Волейбольные болельщики в «Локомотив-Арене» получили улучшенный интернет

Специалисты осуществили модернизацию телекоммуникационного оборудования внутри здания

В «Локомотив-Арене» была значительно улучшена мобильная связь благодаря усилиям цифровой экосистемы МТС. Проведенное обновление технического оснащения привело к увеличению скорости обмена данными по всей территории спортивного комплекса, охватывая трибуны, зоны для зрителей и комнаты отдыха спортсменов.

Специалисты осуществили модернизацию телекоммуникационного оборудования внутри здания, что обеспечивает приоритетный доступ к ресурсам сети для всех пользователей, находящихся на арене.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что Новосибирск по праву считается одним из самых спортивных городов страны, который подарил миру немало выдающихся чемпионов, включая прославленных волейболистов. В прошлом году команда «Локомотив» одержала победу в Кубке России. Именно поэтому, стремясь обеспечить максимальный комфорт для спортивных энтузиастов и любимых команд, компания повысила скорость мобильного интернета не только на «Локомотив-Арене», но и ранее на арене «Сибирь» и стадионе «Спартак».

«Локомотив-Арена», открывшая свои двери в 2020 году, является домашней площадкой для волейбольной команды «Локомотив» из Новосибирска, а также регулярно принимает различные концерты и мероприятия.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Искусственный интеллект окажет ментальную поддержку новосибирцам

В рамках тарифа РИИЛ, разработанного специально для новосибирской молодежи, цифровая платформа МТС представляет инновационного ИИ-помощника. Молодые люди смогут делиться с ним своими переживаниями и заботами, получать полезные рекомендации по улучшению эмоционального фона, а также расширять знания в сфере психологии. Для подписчиков указанного тарифного плана общение с ассистентом предоставляется безвозмездно и без ограничений.

При обращении с личным вопросом ИИ-ассистент будет стремиться уточнить детали. Например, если начинающий специалист испытывает колебания относительно смены работы и не может принять решение, бот поинтересуется, какие именно аспекты текущей деятельности вызывают истощение и какие изменения желательны. После небольшого обсуждения ИИ определит ключевую проблему, например, отсутствие развития карьеры, и запросит подтверждение правильности понимания. Затем ассистент предложит поэтапное решение, например, порекомендует составить список потенциально интересных компаний и изучить пять подходящих вакансий в течение недели.

Читать полностью

Мобильная связь в Инюшенском бору стала лучше

Цифровая экосистема МТС модернизировала свою сеть в Инюшенском бору, что положительно сказалось на качестве мобильной связи. В результате апгрейда оборудования, пиковая скорость передачи данных в этой рекреационной зоне возросла на 20%.

Инюшенский бор – уникальный, старейший лес Новосибирска, представляющий собой реликтовый массив, сохранивший почти нетронутый вид. Посетители бора могут ощутить себя в настоящем лесу, несмотря на его расположение в городской черте. Здесь можно активно проводить время: зимой, катаясь на лыжах и санках, летом, организуя пикники.

Читать полностью

Цифровой рост: новосибирские компании активнее общаются онлайн

В 2025 году аналитики цифровой экосистемы МТС изучили востребованность российских разработок для деловых коммуникаций в Новосибирской области. По результатам исследования, предприятия и организации региона стали организовывать почти в 2,5 раза больше бизнес-совещаний и онлайн-семинаров, используя платформу МТС Линк.

Общее число онлайн-мероприятий (встреч и вебинаров) у жителей Новосибирска увеличилось на 147% за год. Примечательно, что пользователи стали активнее применять инструменты на основе искусственного интеллекта. В частности, функция автоматического создания кратких обзоров (саммари) стала использоваться в 11 раз чаще, чем в предыдущем году. Среди других популярных ИИ-инструментов – расшифровка текста, устранение шумов, изменение или размытие фона.

Читать полностью

4000 новосибирцев получили быстрый интернет

В Новосибирске абоненты МТС получили доступ к улучшенному домашнему интернету благодаря развитию цифровой экосистемы оператора. За счет модернизации оборудования и интеграции новых жилых зданий в сетевую инфраструктуру, около четырех тысяч жителей Ленинского района получили улучшенные возможности подключения.

Усовершенствованное интернет-соединение стало доступно для пользователей, проживающих в отдельных домах Троллейного жилмассива, микрорайонов Южный и Западный, а также в комплексах «Новый горизонт» и «Крымский».

Читать полностью

Как безопасно пользоваться бесплатным Wi-Fi в праздники, рассказали новосибирцам

В период новогодних праздников жители Новосибирска активно посещают кинотеатры, торговые центры, рестораны и другие развлекательные заведения. Бесплатный Wi-Fi в этих местах становится настоящим спасением при нестабильном мобильном интернете. Однако важно помнить о существующих рисках, связанных с безопасностью таких сетей. Эксперты МТС рассказывают, как защитить свои данные при подключении к общедоступному Wi-Fi.

Избегайте подключения к сетям без пароля

Читать полностью

Облачные сервисы становятся все более популярными в Новосибирске

MWS Cloud, являющаяся частью цифровой экосистемы МТС, изучила тенденции спроса на облачные сервисы в российских регионах. Согласно ее данным, в Новосибирской области наблюдался рост их потребления на 33% за год. Больше всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру.

Наиболее востребованными облачными сервисами среди предприятий Новосибирской области являются виртуальная инфраструктура, облачное резервное копирование и размещение информации в объектном хранилище. Кроме того, популярностью пользуются различные пакеты офисных приложений.

Читать полностью
Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

