Даты празднования Дня города-2026 утвердили в Новосибирске

Власти Новосибирска утвердили даты празднования 133-летия города в 2026 году. Основные торжества, приуроченные ко Дню города, пройдут в выходные — 27 и 28 июня. Информация об этом содержится в постановлении, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации города.

До конца мая городские власти планируют разработать концепцию праздника, утвердить единый стиль оформления и запустить работу городских фонтанов. В середине июня предстоит определить места и время для ключевых событий: торжественного собрания, музыкального выступления и церемонии открытия Дня города. Кроме того, в районах будут проводиться локальные мероприятия.

Мэрия также должна определить места для размещения мобильных туалетов, мусорных контейнеров, объектов уличной торговли и точек общественного питания.

