Генпрокуратура указала на просчеты в работе с коммуналкой в Новосибирской области

Свыше 42 000 км коммунальных сетей в Новосибирской области находятся в ветхом и аварийном состоянии. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре региона.

— Это становится основной причиной происшествий на коммунальных сетях, а также приводит к перебоям с подачей коммунальных ресурсов. При этом в области не переданы более 2 500 объектов жилищно-коммунального хозяйства, — добавил Зайцев.

Он отметил, что в 2025 году в регионе произошли 765 инцидентов, а также 64 коммунальные аварии, в которых пострадали почти 2 млн жителей — они были ограничены в правах в самый неподходящий момент.

— Обращаю ваше внимание на то, что в регионе только 1% ресурсоснабжающих организаций имеет утвержденную инвестиционную программу. Обратите на это внимание и выстроите работу прокуратуры так, чтобы нам отойти от этого, — поручил Сергей Зайцев

По его словам, в структуре обращений из региона, которые взял под личный контроль генеральный прокурор, более половины жалоб касаются вопросов, связанных с нарушениями в сфере ЖКХ — 57%. Речь идет о недоступности для населения в отдельных муниципальных образованиях коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению, включая обеспечение потребителей питьевой водой, соответствующей стандартам качества и безопасности.

— Столь частое вынужденное обращение жителей региона по указанным вопросам к нашему руководителю свидетельствует о явных просчетах в работе органов власти, контроля и прокуратуры, — добавил представитель Генпрокуратуры.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман подтвердил, что регионе значительный процент износа коммунальных сетей. При этом он сообщил, что на их ремонт были направлены более 9 млрд рублей, из них почти 1,5 млрд — по требованию прокуратуры.

— Благодаря принятым превентивным мерам, в 2025 году впервые все муниципальные образования получили паспорта готовности, удалось на треть снизить количество аварий на коммунальных сетях. Прошедшие праздники и крещенские морозы показали эффективность нашей работы. Пресечено включение в тарифы необоснованных затрат ресурсоснабжающих организаций на сумму около 300 млн рублей. После принятых прокурорами мер погашены долги по взносам на капремонт, коммунальные услуги и топливо в общем размере более 800 млн рублей, — перечислил Бучман.

Глава регионального ведомства также сообщил, что в области идет работа по модернизации объектов водоснабжений. За 3 года обновлены 54 объекта. На 2026 год запланировано строительство 18 новых станций водоподготовки.

— Проблема в том, что много лет назад был неправильно подобран основной подрядчик для строительства этих станций, который создал пирамиду и похитил государственные денежные средства. Мы с этой ситуацией разобрались, сейчас он внесен в реестр недобросовестных, сам руководитель находится под стражей, уголовное дело направлено в суд. Все возможное имущество, которое у него оставалось, мы арестовали для возмещения ущерба, — отчитался Александр Бучман.

Напомним, в середине декабря заместитель прокурора Новосибирской области Виталий Дымолазов утвердил обвинительное заключение в отношении экс-директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова, сотрудника компании Виталия Сукача и директора ООО «НПО Акватех» Евгения Кондратюка. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска. Речь идет о хищении в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» .

Ранее редакция сообщала о том, что долги новосибирских предприятий за коммуналку выросли до 6 млрд рублей.