Четвертый мост в Новосибирске по прямому ходу планируют открыть до конца 2025 года

Официальные сроки открытия четвертого моста может назвать только концессионер — ГК ВИС. Об этом напомнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции.

— Техническая готовность движения по прямому ходу обеспечена на 100%. Думаю, что в ближайшие дни состоится официальное мероприятие, как это и положено в конце года, — подчеркнул глава региона.

При этом он отметил, что обоснованным в суде сроком запуска проекта было 6 декабря. Минтранс будет предъявлять штрафные санкции к концессионеру за сдвижку этих сроков. Травников напомнил, что все средства капитального гранта в размере 2,8 млрд рублей, поступившие из федерального бюджета, перечислены концессионеры.

— Бесплатный проезд по мосту будет обеспечен до момента полного завершения проезда. Развязки на левом берегу постепенно вводятся. Однако там большой объем работ по развязкам, эстакадам и и тоннелю под Транссибом. Надеемся, что эти работы будут выполнены в течении 2026 года. Затягивать мы не заинтересованы, несмотря на возможность использования бесплатного проезда, — пояснил Андрей Травников.

Изначально планировалось, что мост будет построен к концу 2022 года. Однако этот срок неоднократно переносился. Сначала окончание работ было перенесено на конец 2023 года, а затем — на 6 декабря 2025 года. За время реализации проекта его стоимость значительно выросла. Первоначально называлась сумма в 26,2 миллиарда рублей. В 2022 году в связи с изменившейся экономической ситуацией концессионеру было выделено дополнительное финансирование в размере почти 7,3 миллиарда рублей. В ноябре 2025 года арбитражный суд Новосибирской области разрешил перечислить концессионеру неиспользованную часть дополнительного финансирования в размере 2,8 миллиарды рублей, что было необходимо для достройки объекта. Таким образом, с учетом постепенного увеличения финансирования общая стоимость строительства объекта достигла почти 39 миллиардов рублей.

