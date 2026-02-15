Бизнес «сделал стойку»: в Европе запрещают компаниям сжигать непроданную одежду

Евросоюз вводит новые правила, запрещающие уничтожать непроданную одежду и обувь, пишет WWD. Они вступят в силу летом 2026 года. С середины июля начнет действовать запрет для крупных компаний. Средний бизнес будет обязан выполнять эти требования с 2030 года. С этого же года компании должны будут раскрывать информацию о непроданных потребительских товарах, которые они утилизируют.

По данным Европейской комиссии, только в немецкой онлайн-торговле ежегодно утилизируется почти 20 млн возвращенных товаров. Бизнесу рекомендовали более активно использовать альтернативы: перепродажу, переработку, пожертвование или повторное использование, вместо того чтобы уничтожать товар.

По информации 2ГИС, сегодня в Новосибирске 35 точек секонд-хендов. Большинство из них заявляют, что «продают одежду и обувь из Европы».

— Речь запрете сжигания одежды в Европе шла давно, поэтому для меня это новостью особо не является. Думаю, что сейчас бренды будут активнее искать каналы «сброса» своей продукции. Часть из нее, безусловно, попадет на прилавки российских и новосибирских секонд-хендов. Хотя, конкуренция на этом рынке достаточно жесткая, как со стороны отечественных, так и иностранных предпринимателей, — рассказал Infopro54 владелец одного из новосибирских секонд-хендов, пожелавший остаться неизвестным.

Стоит отметить, что накануне Дня святого Валентина магазин «Густо» предложил новосибирцам сдать вещи бывших возлюбленных: «попрощаться с ними красиво и экологично». В компании отметили, что акция вызвала интерес и в ее планах расширить количество точек сбора вещей «бывших», а также продлить ее до 1 марта, сообщили «Новосибирские новости».

Между тем, в России проблема с утилизацией текстильных отходов также является очень серьезной. Системного сбора таких отходов нет ни в одном регионе, рассказывали редакции участники рынка. В 2019 году проект по переработке текстильных вещей запускала IKEA. Местные компании этот рынок не интересовал.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирские магазины секонд-хенда стали чаще приносить вещи, непригодные к дальнейшему использованию.