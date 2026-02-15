Поиск здесь...
Новосибирск похвалили за комплексный подход в развитии воздушного сообщения

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Аэропорт «Толмачево» проверила замглавы Росавиации

На минувшей неделе в Новосибирске с рабочем визитом побывала замруководителя Росавиации Наталья Андрианова. Она осмотрела аэровокзал и аэродром «Толмачево», командно-диспетчерский пункт, инфраструктуру по техобслуживанию воздушных судов западного производства и перспективных отечественных самолетов, в том числе Ту-214, сообщили в ведомстве.

— Отмечаем комплексный подход Новосибирска в развитии воздушного сообщения. Принимаемые меры в совокупности с успешной реализацией намеченных планов позволят повысить качество обслуживания пассажиров, дать дополнительные логистические и экономические преимущества как Новосибирской области, так и всему федеральному округу. Продолжаем совместную работу по укреплению позиций воздушной гавани в транспортной системе страны, — отметила Наталья Андрианова.

Аэропорт Толмачево (входит в «Новапорт Холдинг») — один из крупнейших и наиболее востребованных в Сибири. Его реконструкция стартовала в 2019 году, в 2023 году там открылся новый терминал, в ноябре 2025-го построены две рулежные дорожки. В работе — обновление системы светосигнального оборудования, удлинение двух рулежных дорожек. По нацпроекту «ЭТС» на 2028-2030 гг. запланировано создание проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая позволит увеличить пропускную способность почти в 1,5 раза.

Напомним, в январе 2026 года стало известно, что «Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево. Запуск проекта ожидается в 2028 году. В ближайшее время холдинг «Новапорт» выберет вариант второй очереди реконструкции новосибирского аэропорта.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов. В 2025 году Толмачево побил допандемийный рекорд по пассажиропотоку на зарубежных рейсах.

Фото из официального телеграм-канала Росавиации.

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Бизнес «сделал стойку»: в Европе запрещают компаниям сжигать непроданную одежду

Бизнес «сделал стойку»: в Европе запрещают компаниям сжигать непроданную одежду

Автор: Юлия Данилова

Евросоюз вводит новые правила, запрещающие уничтожать непроданную одежду и обувь, пишет WWD. Они вступят в силу летом 2026 года. С середины июля начнет действовать запрет для крупных компаний. Средний бизнес будет обязан выполнять эти требования с 2030 года. С этого же года компании должны будут раскрывать информацию о непроданных потребительских товарах, которые они утилизируют.

По данным Европейской комиссии, только в немецкой онлайн-торговле ежегодно утилизируется почти 20 млн возвращенных товаров. Бизнесу рекомендовали более активно использовать альтернативы: перепродажу, переработку, пожертвование или повторное использование, вместо того чтобы уничтожать товар.

Читать полностью

Проводится расследование: новосибирцы завалили строительными отходами контейнерные площадки

Автор: Юлия Данилова

Региональный оператор по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство» начал расследование причин образования завалов строительного мусора на контейнерных площадках в Ленинском и Центральном районах Новосибирска. Его обнаружили в отсеках для крупногабаритных отходов.

— Тонны бетона и кирпича экипажам мусоровозов пришлось вывозить в несколько рейсов с контейнерных площадок по адресам ул. 1905 года, 85; ул. Ленина, 73; ул. Станиславского, 10; ул. Колхидская 21. Проводится расследование, нарушители будут привлечены к ответственности, — сообщили в компании.

Читать полностью

Предложение сокращается: в Новосибирске стало меньше вакансий с частичной занятостью

Автор: Юлия Данилова

Доля вакансий с частичной занятостью в Новосибирской области в период 2024-2026 держится достаточно стабильно, хотя количество меняется в зависимости от активности работодателей (в 2024-м вакансий было больше, чем на остывающем рынке в 2025-м), об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в hh.ru.

— В 2024 году на такие вакансии приходилось 7,3% предложений о работе в НСО, в 2024 — 6,8%, за первые 1,5 месяца 2026 года на вакансии с частичной занятостью приходится пока 6,3% от всех предложений, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Читать полностью

В Бердске выросли тарифы на содержание жилья

Автор: Юлия Данилова

Администрация Бердска приняла решение о повышении рекомендуемого тарифа на содержание жилья в многоквартирных домах. В постановлении отмечается, что после индексации тариф составит 29,77 руб./кв.м (в 2025 году — 25,84 руб./кв.м), в домах с лифтом и мусоропроводом — 36,95 руб./кв.м (32,07 руб./кв.м).

— Муниципальный тариф актуален для собственников, которые на общем собрании не принял решение об установлении платы за содержание помещения, а также для граждан, которые проживают в муниципальном неприватизированном жилье по договорам социального найма, — цитирует документ Бердск. Онлайн.

Читать полностью

Новосибирскому бизнесу советуют не ждать снижения цен на аренду в пустеющих ТЦ

Автор: Мария Гарифуллина

Бизнесмены комментируют закрытие магазинов в ТРЦ. В январе и феврале текущего года этот тренд усилился. Особенно выражен он в фэшн-ритейле: в новосибирских торговых центрах тоже часто закрываются магазины одежды и обуви. На этом фоне предприниматели задаются вопросом о возможном снижении арендных ставок. Но эксперты считают, что на это точно надеяться не стоит — даже в кризис площади ТЦ останутся достаточно дорогими.

Омская предпринимательница Елена Лазаренко, компания которой специализируется на производстве одежды, опубликовала в соцсетях видео, снятое в крупных торговых центрах. На кадрах — закрывшиеся магазины.

Читать полностью

Цены на съемное жилье обвалились в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В январе 2025 года рынок аренды жилья в России развернулся в сторону роста, однако Новосибирск стал одним из немногих исключений из этого правила. Мегаполис вошел в список населенных пунктов с наибольшим падением стоимости аренды по всем типам жилья. За первый месяц года однокомнатные квартиры в городе подешевели на 9,9%, двухкомнатные — на 4,4%, а трехкомнатные — на 4,7%. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

Ситуация в Новосибирске выглядит контрастно на фоне соседних сибирских городов. Например, в Омске, напротив, зафиксирован уверенный рост: «однушки» прибавили в цене 3,2%, «двушки» — 5,6%, а «трешки» — 4,5%. В Барнауле ставки выросли еще заметнее: трехкомнатные квартиры подорожали на 7,4%. В Томске также наблюдалась положительная динамика во всех сегментах (от 3,1% до 3,8%), а в Красноярске цены остались стабильны с незначительным ростом на 0,5%. Исключением стали Кемерово и Новокузнецк, где, как и в Новосибирске, рынок показал смешанную динамику, но без столь сильного провала.

Читать полностью
Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

