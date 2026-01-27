Поиск здесь...
Обнуляют долги: новосибирский Биотехнопарк передают областному Миннауки

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Для его дальнейшего развития планируется разработать мастер-плана с технико-внедренческой зоной

На совещании в Кольцово под руководством первого замгубернатора области Владимира Знаткова был рассмотрен вопрос передачи прав акционера АО «УК «Биотехнопарк» из Минэкономразвития в Миннауки Новосибирской области.

Оба министерства, совместно с администрацией Кольцово должны проработать вопрос обнуления долгов Биотехнопарка с помощью областных структур.  Кроме того, планируется разработать концепт дальнейшего развития Биотехнопарка, как объекта инновационной инфраструктуры и инновационного развития территории.

— Этот вопрос давно назрел. Создание мастер-плана с технико-внедренческой зоной — новое для нас направление, которое мы должны учитывать и в развитии Биотехнопарка, — заявил мэр Кольцово Николай Красников.

По его словам, бизнес-инкубатор, Биотехнопарк и биофарм-кластер должны быть задействованы в единой цепочке продвижения малого и среднего наукоемкого бизнеса.

Концепция развития Биотехнопарка должна быть разработана к концу марта и представлена губернатору.

Биотехнопарк в наукограде Кольцово — инвестиционная площадка с инженерной и инновационной инфраструктурой для развития компаний в сфере фармацевтики, медицины и биотехнологий. Судя по сайту, на территории Биотехнопарка сегодня осуществляют реализацию инвестиционных проектов 12 компаний-резидентов, клиентами парка являются 24 компании.

Напомним, что в 2019 году Биотехнопарк по решению правительства региона был передан под управление Агентства инвестиционного развития НСО (Сейчас Корпорация развития Новосибирской области. — Ред.). В 2020 году проект вышел на самоокупаемость. Однако в 2022 году выручка и чистая прибыль рухнули.

По данным сервиса Контур.Фокус, выручка АО «УК «Биотехнопарк» в 2024 году составляла 167,8 млн рублей (+5%), чистая прибыль — 1,2 млн руб (+105%). Для сравнения, в 2019 чистый убыток УК доходил до 128 млн рублей. За 2024 год Биотехнопарк перечислил в бюджет 29 млн рублей налогов (-13%) и 16,3 млн страховых взносов (+10%).

Ранее редакция сообщала о том, что по итогам 2024 года резиденты Биотехнопарка перечислили в бюджет области 1,5 млрд рублей. 

Фото Infopro54.

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : технико-внедренческая зона Биотехнопарк

