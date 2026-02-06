«Выходим из зоны хайпа»: новосибирский IT-эксперт объяснил усталость людей от нейросетей

В 2026 году обществу предстоит пересмотреть свои отношения с искусственным интеллектом — к такому выводу приходят авторы исследований, посвящённых использованию нейросетей. Опросы показывают, что пользователи устали от текстов и видео, созданных ИИ. Infopro54 поговорил об этом с IT-экспертом.

Нейросети стали общедоступным инструментом в 2023 году. В течение двух лет их популярность и стремление использовать где только можно росли. С помощью ИИ стали писать практически всё — от пресс-релизов до книг. И на этом фоне стали звучать прогнозы о том, что множество профессий станут не нужны. А в 2025 году в английском языке словом года стал сленговый термин slop («слоп»), который дословно переводится как «помои» и обозначает контент низкого качества, сгенерированный нейросетью. В русском языке отдельного слова нет, но проблема обилия такого контента существует.

— На самом деле, то, что такое произойдёт, было ясно примерно года полтора или два назад. Нейросети и всё, что связано с искусственным интеллектом, большими языковыми моделями и всем остальным, находилось на волне хайпа. После такого всегда приходит разочарование в технологиях. Да, нейросети генерируют довольно узнаваемый контент. И тут примерно как со столовой: если там повар ничем не занимается, в какой-то момент все блюда приедаются. То есть сначала с нейросетями всё было хорошо и интересно, а сейчас уже приелось. Сейчас будет идти переосмысление, в том числе технологическое, самих нейросетей и больших языковых моделей, и того, насколько это эффективно, в том числе с энергетической точки зрения, по ценам и так далее, — рассказал Infopro54 заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

Мгновенного отказа от ИИ как инструмента в любом случае не будет, уверены эксперты. И генерировать узнаваемый и малоинтересный контент частные лица и предприниматели не перестанут. Но в течение полутора-двух лет, говорит Руслан Пермяков, будет выход на плато продуктивности. И потом уже станет окончательно ясно, изменят ли нейросети мир и как они это сделают.

Усталость от нейросетей пришла вместе с пониманием того, что человек и его умения по-прежнему нужны. Звучавшие ещё пару лет назад прогнозы чуть ли не о массовом «вымирании» профессий не сбылись и, по мнению аналитиков, вряд ли сбудутся.

— Проведено достаточно большое международное исследование с точки зрения того, кого нейросети лишили этих самых рабочих мест. Оказалось, что подтверждённых проблем с трудоустройством в высокотехнологичных местах, имеется в виду там программисты и все остальные, нет. Да, требования рынка поменялись. Но нейросети людей не вытеснили. Нейросетевые боты вынесли такое понятие, как колл-центр. Но в других отраслях такого нет. Это тоже признак того, что вырабатывается новая оценка и новые способы применения нейросетей в бизнесе, в науке, в обучении и так далее. Это прямо классика жанра — кривая Гартнера: мы выходим из зоны хайпа через долину разочарований в зону продуктивности, — говорит Руслан Пермяков.

В такой ситуации, по мнению экспертов, практически неизбежен новый взгляд работодателей на ценность человека. Потому что сам по себе инструмент не работает.

