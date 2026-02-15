Встречаем Масленицу: продуктовый набор для блинов в Новосибирске за год подорожал на 8%

Масленичная неделя в этом году в России начнется 16 февраля и закончится 22 февраля. После нее наступает Великий пост. В течение недели многие новосибирцы хотя бы один раз планируют испечь блины.

Эксперты «Платформа ОФД» оценили, насколько подорожала стоимость домашних блинов за год. «Индекс блинов» на четыре порции рассчитывался по следующему рецепту: 0,5 л молока, два яиц, стакан пшеничной муки, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара и 0,5 ч. л. соли. В Новосибирске стоимость этого набора продуктов за год подорожала на 8% — 192 рублей. (+8%).

При онлайн-покупке стоимость четырех порций блинов в среднем составляет 260 рублей. За год чек подрос на 9%. Замороженные блины без начинки стоят около 199 руб (+10%), в общепите в среднем 287 рублей (+6%).

— Число заказов готовых блинов за год выросло на 20%, причем замороженных — на 25%, — сообщили эксперты «Платформы ОФД».

По данным Новосибирскстата, цены на продукты из блинного набора в середине февраля 2026 года изменились, по сравнению с февралем 2025, следующим образом:

молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — 107,98 (101,50) за литр,

яйца — 98,53 (120,64) за десяток,

мука пшеничная — 50,36 (49,34) руб за кг,

подсолнечное масло — 145,29 (136,49 руб) за литр,

сахар — 67,91 (73,56) за кг,

соль — 21,06 (18,70) за кг.

Стоит отметить, что ученые посчитали безопасную норму употребления этого продукта. По мнению к.м.н., доцента кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольги Тарасовой, абсолютно здоровому взрослому человеку в праздничный день можно съесть 2-3 блина средней величины (диаметром ~20 см) за один прием пищи, не чаще одного раза в день.

— И это не ежедневная норма на неделю, а разовая акция. Для людей с факторами риска (лишний вес, гастрит, холецистит в ремиссии, сидячий образ жизни): 1-2 блина за прием, соблюдая все правила ниже. В состоянии обострения любого хронического заболевания ЖКТ (гастрит, панкреатит, колит) — блины противопоказаны, — предупреждает эксперт.

