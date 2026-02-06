Волейбольные болельщики в «Локомотив-Арене» получили улучшенный интернет

В «Локомотив-Арене» была значительно улучшена мобильная связь благодаря усилиям цифровой экосистемы МТС. Проведенное обновление технического оснащения привело к увеличению скорости обмена данными по всей территории спортивного комплекса, охватывая трибуны, зоны для зрителей и комнаты отдыха спортсменов.

Специалисты осуществили модернизацию телекоммуникационного оборудования внутри здания, что обеспечивает приоритетный доступ к ресурсам сети для всех пользователей, находящихся на арене.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что Новосибирск по праву считается одним из самых спортивных городов страны, который подарил миру немало выдающихся чемпионов, включая прославленных волейболистов. В прошлом году команда «Локомотив» одержала победу в Кубке России. Именно поэтому, стремясь обеспечить максимальный комфорт для спортивных энтузиастов и любимых команд, компания повысила скорость мобильного интернета не только на «Локомотив-Арене», но и ранее на арене «Сибирь» и стадионе «Спартак».

«Локомотив-Арена», открывшая свои двери в 2020 году, является домашней площадкой для волейбольной команды «Локомотив» из Новосибирска, а также регулярно принимает различные концерты и мероприятия.