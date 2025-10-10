Новосибирцы начали скупать машины с мощными двигателями

В сентябре в Новосибирской области вырос спрос на машины с бензиновыми моторами более 160 л.с: продажи таких автомобилей увеличились на 4%, а их средняя стоимость поднялась на 17% — до 1,1 млн рублей. Участники рынка объясняют этот тренд возможным повышением цен при введении нового расчета утилизационного сбора. Напомним, в сентябре Минпромторг РФ предложил учитывать мощность автомобилей при формировании ставки утильсбора.

В сентябре пятерка самых популярных у новосибирцев моделей осталась прежней. В нее вошли Toyota Camry и Corolla, Лада 2107 и Subaru Forester. Пятую строчку заняла Toyota RAV4. Ее продажи выросли на 26%, а цена поднялась на 5% до 1,7 млн рублей. В августе эта модель была на девятом месте. Мощность RAV4 варьируется от 146 до 200+ лошадиных сил в зависимости от комплектации.

Аналитик автомобильного портала Дром Игорь Олейников считает, что это обычная реакция на ожидание повышения цен.

— Люди, которые собирались купить такие автомобили ранее, наконец решились на покупку в экстремально короткие сроки, чтобы успеть до очередного повышения цены на авто. За счет такой «встряски» спроса в последующие месяцы после повышения утильсбора покупки автомобилей всех ценовых категорий сильно уменьшатся, — уточнил эксперт.

В целом на авторынке региона, по данным портала Дром, спрос на машины снизился на 2% по сравнению с сентябрем прошлого года. Цены при этом выросли в среднем на 8%.

Ранее редакция сообщала о том, что закон о локализации такси выдавит с рынка перевозок около 100 тысяч автомобилей.