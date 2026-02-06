Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Общество

Жители Новосибирска оспаривают незаконные тарифы УК

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Собственники дома на улице Заречной обнаружили в Госуслугах результаты несостоявшегося собрания

Собственники дома №37 на улице Заречной в микрорайоне Весенний Новосибирска обнаружили в личных кабинетах приложения «Госуслуги» уведомление о якобы проведённом общем собрании. Речь шла об утверждении новых тарифов на услуги управляющей компании. По факту собрание не проводилось, и жильцы не получали обязательных уведомлений за 10 дней.

По словам главы юридической фирмы «Альянс правосудия» Елены Поповой, подобные действия управляющих компаний являются незаконными.

—Такое собрание незаконно. Если вас не уведомляли за 10 дней или подделывали подписи — собрание ничтожно. ГЖИ и суд его отменят, — отметила юрист Горсайту.

Она добавила, что для оспаривания собственникам необходимо письменно запросить у УК копию протокола и доказательства надлежащего уведомления, а также направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию. Коллективные обращения увеличивают шансы на признания собрания недействительным. Срок для обращения в суд составляет шесть месяцев.

Ранее редакция сообщала, на сколько, по подсчётам новосибирцев, выросли в январе расходы на коммунальные услуги.

Источник фото: freepik.com, автор- prostooleh

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : управляющая компания тарифы суд

1 046
0
0
Предыдущая статья
Волейбольные болельщики в «Локомотив-Арене» получили улучшенный интернет
Следующая статья
Женщины чаще страдают от обмана мошенников

В Новосибирске ожидается сильный ветер и снег на выходных

Автор: Артем Рязанов

По прогнозам синоптиков в  Новосибирске в ближайшие выходные ожидается ухудшение погодных условий.

В субботу, 7 февраля, в городе ожидается снег и сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до -6...-8 градусов, начнется умеренный мокрый снег. К вечеру температура понизится до -12...-14 градусов, также с небольшим снегом. Ветер может усиливаться до 14 метров в секунду.

Читать полностью

На выборах в Госдуму новосибирцы будут голосовать с 18 по 20 сентября

Автор: Оксана Мочалова

Центральная избирательная комиссия России официально сообщила дату проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания IX созыва. Голосование назначено на 18-20 сентября 2026 года. Одновременно комиссия обнародовала актуальные данные о численности избирателей в Новосибирской области.

По данным ЦИК, на 1 января 2026 года в регионе зарегистрировано 2 185 467 граждан, обладающих активным избирательным правом. Это почти на 5,2 тысячи человек больше по сравнению с началом предыдущего года и на 99 человек — по сравнению с июлем (2 180 285 и 2 185 368 человек соответственно).

Читать полностью

«Выходим из зоны хайпа»: новосибирский IT-эксперт объяснил усталость людей от нейросетей

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году обществу предстоит пересмотреть свои отношения с искусственным интеллектом — к такому выводу приходят авторы исследований, посвящённых использованию нейросетей. Опросы показывают, что пользователи устали от текстов и видео, созданных ИИ. Infopro54 поговорил об этом с IT-экспертом.

Нейросети стали общедоступным инструментом в 2023 году. В течение двух лет их популярность и стремление использовать где только можно росли. С помощью ИИ стали писать практически всё — от пресс-релизов до книг. И на этом фоне стали звучать прогнозы о том, что множество профессий станут не нужны. А в 2025 году в английском языке словом года стал сленговый термин slop («слоп»), который дословно переводится как «помои» и обозначает контент низкого качества, сгенерированный нейросетью. В русском языке отдельного слова нет, но проблема обилия такого контента существует.

Читать полностью

Рост тарифов плюс сильные морозы: новосибирцы посчитали, на сколько в январе выросли расходы на коммуналку

Автор: Мария Гарифуллина

Жители Новосибирска начали получать платёжные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в январе. Infopro54 попросил читателей рассказать о сумме в их платёжках и выяснил, что многим придётся заплатить гораздо больше, чем ещё месяц назад.

Напомним, на 2026 год в Новосибирской области запланировано два повышения тарифов на «коммуналку». Первое состоялось в январе — тарифы выросли на 1,7%. Это изменение связано с повышением ставки НДС с 20 до 22%.

Читать полностью

Деревни-призраки множатся в Новосибирской области

Один за другим стираются населенные пункты с карты Новосибирской области. Небольшие и довольно крупные деревни, переселенческие поселки, железнодорожные разъезды, где еще пару десятков лет назад кипела жизнь, постепенно превращаются в поселения-призраки. Заброшенные магазины, школы, колхозы и совхозы, уютные и добротные когда-то дома становятся никому ненужными и со временем стираются, как с земной поверхности, так и из людской памяти. Так, в прошлом году только в Болотнинском районе перестало существовать сразу три населенных пункта. Их историю по просьбе журналиста Infopro54 рассказал методист МКУК «Болотнинский районный историко-краеведческий музей» Евгений Терентьев.

— Переселенческий поселок Верхотуровский был основан на реке Верхотуровка (притоке реки Правая Терь) в 1907 году. К 1911 году в деревне было уже 40 дворов, где проживало 275 человек. В 1926 году здесь было уже 65 дворов и 368 жителей. Ближайшими к Верхотуровке населенными пунктами являлись деревни Александровка и Терск. В 1920-х-1950-х годах деревня Верхотуровка являлась центром Верхотуровского сельсовета, затем входила в состав Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области. В 1963 года в Верхотуровке открылось отделение совхоза «Лебяжий», а в 1981-м — отделение совхоза «Большереченский», — рассказал методист.

Читать полностью

«Минус экономисты и юристы»: в вузах России на 13% сократили количество платных мест

Автор: Юлия Данилова

В вузах России сокращено 47 тысяч, или 13%, от числа платных мест. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. По его словам, преимущественно это затронуло негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. При этом Фальков подчеркнул, что Минобрнауки ведет работу по увеличению количества бюджетных мест на инженерные специальности, а также по увеличению норматива стоимости обучения инженеров.

В конце декабря 2025 года Фальков отмечал, что ведомство хочет сократить примерно 45 тысяч платных мест в вузах России. По его словам, процедуру должны были провести по 40 направлениям обучения, сообщали «Ведомости».

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

«Не нравится на маркетплейсах, ищите другие способы сбыта»: в новосибирском Минпромторге обсудили проблемы швейных производств

Общество

В Новосибирске ожидается сильный ветер и снег на выходных

Бизнес

Бонусы Спасибо: как сибиряки экономят на доставке еды и топливе

Право&Порядок

В Новосибирске топ-менеджера Росатома арестовали по делу о взятке

Финансы

Женщины чаще страдают от обмана мошенников

Общество

Жители Новосибирска оспаривают незаконные тарифы УК

Волейбольные болельщики в «Локомотив-Арене» получили улучшенный интернет

Власть Общество

На выборах в Госдуму новосибирцы будут голосовать с 18 по 20 сентября

Власть Мировые и федеральные новости Недвижимость

«Самолет», купивший крупный участок в Новосибирске, обратился за господдержкой

Общество Технологии

«Выходим из зоны хайпа»: новосибирский IT-эксперт объяснил усталость людей от нейросетей

Авто

Средняя цена на новые машины в Новосибирске приближается к четырем миллионам

Право&Порядок

Организованную группу автоподставщиков задержали в Новосибирске

Доллару в России предсказали падение до 40 рублей

Общество

Рост тарифов плюс сильные морозы: новосибирцы посчитали, на сколько в январе выросли расходы на коммуналку

Город

Деревни-призраки множатся в Новосибирской области

Общество

«Минус экономисты и юристы»: в вузах России на 13% сократили количество платных мест

Общество

В Новосибирске мошенники рассылают сообщения о возврате средств за отопление

Бизнес Власть

К концессионеру четвертого новосибирского моста поступил новый иск на 230 млн

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности