расторжения договора аренды участка. В муниципалитете подчеркнули, что оценка законности этой сделки будет дана Арбитражным судом области в ближайшее время.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул, что муниципалитет настаивает на переносе пескобаз в районе Димитровского моста.

— Владельцы пытаются сохранить площадки через суд, мы действуем строго в рамках закона. Проект долгосрочный, но необходимый. Никаких «особых условий» не будет: берег Оби – не склад, а будущее общественное пространство, — подчеркнул Кудрявцев.

На этой неделе общественник Евгений Митрофанов опубликовал в своем телеграм-канале ответ из прокуратуры Новосибирской области по пескобазам. В документе отмечается, что в 2017 году мэрия заключила договоры аренды земельных участков с ООО «Сибирский причал» (2054 кв м), ООО «Причал» (5036 кв м), ООО «Стройсиб» (4000 кв м, 3230 кв м и 700 кв м) сроком на 5 лет. После их истечения с арендаторами были подписаны новые пятилетние договоры.

— Проверкой установлено, что основания для заключения этих договоров отсутствовали, — сообщила прокуратура.

Перевалка песка в пределах города до 2025 года осуществлялась на трех площадках: 50% приходятся на пескобазу, расположенную на Чернышевском спуске, 20-25% — в Красном яру и 15-20% — на Зеленом мысе. Для нужд дорожного и строительного комплекса Новосибирска из речных карьеров добываются и перевозятся от 1 до 1,2 млн тонн песка в год, и эта потребность увеличивается, так как растут объемы выполняемых работ, отмечалось на Сибирском транспортном форуме летом 2023 года. Глава Минтранса Новосибирской области Анатолий Костылевский тогда предложил компаниям-арендаторам перенести пескобазы в порт Ташара, где можно восстановить железнодорожную ветку.

В августе 2025 муниципалитет направил в правительство варианты мест переноса пескобаз: места причаливания «Звёздная», «Выше подходного канала» и «Зелёный мыс».

Что касается пескобазы МКУ «ДЭУ № 1», которая также расположена на берегу Оби в Центральном округе, то ее планировалось перенести на участок в Первомайский район. Судя по данным кадастровой карты, он расположен рядом с гипермаркетом «Лента» на разъезде Иня.

Ранее редакция сообщала о том, что в планах мэрии продлить набережную от Димитровского моста к Заельцовскому парку и открыть новый берег для всех жителей. Она пройдет, в том числе, через территорию пескобаз.