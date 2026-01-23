На Плющихинском жилмассиве в Новосибирске построят ливневую канализацию

Мэрия Новосибирска объявила тендер для поиска подрядчика на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации для создания ливневой канализации по улице Татьяны Снежиной. Стартовая цена контракта составляет 4.48 млн рублей. Работы победитель торгов должен будет выполнить до июля 2026 года.

Как отмечается в описании объекта закупки, на строительство ливневки на Снежиной из бюджета города планируется выделить 46,4 млн рублей.

В рамках реализации проекта запланировано строительство ливневой канализации, ориентировочно, протяженностью 237 м для обеспечения сброса ливневых и талых стоков с территории строительства новой школы и примыкающих проездов. Также планируется построить резервуары накопители, из которых вода впоследствии будет откачиваться и вывозиться.

Напомним, на улице Татьяны Снежиной строится одна из концессионых школ. При этом на Плющихинском жилмассиве после сильных дождей регулярно возникают проблемы из-за отсутствия ливневой канализации. Летом 2025 года на МЖК затопило остановки, а люди переходили дорогу по колено в воде.

Строительство ливневки на улице Татьяны Снежиной планировалось в 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что ливневую канализацию в «Клюквенном» построят за 54,6 млн рублей.