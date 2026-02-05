Деревни-призраки множатся в Новосибирской области

Один за другим стираются населенные пункты с карты Новосибирской области. Небольшие и довольно крупные деревни, переселенческие поселки, железнодорожные разъезды, где еще пару десятков лет назад кипела жизнь, постепенно превращаются в поселения-призраки. Заброшенные магазины, школы, колхозы и совхозы, уютные и добротные когда-то дома становятся никому ненужными и со временем стираются, как с земной поверхности, так и из людской памяти. Так, в прошлом году только в Болотнинском районе перестало существовать сразу три населенных пункта. Их историю по просьбе журналиста Infopro54 рассказал методист МКУК «Болотнинский районный историко-краеведческий музей» Евгений Терентьев.

Поселок Верхотуровский

— Переселенческий поселок Верхотуровский был основан на реке Верхотуровка (притоке реки Правая Терь) в 1907 году. К 1911 году в деревне было уже 40 дворов, где проживало 275 человек. В 1926 году здесь было уже 65 дворов и 368 жителей. Ближайшими к Верхотуровке населенными пунктами являлись деревни Александровка и Терск. В 1920-х-1950-х годах деревня Верхотуровка являлась центром Верхотуровского сельсовета, затем входила в состав Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области. В 1963 года в Верхотуровке открылось отделение совхоза «Лебяжий», а в 1981-м — отделение совхоза «Большереченский», — рассказал методист.

Жители Верхотуровки в основном занимались сельским хозяйством и животноводством. Крестьяне выращивали пшеницу, разводили крупный рогатый скот. Но к началу 1990-х все это оказалось ненужным государству, колхозам и совхозам перестали выделять технику, семена, химикаты…

— В 1990-х годах население деревня начало разъезжаться, не стало работы, не было школы, магазина. В 2002 году в Верхотуровке еще продолжали постоянно проживать семь человек, на лето в деревню приезжали дачники. Но к 2007 году здесь не осталось постоянных жителей. Деревня была официально упразднена депутатами Законодательного собрания Новосибирской области на сессии 27 марта 2025 года. Глава Баратаевского сельсовета Наталья Дементьева пояснила, что на территории Верхотуровки не было ни одной постройки и инженерной системы, — подытожил Евгений Терентьев.

Поселок Абрамовский

История переселенческого поселка Абрамовский также началась в начале прошлого столетия. Хотя точная дата его основания неизвестна.

— Официально поселок был основан на реке Здрева в 1923 году. Хотя в источниках упоминается и другая дата основания — 1918 год. Так или иначе, но к 1926 году в деревне насчитывалось 23 двора, где обустраивали свой быт 120 человек. Ближайшими к Абрамовке населенными пунктами являлись село Байкал, расположенное в 1,5 километров, и деревня Малиновка. Сначала Абрамовка входила в состав Новосельского сельсовета Ояшинского района Новосибирской области, позже — в Малиновский и Байкальский сельсоветы Болотнинского района, — восстанавливает историческую хронологию методист.

К середине 1930-х годов поселок окреп и разросся. Здесь был организован колхоз «Вперед к коммунизму», появилась своя начальная школа, где обучались ребятишки с первого по четвертый классы включительно. А вот начиная с пятого класса школьникам приходилось ходить за знаниями в школу, расположенную в деревне Малиновка.

— В 1968 году Абрамовка вошла в колхоз «50 лет Октября» (бригада № 1), центральная усадьба которого находилась в селе Байкал. Жители деревни традиционно занимались выращиванием пшеницы и животноводством. А в Байкале тогда открыли восьмилетнюю школу, и начальная школа в Абрамовке закрылась, ребята стали ходить в Байкальскую школу, — продолжает Евгений Терентьев.

К сожалению, в 1990-е годы жизнь приостановилась и в Абрамовке. Деревня была признана неперспективной, а сами абрамовцы стали массово перебираться в Байкал.

— К 2002 году в деревне не осталось постоянных жителей. Она была официально упразднена депутатами Законодательного собрания Новосибирской области на сессии 30 января 2025 года. По словам главы Байкальского сельсовета Василия Козловского, в деревне с 2000 года никто не проживал, и оснований для возрождения населенного пункта не было. В ней давно не было света и воды, работать местным жителям было негде. Школа, клуб, ФАП и другие социальные учреждения закрылись, — завершил историю еще одного поселка Евгений Терентьев.

Поселок Рыбкинский

В 1908 году на реке Кунчурук заложили основу переселенческого поселка Рыбкинский, а спустя три года здесь было сколочено 42 добротных жилых дома, в которых проживало 236 человек. Разрастался новый населенный пункт быстро, привлекая на сибирскую землю все больше крестьянских семей. Так, к 1926 году здесь числилось уже 94 двора, 478 человек жили, трудились, растили детей в Рыбкинском.

— Ближайшим к нему населенным пунктом являлось село Кунчурук. В 1920-х годах Рыбкинск являлся центром Рыбкинского сельсовета, затем деревня входила в состав Кунчурукского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области. В 1930-х годах здесь был организован колхоз «Красные орлы», а в 1951 году этот колхоз вошел в состав укрупненного колхоза им. Чапаева, центральная усадьба которого находилась в Кунчуруке, — добавил сотрудник краеведческого музея.

Посельчане занимались сельским хозяйством и животноводством. Как и жители других сельских территорий нашего региона, они выращивали лен, пшеницу, разводили крупный и мелкий рогатый скот. К сожалению, жителям деревни также пришлось оставлять нажитое, заколачивать дома и заново обустраивать быт на новых землях.

— В 1985 году деревня Рыбкинск разъехалась, с тех пор в ней не было постоянных жителей. Она была официально упразднена депутатами Законодательного собрания Новосибирской области на сессии 30 января 2025 года. Как пояснила глава Кунчурукского сельсовета, в состав которого входил Рыбкинск, Елена Кокорина, в деревне не было ни одного жителя, отсутствовали объекты социального и производственного назначения, не было электричества и воды, — закончил свой рассказ методист краеведческого музея.

