Более половины школьников Новосибирска обучаются на программах допобразования

В Новосибирске стартовала программа записи детей на программы дополнительного образования на 2025/2026 учебный год через ГИС «Навигатор ДО НСО». Как пояснили редакции Infopro54 в департаменте образования мэрии, запись в муниципальных образовательных организациях будет идти до конца сентября. В прошлом году на этих программах в городе занимались более 133 тысяч детей. При этом в школах города обучались около 218 тысяч человек.

В бюджете мэрии на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ на 2025 год запланированы 2,2 млрд рублей. В том числе на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей — 302 млн рублей.

По наблюдению экспертов департамента, больше всего дети выбирают программы дополнительного образования художественной направленности.

При этом за последние три года количество программ технической, туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей увеличилось в городе более чем в два раза (на 56,8%, 51,7% и 51,1% соответственно). Количество программ физкультурно-спортивной направленности возросло на 39,8%, социально-гуманитарной направленности — на 39,5%.

— В 2025 году были разработаны и размещены в ГИС «Навигатор» 609 новых дополнительных общеобразовательных программ, которые в том числе начнут свою реализацию в новом учебном году, — пояснили в мэрии Новосибирска.

В этот список входят следующие программы:

социально-гуманитарной направленности — 171,

естественнонаучной направленности — 50,

художественной направленности — 151,

физкультурно-спортивной направленности — 100,

туристско-краеведческой направленности — 21,

технической направленности — 116.

— Допобразование — это, по сути, возможность для выявления интересов и способностей ребенка, возможность привить ему интерес к какой-то сфере деятельности, профориентация. Кроме того, попадая в среду, где все «горят» краеведческой темой, естественными науками и т.д., дети и сами «загораются». Это возможность оторвать их от интернета, от виртуального мира, — рассказала Infopro54 Наталья, мама троих детей.

По ее словам, для родителей сейчас допобразование стало более экономичным вариантом, так как расходы на него существенно сократились. Еще несколько лет назад, по словам Натальи, у нее в месяц на кружки уходило до 30 тысяч рублей.

— Было бы идеально, если бы программы допобразования были в школах. Но при двухсменном обучении это невозможно. Кроме того, на многих программах дети и родители идут на конкретного учителя, центр, которые себя зарекомендовал в работе с детьми и результатами в олимпиадах, конкурсах. Но здесь довольно много времени тратится на дорогу и пробки, — пояснила редакции Елена, мама двоих детей.

Представители учреждений допобразования, в свою очередь, говорят о том, что хотелось бы увеличить финансирование этого направления.

— Для привлечения детей на кружки, для того, чтобы их заинтересовать, нужно хорошее техническое оснащение. Те же роботы, оборудование для VR, для программирования, для беспилотников стоит достаточно дорого. Если мы заинтересованы продвигать эту тему, растить компетентных специалистов, то нужно увеличивать затраты на оборудование, — уверен Владимир, руководитель направления одного из центров допобразования Новосибирска.

На данный момент в ГИС «Навигатор ДО НСО» зарегистрированы 778 организаций, которые могут реализовывать программы дополнительного образования для детей. В них работает 1441 педагог, и всего 11 свободных вакансий.

Ранее редакция рассказывала о том, что в новосибирских школах на 40% вырастет количество мест в «продленке». Ранее в образовательных учреждениях Новосибирска их выделяли по несколько штук на класс.