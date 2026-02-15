Новосибирск похвалили за комплексный подход в развитии воздушного сообщения

На минувшей неделе в Новосибирске с рабочем визитом побывала замруководителя Росавиации Наталья Андрианова. Она осмотрела аэровокзал и аэродром «Толмачево», командно-диспетчерский пункт, инфраструктуру по техобслуживанию воздушных судов западного производства и перспективных отечественных самолетов, в том числе Ту-214, сообщили в ведомстве.

— Отмечаем комплексный подход Новосибирска в развитии воздушного сообщения. Принимаемые меры в совокупности с успешной реализацией намеченных планов позволят повысить качество обслуживания пассажиров, дать дополнительные логистические и экономические преимущества как Новосибирской области, так и всему федеральному округу. Продолжаем совместную работу по укреплению позиций воздушной гавани в транспортной системе страны, — отметила Наталья Андрианова.

Аэропорт Толмачево (входит в «Новапорт Холдинг») — один из крупнейших и наиболее востребованных в Сибири. Его реконструкция стартовала в 2019 году, в 2023 году там открылся новый терминал, в ноябре 2025-го построены две рулежные дорожки. В работе — обновление системы светосигнального оборудования, удлинение двух рулежных дорожек. По нацпроекту «ЭТС» на 2028-2030 гг. запланировано создание проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая позволит увеличить пропускную способность почти в 1,5 раза.

Напомним, в январе 2026 года стало известно, что «Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево. Запуск проекта ожидается в 2028 году. В ближайшее время холдинг «Новапорт» выберет вариант второй очереди реконструкции новосибирского аэропорта.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов. В 2025 году Толмачево побил допандемийный рекорд по пассажиропотоку на зарубежных рейсах.