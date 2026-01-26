«Минус с пятизначной суммой»: жители Новосибирска оказались в долгах при попытке смены мобильного оператора

Двенадцать лет назад в России появился сервис Mobile Number Portability (MNP), который позволял абонентам менять оператора, сохраняя свой номер за небольшую плату. Сейчас эта услуга становится менее популярной: операторы больше ориентированы на удержание клиентов, чем на привлечение новых. MNP был внедрен в 2013 году, когда уровень проникновения мобильной связи достиг 159%, что говорило о насыщении рынка.

Одно из главных условий отказа в переносе номера — задолженность на балансе. Однако в начале 2026 года абоненты, подававшие заявки на MNP, обнаружили на счетах «минусы» с пятизначными суммами. Связь не блокировалась, а при отказе от переноса номера долги исчезали, выяснил Atas.info.

Сотрудник головного офиса одного из мобильных операторов подтвердил изданию, что «большая четверка» проводит политику блокировки подозрительных номеров, которые могут выглядеть мошенническими. Под это могут попасть номера с тремя одинаковыми цифрами, идущими подряд, или созвучные известным датам.

По его словам, номер не обязательно должен быть платным изначально — купленная в начале 2010-х SIM-карта с красивым бесплатным набором цифр может подпасть под эти условия. При попытке «увода» этот набор могут задним числом сделать платным, а при отказе об этом просто забудут.

Напомним, до сентября 2026 года MNP разрешен только внутри домашнего региона. С сентября, как объявил сенатор Артем Шейкин, в чью зону ответственности входит развитие цифровой экономики, можно будет переносить номер к другому оператору в любом регионе России. Соответствующий документ опубликован на сайте Минцифры.

Шейкин считает, что сегодня мобильный номер — это не просто средство связи, а доступ к различным важным сервисам, от банков до «Госуслуг».

С сентября 2025 года операторам ограничили поводы для отказа в услуге MNP. Теперь они не могут отклонять заявки из-за формальных несоответствий, таких как разные написания имени в договоре и паспорте. В результате спрос на услугу переноса номеров резко вырос.

— Раньше удерживали в основном «добром»: вы, мол, наш любимый абонент, нам жалко с вами расставаться, вот вам бонус, если останетесь. Но если это будет, например, студент, который едет учиться из Владивостока в Москву — его бонусами уже не удержишь. Он уйдет, чтобы не переплачивать за чужой регион, — подытоживает сотрудник в разговоре с редакцией.

Абоненту теперь ничто не мешает перейти к оператору-дискаунтеру, который может не работать в его регионе. В 2013 году это не учитывалось, а сейчас стало неизбежной реальностью.

Другими словами, внезапное появление «долгов» за красивые номера — это не технический сбой, а продуманный стратегический ход «большой четверки» операторов.

Фантомные долги за номера — новая линия обороны. Раньше использовали скидки, теперь — административные барьеры, требующие времени и нервов.

