Бизнес

Более миллиона студентов и школьников Сибири оплачивают покупки бонусами

Дата:

За год количество участников программы лояльности Сбера среди сибиряков до 21 года выросло более, чем на четверть

Активных участников программы лояльности «СберСпасибо» среди школьников и студентов в возрасте до 21 года уже больше миллиона человек. За год их число увеличилось на 26%, или более чем на 200 тыс. молодых пользователей.

Чаще других предпочтение «СберСпасибо» отдают студенты и школьники в Красноярском крае, Новосибирской области и Кузбассе. При этом наиболее высокие темпы роста подключения к программе среди молодежи в Тыве, Хакасии и обоих регионах Алтая.

Используя при оплате товаров и услуг бонусы Спасибо, молодые сибиряки экономят сотни миллионов рублей ежегодно. Чаще всего бонусами они оплачивают покупки в супермаркетах, а также используют их при оплате заказов в кафе и ресторанах. За Спасибо молодые люди по всей Сибири приобретают одежду и обувь, электронику, аптечные товары и оплачивают топливо.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Благодаря нашей программе лояльности, молодые люди могут сэкономить на своих повседневных расходах или накопить на крупную покупку – с компаниями из экосистемы Сбера это может произойти быстрее. В ней уже сотни компаний из разных сфер, предлагающие товары и услуги, актуальные в том числе и для молодёжи».

Бонусы можно получить при оплате покупок по категориям, которые каждый месяц индивидуально подбираются для каждого пользователя – главное выбрать из них самые подходящие в приложении СберБанк Онлайн. Дополнительно участникам программы лояльности доступны специальные акции и предложения партнёров с повышенным начислением бонусов.

Erid: F7NfYUJCUneTUTqumrAd

Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк

Фото: freepik.com, автор: freepik

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер банки

