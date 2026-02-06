Рост тарифов плюс сильные морозы: новосибирцы посчитали, на сколько в январе выросли расходы на коммуналку

Жители Новосибирска начали получать платёжные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в январе. Infopro54 попросил читателей рассказать о сумме в их платёжках и выяснил, что многим придётся заплатить гораздо больше, чем ещё месяц назад.

Напомним, на 2026 год в Новосибирской области запланировано два повышения тарифов на «коммуналку». Первое состоялось в январе — тарифы выросли на 1,7%. Это изменение связано с повышением ставки НДС с 20 до 22%.

— У меня ежемесячный платёж за коммуналку составляет чуть больше 6000 рублей. Я вижу, что тарифы немного подросли. Итоговая сумма на 110 рублей выше, чем в декабре. Не разорительно. Но, как я понимаю, нам надо копить деньги на октябрь, когда и тепло, и вода, и свет подорожают сильно, — рассказала Infopro54 жительница улицы Маковского Елена.

Примерно такие суммы — от 100 до 150 рублей — назвали и другие собеседники редакции, отвечая на вопрос о январском росте тарифов. Но есть и те, кто рассказал о более существенной разнице. В январе в Новосибирске стояли 30-градусные морозы, и многие пользовались электрообогревателями. Вот именно их январские платёжки расстроили.

— Мы в январе «нажгли» электроэнергии на 3515 рублей. Весь январь в квартире было холодно, тепла от батарей не хватало. Теперь будем расплачиваться, — говорит житель улицы Планировочной Ярослав.

Январские морозы от всех потребителей в регионе, скорее всего, потребуют дополнительных трат. Но не сейчас: в Новосибирской области оплата отопления происходит по схеме 1/12, то есть за тепло платят равномерно в течение всего года. В конце года ресурсоснабжающая или управляющая организация проводят сверку данных и перерасчёт (если требуется). Так, сейчас производится корректировка за 2025 год. Некоторые новосибирцы уже увидели изменения в январских платёжных квитанциях. Например, у одного из жителей многоквартирного дома по улице Якушева в платёжке в графе «отопление» указано «-745 рублей». В СГК сообщали, что для большинства потребителей в Новосибирске корректировка будет отрицательной, потому что 2025 год был теплее 2024 года. Но в домах, где в силу разных причин не зарегистрировано снижения потребления ресурсов от теплоисточников, корректировка будет со знаком «плюс». То есть людям придётся доплатить.

Добавим, что в октябре текущего года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Новосибирской области вырастут на 10,7%.

Ранее редакция сообщала, что Генпрокуратура указала на просчёты в работе с коммуналкой в Новосибирской области.