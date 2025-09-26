Более 123 тысяч детей отдохнули в летнюю оздоровительную кампанию в НСО

Итоги летней оздоровительной кампании были озвучены 26 сентября на пресс-конференции заместителем министра труда и социального развития Новосибирской области Евгенией Марущак.

Замминистра акцентировала внимание на том, что правительство региона придает первостепенное значение организации летнего отдыха для детей, уделяя особое внимание вопросам безопасности, созданию насыщенной и интересной программы отдыха и оздоровления для юных жителей области.

По ее словам, в летний сезон оздоровительные учреждения региона провели вдвое больше профильных смен областного масштаба: свыше 6 тысяч детей приняли участие в 77 подобных заездах. Значительно расширился спектр реализованных направлений: туристско-краеведческое, спортивно-оздоровительное, художественное, патриотическое, духовно-нравственное, социально-педагогическое, экологическое, а также естественнонаучное.

В общей сложности в Новосибирске и области за летние месяцы отдохнуло около 123 тысяч детей в 1015 различных организациях, 67 из которых – загородные лагеря. В оздоровительных сменах приняли участие дети из семей участников специальной военной операции, дети работников предприятий оборонной промышленности, ребята из ДНР и ЛНР, дети с особенностями развития и инвалидностью, а также подростки, состоящие на учете в органах по делам несовершеннолетних.

Среди наиболее запоминающихся событий – профильные смены морской направленности «Юнга» и «Юный ВОСВОДовец», организованные в ДОЛ «Калейдоскоп», а также профильная смена «Главная дорога», предназначенная для юных инспекторов дорожного движения и проведенная на базе образовательного парка им. О. Кошевого.

Евгения Марущак отметила, что Новосибирская область обеспечивает круглогодичный отдых для детей. Ребята, которые находится в сложной жизненной ситуации, дети из семей участников СВО — все они имели возможность воспользоваться бесплатными путевками, приобретенными региональным министерством труда и социального развития в организациях, предлагающих отдых и оздоровление круглый год.