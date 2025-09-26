Люксовые автомобили в России меняют владельцев быстрее бюджетных

Эксперты Авто.ру изучили почти 300 000 объявлений о продаже автомобилей с пробегом от семи до десяти лет. Они выяснили, что только 15% люксовых машин к этому времени остаются у первого владельца, тогда как среди массовых марок этот показатель превышает 33%.

Многие автолюбители хотят купить подержанный автомобиль от первого владельца, но таких предложений становится всё меньше. Средний срок владения машиной в РФ увеличился до восьми лет. Поэтому специалисты Авто.ру решили выяснить, какие марки и модели чаще всего остаются у одного владельца после этого срока.

Для рейтинга эксперты выбрали модели возрастом от 7 до 10 лет, которые были официально представлены на российском рынке при первом выпуске. Половину списка составили корейские бренды, оставив в первой десятке лишь пару японских и три европейские модели. Для ранжирования использована доля предложений с одним владельцем от всех объявлений модели:

Hyundai Creta 1-го поколения 39%

Hyundai Santa Fe 3-го поколения 38%

Mazda CX-5 2-го поколения 37%

Nissan Juke 1-го поколения 36%

Hyundai Tucson 3-го поколения 36%

Renault Sandero 2-го поколения 36%

Kia Sorento Prime 3-го поколения 35%

Toyota Rav4 4-го поколения 34%

Kia Sportage 4-го поколения 34%

Skoda Kodiaq 1-го поколения 33%

Среди премиальных автомобилей BMW дольше всего остаются у первого владельца — около 20% от всех объявлений. Audi занимает второе место, а Mercedes-Benz замыкает тройку с отставанием на три процента. Люксовые бренды, такие как Bentley, Maserati и Rolls-Royce, чаще всего меняют владельцев уже через 7-10 лет. По данным Авто.ру, лишь 15% таких автомобилей остаются у первоначального владельца.

