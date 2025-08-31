Рекламодателям

Более половины школьников Новосибирска обучаются на программах допобразования

  • 31/08/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Более половины школьников Новосибирска обучаются на программах допобразования
Наиболее популярны у детей и родителей художественные направления подготовки

В Новосибирске стартовала программа записи детей на программы дополнительного образования на 2025/2026 учебный год через ГИС «Навигатор ДО НСО». Как пояснили редакции Infopro54 в департаменте образования мэрии, запись в муниципальных образовательных организациях будет идти до конца сентября. В прошлом году на этих программах в городе занимались более 133 тысяч детей. При этом в школах города обучались около 218 тысяч человек.

В бюджете мэрии на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ на 2025 год запланированы 2,2 млрд рублей. В том числе на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей — 302 млн рублей.

По наблюдению экспертов департамента, больше всего дети выбирают программы дополнительного образования художественной направленности.

При этом за последние три года количество программ технической, туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей увеличилось в городе более чем в два раза (на 56,8%, 51,7% и 51,1% соответственно). Количество программ физкультурно-спортивной направленности возросло на 39,8%, социально-гуманитарной направленности — на 39,5%.

— В 2025 году были разработаны и размещены в ГИС «Навигатор» 609 новых дополнительных общеобразовательных программ, которые в том числе начнут свою реализацию в новом учебном году, — пояснили в мэрии Новосибирска.

В этот список входят следующие программы:

  • социально-гуманитарной направленности — 171,
  • естественнонаучной направленности — 50,
  • художественной направленности — 151,
  • физкультурно-спортивной направленности — 100,
  • туристско-краеведческой направленности — 21,
  • технической направленности — 116.

— Допобразование — это, по сути, возможность для выявления интересов и способностей ребенка, возможность привить ему интерес к какой-то сфере деятельности, профориентация. Кроме того, попадая в среду, где все «горят» краеведческой темой, естественными науками и т.д., дети и сами «загораются». Это возможность оторвать их от интернета, от виртуального мира, — рассказала Infopro54 Наталья, мама троих детей.

По ее словам, для родителей сейчас допобразование стало более экономичным вариантом, так как расходы на него существенно сократились. Еще несколько лет назад, по словам Натальи, у нее в месяц на кружки уходило до 30 тысяч рублей.

 — Было бы идеально, если бы программы допобразования были в школах. Но при двухсменном обучении это невозможно. Кроме того, на многих программах дети и родители идут на конкретного учителя, центр, которые себя зарекомендовал в работе с детьми и результатами в олимпиадах, конкурсах. Но здесь довольно много времени тратится на дорогу и пробки, — пояснила редакции Елена, мама двоих детей.

Представители учреждений допобразования, в свою очередь, говорят о том, что хотелось бы увеличить финансирование этого направления.

— Для привлечения детей на кружки, для того, чтобы их заинтересовать, нужно хорошее техническое оснащение. Те же роботы, оборудование для VR, для программирования, для беспилотников стоит достаточно дорого. Если мы заинтересованы продвигать эту тему, растить компетентных специалистов, то нужно увеличивать затраты на оборудование, — уверен Владимир, руководитель направления одного из центров допобразования Новосибирска.

На данный момент в ГИС «Навигатор ДО НСО» зарегистрированы 778 организаций, которые могут реализовывать программы дополнительного образования для детей. В них работает 1441 педагог, и всего 11 свободных вакансий.

Ранее редакция рассказывала о том, что в новосибирских школах на 40% вырастет количество мест в «продленке». Ранее в образовательных учреждениях Новосибирска их выделяли по несколько штук на класс. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 372

Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : школы Новосибирска допобразование


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
С 1 сентября операторы связи должны будут маркировать звонки с бизнес-номеров
31/08/25 12:00
Бизнес Общество Телекоммуникации
Более половины школьников Новосибирска обучаются на программах допобразования
31/08/25 11:00
Власть Образование Общество
Агентство RAEX составило рейтинг лучших школ Новосибирска
31/08/25 9:00
Образование Общество
Эксперт рассказала новосибирцам о правилах безопасного онлайн-шопинга
30/08/25 19:00
Бизнес Общество
В Новосибирске картофель подешевел до 22 рублей за килограмм
30/08/25 15:00
Общество Экономика
Новосибирский эксперт высказался о маркировке моторных масел с 1 сентября
30/08/25 13:00
Новосибирская предпринимательница победила в конкурсе бизнес-проектов в Москве
30/08/25 12:00
Бизнес
Новосибирские врачи оценили идею сделать все бюджетные места в медвузах целевыми
30/08/25 11:00
Власть Медицина Общество
Подготовку кадров для технологического лидерства обсудили в Новосибирске
30/08/25 10:00
Власть Образование
Ключевая ставка: что перевесит – инфляционные ожидания или спад ВВП
30/08/25 9:30
Финансы Экономика
Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября в Новосибирске
30/08/25 9:00
Общество
Роспатент, Минэкономразвития и Новосибирская область подписали соглашение
30/08/25 8:00
Бизнес Власть Инновации
Фестиваль «ТехноАрт» стартовал в Новосибирске
29/08/25 19:30
Город Культура
Студенческие стартапы встретились с инвесторами на Технопроме
29/08/25 19:00
Бизнес Технологии
ЦКП «СКИФ» в Кольцово: вице-премьер РФ оценил ключевые этапы создания
29/08/25 18:45
Власть
Фасад аэропорта «Северный» начали ремонтировать в Новосибирске
29/08/25 18:00
Общество
Энергетики завершили замену теплосетей в центре Новосибирска
29/08/25 17:30
Бизнес Город
На «Технопроме» представили успешные проекты сибирского НОЦ
29/08/25 17:22
Власть
Новосибирцев ожидают серьезные изменения в сфере финансов с 1 сентября
29/08/25 17:00
Банки Общество Финансы
Три проекта станций второй очереди ЦКП «СКИФ» представлены на Технопроме
29/08/25 16:30
Бизнес Наука Технологии
Популярное
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новости компаний
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять