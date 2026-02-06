В Новосибирске ожидается сильный ветер и снег на выходных

По прогнозам синоптиков в Новосибирске в ближайшие выходные ожидается ухудшение погодных условий.

В субботу, 7 февраля, в городе ожидается снег и сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до -6…-8 градусов, начнется умеренный мокрый снег. К вечеру температура понизится до -12…-14 градусов, также с небольшим снегом. Ветер может усиливаться до 14 метров в секунду.

По области ночью температура будет колебаться от -14… -19 градусов, местами до -24 градусов на востоке. Днем ожидается -12…-17 градусов, местами до -5…-10. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 16 метров ночью и 14 метров днем.

В воскресенье, 8 февраля, температура продолжит падать. Ночью термометр покажет -16…-18 градусов с порывами ветра до 2-7 м/с. Днем температура опустится до -10…-12 градусов, ветер усилится до 4-9 м/с. Осадков не ожидается.

В регионе ночью температура опустится до -15…-20 градусов, местами до -25, с порывами ветра до 12 м/с. Днем термометр покажет -9…-14 градусов, скорость ветра достигнет 14 м/с. В некоторых районах возможен небольшой снег.

Дорожные службы на фоне этого переходят на усиленный режим работы. На время непогоды усиленный, в том числе круглосуточный, режим будет введён на участке дорожной сети протяжённостью почти 13 тысяч километров. Ежедневно на расчистку трасс выходит около 800 единиц специализированной техники, а в случае необходимости готовы выпустить до 1367 единиц.

Ранее редакция сообщала о том, что холодный фронт принесет в Новосибирскую область морозы до -28 в начале февраля.