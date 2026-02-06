Поиск здесь...
Общество

Рост тарифов плюс сильные морозы: новосибирцы посчитали, на сколько в январе выросли расходы на коммуналку

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Январское повышение тарифов было первым в 2026 году, впереди ещё одно — более существенное

Жители Новосибирска начали получать платёжные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в январе. Infopro54 попросил читателей рассказать о сумме в их платёжках и выяснил, что многим придётся заплатить гораздо больше, чем ещё месяц назад.

Напомним, на 2026 год в Новосибирской области запланировано два повышения тарифов на «коммуналку». Первое состоялось в январе — тарифы выросли на 1,7%. Это изменение связано с повышением ставки НДС с 20 до 22%.

— У меня ежемесячный платёж за коммуналку составляет чуть больше 6000 рублей. Я вижу, что тарифы немного подросли. Итоговая сумма на 110 рублей выше, чем в декабре. Не разорительно. Но, как я понимаю, нам надо копить деньги на октябрь, когда и тепло, и вода, и свет подорожают сильно, — рассказала Infopro54 жительница улицы Маковского Елена.

Примерно такие суммы — от 100 до 150 рублей — назвали и другие собеседники редакции, отвечая на вопрос о январском росте тарифов. Но есть и те, кто рассказал о более существенной разнице. В январе в Новосибирске стояли 30-градусные морозы, и многие пользовались электрообогревателями. Вот именно их январские платёжки расстроили.

— Мы в январе «нажгли» электроэнергии на 3515 рублей. Весь январь в квартире было холодно, тепла от батарей не хватало. Теперь будем расплачиваться, — говорит житель улицы Планировочной Ярослав.

Январские морозы от всех потребителей в регионе, скорее всего, потребуют дополнительных трат. Но не сейчас: в Новосибирской области оплата отопления происходит по схеме 1/12, то есть за тепло платят равномерно в течение всего года. В конце года ресурсоснабжающая или управляющая организация проводят сверку данных и перерасчёт (если требуется). Так, сейчас производится корректировка за 2025 год. Некоторые новосибирцы уже увидели изменения в январских платёжных квитанциях. Например, у одного из жителей многоквартирного дома по улице Якушева в платёжке в графе «отопление» указано «-745 рублей». В СГК сообщали, что для большинства потребителей в Новосибирске корректировка будет отрицательной, потому что 2025 год был теплее 2024 года. Но в домах, где в силу разных причин не зарегистрировано снижения потребления ресурсов от теплоисточников, корректировка будет со знаком «плюс». То есть людям придётся доплатить.

Добавим, что в октябре текущего года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Новосибирской области вырастут на 10,7%.

Ранее редакция сообщала, что Генпрокуратура указала на просчёты в работе с коммуналкой в Новосибирской области.

Фото Infopro54

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : рост тарифов ЖКХ плата за отопление

Деревни-призраки множатся в Новосибирской области
Доллару в России предсказали падение до 40 рублей

Деревни-призраки множатся в Новосибирской области

Один за другим стираются населенные пункты с карты Новосибирской области. Небольшие и довольно крупные деревни, переселенческие поселки, железнодорожные разъезды, где еще пару десятков лет назад кипела жизнь, постепенно превращаются в поселения-призраки. Заброшенные магазины, школы, колхозы и совхозы, уютные и добротные когда-то дома становятся никому ненужными и со временем стираются, как с земной поверхности, так и из людской памяти. Так, в прошлом году только в Болотнинском районе перестало существовать сразу три населенных пункта. Их историю по просьбе журналиста Infopro54 рассказал методист МКУК «Болотнинский районный историко-краеведческий музей» Евгений Терентьев.

— Переселенческий поселок Верхотуровский был основан на реке Верхотуровка (притоке реки Правая Терь) в 1907 году. К 1911 году в деревне было уже 40 дворов, где проживало 275 человек. В 1926 году здесь было уже 65 дворов и 368 жителей. Ближайшими к Верхотуровке населенными пунктами являлись деревни Александровка и Терск. В 1920-х-1950-х годах деревня Верхотуровка являлась центром Верхотуровского сельсовета, затем входила в состав Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области. В 1963 года в Верхотуровке открылось отделение совхоза «Лебяжий», а в 1981-м — отделение совхоза «Большереченский», — рассказал методист.

Читать полностью

«Минус экономисты и юристы»: в вузах России на 13% сократили количество платных мест

Автор: Юлия Данилова

В вузах России сокращено 47 тысяч, или 13%, от числа платных мест. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. По его словам, преимущественно это затронуло негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. При этом Фальков подчеркнул, что Минобрнауки ведет работу по увеличению количества бюджетных мест на инженерные специальности, а также по увеличению норматива стоимости обучения инженеров.

В конце декабря 2025 года Фальков отмечал, что ведомство хочет сократить примерно 45 тысяч платных мест в вузах России. По его словам, процедуру должны были провести по 40 направлениям обучения, сообщали «Ведомости».

Читать полностью

В Новосибирске мошенники рассылают сообщения о возврате средств за отопление

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске появилась новая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах от имени управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Они обещают вернуть переплату за отопление. Об этом сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК). Жителей региона призвали быть бдительными.

В сообщениях просят подтвердить персональные данные. Для этого нужно перейти по ссылке. Она ведёт на фишинговый сайт. Таким способом злоумышленники могут получить доступ к банковским счетам и аккаунту на портале «Госуслуг».

Читать полностью

Власти рассказали, когда новосибирцам ждать паводка в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В условиях аномально снежной зимы Новосибирская область активно готовится к весеннему половодью. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Цуканов. Он рассказал о комплексе мер, утверждённых распоряжением губернатора Андрея Травникова, которые помогут снизить риски подтоплений.

Ключевым этапом подготовки станет проверка «гидротехнического щита» региона. С 25 февраля по 20 марта межведомственная комиссия, созданная министерством, обследует 19 гидротехнических объектов в 13 районах, подверженных риску паводка. Особое внимание уделят четырём водозащитным дамбам, от которых зависит безопасность целых населённых пунктов. Эксперты оценят прочность сооружений, исправность водопропускных систем и уровень воды в водохранилищах.

Читать полностью

Новосибирск «засветился» в списке самых эффектно украшенных городов

Для города, который долго обзывали серым и безликим, попадание в топ-лист — это, согласитесь, успех. Да ладно, это для любого города успех! Своим прорывом в респектабельное сити-сообщество Новосибирск обязан в том числе и световой архитектуре — новому жанру городской эстетики.

Развивается этот жанр у нас благодаря самым активным субъектам городской экономики. Впрочем, о них позже. А для начала — об истории жанра.

Читать полностью

«Как будто у нас люди богаче»: пассажиры сравнили цены на воду и еду в аэропортах Новосибирска и Екатеринбурга

Автор: Мария Гарифуллина

Жители Новосибирска в очередной раз обратили внимание на цены в кафе и ресторанах аэропорта Толмачёво. На этот раз поводом стало сравнение двух аэропортов, и оно оказалось не в пользу новосибирского.

Жительница Новосибирска в феврале съездила в Екатеринбург. О своих наблюдениях она рассказала редакции Infopro54.

Читать полностью
Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

