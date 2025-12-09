Отели Новосибирска на Новый год забронированы на треть

На 31 декабря средняя загрузка отелей Новосибирска составляет 36,3%. Об этом сообщили аналитики сервиса Hotel Advisors, оценив результаты бронирования. Пиковый спрос на бронь номеров в объектах индустрии гостеприимства столицы Сибири приходится на 3-6 января 2026 года — 40-44%. К 11 января бронирование снижается до 9,7%.

Среди прочих городов России на 31 декабря пик спроса приходится на отели на берегу в Сочи — 62,6% номеров уже забронировано.

В течение новогодних каникул самое высокое бронирование в отелях Нижнего Новгорода — в отдельные дни доходит до 77%, а также Казани — до 72%.

— Региональные города в этом году бегут впереди — показательная история, —констатируют эксперты сервиса.

Аналитики предупреждают, что у отелей остаётся «короткий коридор», чтобы донастроить тарифы, пакеты и условия: дальше начнётся традиционная игра последних дней, когда гость бронирует быстро, а корректировать уже поздно, пишет телеграм-канал «Ночной портье».

Напомним, жители Новосибирска активно интересуются поездками на Новый год как по стране, так и за рубеж в период с 29 декабря по 11 января. Чаще всего новосибирцы выбирают Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

При этом за первые восемь месяцев 2025 года Новосибирскую область посетили 35 тысяч иностранных туристов. Большинство из них приехали из Китая и стран СНГ. В Минэкономразвития отмечали, что въездной туризм — ключевое направление для экономического роста Новосибирской области.

По данным Росаккредитации, в реестр на 9 декабря в регионе включено 333 средства размещения. Из них 248 имеют категорию «без звезд», 5 — «одна звезда», 12 — «две звезды», 39 — «три звезды», 27 — «четыре звезды», два — «пять звезд».

По прогнозам экспертов, к 2030 году апарт-отели займут половину гостиничного рынка Новосибирска. В городе к этому времени планируют ввести еще 13 объектов на 6507 номеров.

Ранее редакция сообщала о том, что тысячи жителей Новосибирска будут встречать Новый год в поезде или в самолете.