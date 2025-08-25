Рекламодателям

Количество школьников в Новосибирске пока еще растет за счет миграции

  • 25/08/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Количество школьников в Новосибирске пока еще растет за счет миграции
В город переезжают родители с детьми из районов области и других регионов

1 сентября 2025 года в школы Новосибирска пойдут 220 тысяч детей. Это на две тысячи больше, чем годом ранее, то есть приростная статистика в образовательных учреждениях города сохраняется. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев. Однако он подчеркнул, что этот прирост имеет иной характер, чем в прошлые годы.

— Количество первоклассников в школах Новосибирска сокращается. В этом году за парты впервые сядут 19.5 тысяч учеников. Для сравнения? в 2023 году — 24 тысячи. В школы приходят дети 2-11 класса, которые приезжают в Новосибирск из районов области, из других регионов, — констатировал Ахметгареев.

К новым трендам он также отнес рост количества детей в выпускных классах. В 2025-2026 учебном году в городе будет около 9 тысяч выпускников одиннадцатых классов и более 21 одной тысячи девятиклассников.

— Масштабные наборы последних лет, когда мы формировали в школах до 15 первых классов, дошли до среднего звена. Мы видим рост количества детей в 10-х классах и этот тренд будет сохраняться в ближайшие годы, — пояснил начальник департамента мэрии.

В этом году 32 школы города будут работать с коэффициентом 2+, 174 — в две смены: коэффициент от 1,1 до 1,9. При этом в 2025 году в целом будет запущено более 2000 новых школьных мест, то есть, по словам Рамиля Ахметгареева, в городе в школах сейчас вводится больше мест, чем приходит детей. Исключение составляют быстроразвивающиеся микрорайоны: Чистая слобода, Плющихинский, Просторный, Новомарусино\Дивногорский, Европейский берег, но и там к концу 2026 года ожидается появление «концессионных» школ.

Ахметгареев заверил, что не смотря на рост количества детей в средней школе, к 1 сентября все образовательные учреждения обеспечены учителями. Часть педагогов берут дополнительные часы, город привлекает студентов вузов по целевой подготовке, проводит переобучение воспитателей детсадов, где наблюдается сокращение детей.

— Кроме того, в рамках миграционных процессов в Новосибирск приезжают не только дети, но и взрослые, среди которых есть педагоги, которые находят место в образовательном пространстве города, — добавил чиновник.

Напомним, в 2026 году мэрия планирует переформатирование еще 4-5 детсадов, которые будут переданы вторыми и третьими корпусами в учреждения общего образования, и адаптированы к обучению начальных классов, а также к коррекционным программам.

При этом в Минобразования региона ожидают, что набор на бюджет в учреждения СПО из-за демографических процессов к 2032 году вырастет на 3500-4200 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что ожидает детей мигрантов, заваливших второй тест по русскому языку в Новосибирске. 

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : школы Новосибирска первоклассники миграция демография


