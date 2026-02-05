Поиск здесь...
Бизнес Власть

К концессионеру четвертого новосибирского моста поступил новый иск на 230 млн

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Правительство региона вновь обратилось с финансовыми требованиями к компании

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск к ООО «Сибирская концессионная компания» (дочерняя структура группы «Вис»), которое занимается строительством четвертого моста в Новосибирске. Истцом выступила Новосибирская область в лице регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Сумма заявленных требований составляет 229,835 млн рублей. Данные размещены в картотеке суда.

В декабре 2025 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции отметил, что концессионер сорвал очередной срок ввода моста и правительство региона будет решать этот вопрос в суде.

— Минтранс будет предъявлять штрафные санкции к концессионеру за сдвижку этих сроков, — говорил он.

При этом глава региона добавил, что все средства капитального гранта в размере 2,8 млрд рублей, поступившие из федерального бюджета, перечислены концессионеры.

Стоит отметить, что это уже не первый иск министерства транспорта к концессионеру, занимающемуся строительством четвертого моста через Обь. Ранее правительство региона предъявляло ряд требований о взыскании неустоек по соглашению на возведение переправы. Один из таких исков уже был удовлетворен судом.

Напомним, что в 2017 году ООО «Сибирская концессионная компания» выиграло концессию на строительство четвертого моста. Компания предложила снижение по двум основным критериям: размеру федерального гранта и минимальному гарантированному доходу.

Первоначально завершение строительства моста планировалось на конец 2022 года. Однако сроки неоднократно переносились. Сначала его перенесли на конец 2023 года, а затем на 6 декабря 2025 года. За время реализации стоимость проекта значительно возросла с первоначальных 26,2 млрд рублей. В 2022 году к смете добавили 7,3 млрд, а в ноябре 2025 года по судебному решению концессионеру вернули 2,8 млрд из этих средств для завершения работ.

Прямое движение по мосту было открыто в ночь с 15 на 16 декабря 2025 года. Доделывать развязки и съезды моста концессионер будет в 2026 году. Также планируется открыть путепровод под Транссибирской магистралью протяженностью 100 метров.

Ранее редакция сообщала, как власти планируют бороться с пробками у четвертого моста Новосибирска.

Фото редакции Infopro54, автор- Артем Рязанов

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : Четвертый мост концессия исковое заявление

Власти рассказали, когда новосибирцам ждать паводка в 2026 году
Жители ОбьГЭС пожаловались на овчарку, нападающую на детей у детского сада

