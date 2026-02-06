Жители Новосибирска оспаривают незаконные тарифы УК

Собственники дома №37 на улице Заречной в микрорайоне Весенний Новосибирска обнаружили в личных кабинетах приложения «Госуслуги» уведомление о якобы проведённом общем собрании. Речь шла об утверждении новых тарифов на услуги управляющей компании. По факту собрание не проводилось, и жильцы не получали обязательных уведомлений за 10 дней.

По словам главы юридической фирмы «Альянс правосудия» Елены Поповой, подобные действия управляющих компаний являются незаконными.

—Такое собрание незаконно. Если вас не уведомляли за 10 дней или подделывали подписи — собрание ничтожно. ГЖИ и суд его отменят, — отметила юрист Горсайту.

Она добавила, что для оспаривания собственникам необходимо письменно запросить у УК копию протокола и доказательства надлежащего уведомления, а также направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию. Коллективные обращения увеличивают шансы на признания собрания недействительным. Срок для обращения в суд составляет шесть месяцев.

