Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Город

Деревни-призраки множатся в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Десятки заброшенных поселений опоясывают сибирский мегаполис

Один за другим стираются населенные пункты с карты Новосибирской области. Небольшие и довольно крупные деревни, переселенческие поселки, железнодорожные разъезды, где еще пару десятков лет назад кипела жизнь, постепенно превращаются в поселения-призраки. Заброшенные магазины, школы, колхозы и совхозы, уютные и добротные когда-то дома становятся никому ненужными и со временем стираются, как с земной поверхности, так и из людской памяти. Так, в прошлом году только в Болотнинском районе перестало существовать сразу три населенных пункта. Их историю по просьбе журналиста Infopro54 рассказал методист МКУК «Болотнинский районный историко-краеведческий музей» Евгений Терентьев.

Поселок Верхотуровский

— Переселенческий поселок Верхотуровский был основан на реке Верхотуровка (притоке реки Правая Терь) в 1907 году. К 1911 году в деревне было уже 40 дворов, где проживало 275 человек. В 1926 году здесь было уже 65 дворов и 368 жителей. Ближайшими к Верхотуровке населенными пунктами являлись деревни Александровка и Терск. В 1920-х-1950-х годах деревня Верхотуровка являлась центром Верхотуровского сельсовета, затем входила в состав Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области. В 1963 года в Верхотуровке открылось отделение совхоза «Лебяжий», а в 1981-м — отделение совхоза «Большереченский», — рассказал методист.

Жители Верхотуровки в основном занимались сельским хозяйством и животноводством. Крестьяне выращивали пшеницу, разводили крупный рогатый скот. Но к началу 1990-х все это оказалось ненужным государству, колхозам и совхозам перестали выделять технику, семена, химикаты…

— В 1990-х годах население деревня начало разъезжаться, не стало работы, не было школы, магазина. В 2002 году в Верхотуровке еще продолжали постоянно проживать семь человек, на лето в деревню приезжали дачники. Но к 2007 году здесь не осталось постоянных жителей. Деревня была официально упразднена депутатами Законодательного собрания Новосибирской области на сессии 27 марта 2025 года. Глава Баратаевского сельсовета Наталья Дементьева пояснила, что на территории Верхотуровки не было ни одной постройки и инженерной системы, — подытожил Евгений Терентьев.

Поселок Абрамовский

История переселенческого поселка Абрамовский также началась в начале прошлого столетия. Хотя точная дата его основания неизвестна.

Посуда первых переселенцев

—  Официально поселок был основан на реке Здрева в 1923 году. Хотя в источниках упоминается и другая дата основания — 1918 год. Так или иначе, но к 1926 году в деревне насчитывалось 23 двора, где обустраивали свой быт 120 человек. Ближайшими к Абрамовке населенными пунктами являлись село Байкал, расположенное в 1,5 километров, и деревня Малиновка. Сначала Абрамовка входила в состав Новосельского сельсовета Ояшинского района Новосибирской области, позже — в Малиновский и Байкальский сельсоветы Болотнинского района, — восстанавливает историческую хронологию методист.

К середине 1930-х годов поселок окреп и разросся. Здесь был организован колхоз «Вперед к коммунизму», появилась своя начальная школа, где обучались ребятишки с первого по четвертый классы включительно. А вот начиная с пятого класса школьникам приходилось ходить за знаниями в школу, расположенную в деревне Малиновка.

— В 1968 году Абрамовка вошла в колхоз «50 лет Октября» (бригада № 1), центральная усадьба которого находилась в селе Байкал. Жители деревни традиционно занимались выращиванием пшеницы и животноводством. А в Байкале тогда открыли восьмилетнюю школу, и начальная школа в Абрамовке закрылась, ребята стали ходить в Байкальскую школу, — продолжает Евгений Терентьев.

К сожалению, в 1990-е годы жизнь приостановилась и в Абрамовке. Деревня была признана неперспективной, а сами абрамовцы стали массово перебираться в Байкал.

— К 2002 году в деревне не осталось постоянных жителей. Она была официально упразднена депутатами Законодательного собрания Новосибирской области на сессии 30 января 2025 года. По словам главы Байкальского сельсовета Василия Козловского, в деревне с 2000 года никто не проживал, и оснований для возрождения населенного пункта не было. В ней давно не было света и воды, работать местным жителям было негде. Школа, клуб, ФАП и другие социальные учреждения закрылись, — завершил историю еще одного поселка Евгений Терентьев.

Поселок Рыбкинский

В 1908 году на реке Кунчурук заложили основу переселенческого поселка Рыбкинский, а спустя три года здесь было сколочено 42 добротных жилых дома, в которых проживало 236 человек. Разрастался новый населенный пункт быстро, привлекая на сибирскую землю все больше крестьянских семей. Так, к 1926 году здесь числилось уже 94 двора, 478 человек жили, трудились, растили детей в Рыбкинском.

— Ближайшим к нему населенным пунктом являлось село Кунчурук. В 1920-х годах Рыбкинск являлся центром Рыбкинского сельсовета, затем деревня входила в состав Кунчурукского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области. В 1930-х годах здесь был организован колхоз «Красные орлы», а в 1951 году этот колхоз вошел в состав укрупненного колхоза им. Чапаева, центральная усадьба которого находилась в Кунчуруке, — добавил сотрудник краеведческого музея.

Посельчане занимались сельским хозяйством и животноводством. Как и жители других сельских территорий нашего региона, они выращивали лен, пшеницу, разводили крупный и мелкий рогатый скот. К сожалению, жителям деревни также пришлось оставлять нажитое, заколачивать дома и заново обустраивать быт на новых землях.

— В 1985 году деревня Рыбкинск разъехалась, с тех пор в ней не было постоянных жителей. Она была официально упразднена депутатами Законодательного собрания Новосибирской области на сессии 30 января 2025 года. Как пояснила глава Кунчурукского сельсовета, в состав которого входил Рыбкинск, Елена Кокорина, в деревне не было ни одного жителя, отсутствовали объекты социального и производственного назначения, не было электричества и воды, — закончил свой рассказ методист краеведческого музея.

Ранее редакция сообщала о том, что три населенных пункта исчезли с карты Новосибирской области. Они находились в Сузунском и Болотнинском районах. 

Автор фото: Евгений Терентьев.

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Город

Регионы : Новосибирск

Теги : населенные пункты история Новосибирска Заброшенные деревни

15
0
0
Предыдущая статья
«Минус экономисты и юристы»: в вузах России на 13% сократили количество платных мест

Новосибирск «засветился» в списке самых эффектно украшенных городов

Для города, который долго обзывали серым и безликим, попадание в топ-лист — это, согласитесь, успех. Да ладно, это для любого города успех! Своим прорывом в респектабельное сити-сообщество Новосибирск обязан в том числе и световой архитектуре — новому жанру городской эстетики.

Развивается этот жанр у нас благодаря самым активным субъектам городской экономики. Впрочем, о них позже. А для начала — об истории жанра.

Читать полностью

На строительство дороги от пляжа Наутилус в Новосибирске отвели еще год

Автор: Юлия Данилова

ГКУ «Арена» продлила разрешение на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста до конца 2026 года. Ее протяженность составляет 2490 метров. Дорога является магистральной улицей районного значения. В ценах 2018 года ее строительство оценивалось в 1,36 млрд рублей с НДС.

Первый тендер по объекту был объявлен в 2019 году. Тогда его цена составляла 164 млн рублей. В строительство было включено устройство ливневой канализации на дороге. Желающих строить объект не нашлось.

Читать полностью

В мэрии прокомментировали ситуацию с общественным транспортом в районе Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В департаменте транспорта мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с маршрутом № 29 «Юго-Западный ж/м – ЖК «Акварельный». Напомним, вопрос с графиком движения автобусов по этому направлению подняли депутаты горсовета на заседании комиссии по горхозу.

— На маршруте предусмотрена работа 21 единицы подвижного состава. Проведенный анализ по данным муниципальной информационной системы «АСУ-Навигация» свидетельствует о периодических случаях отклонения движения автобусов от утвержденного расписания по причинам заторных ситуаций на улично-дорожной сети, а также недовыпуска транспортных средств на линию по техническим или иным причинам, — говорится в комментарии, полученном редакцией.

Читать полностью

Стало известно, почему новосибирцы вынуждены долго ждать транспорт на остановках

Автор: Юлия Данилова

Юго-Западный жилмассив входит в тройку лидеров по жалобам и обращениям граждан по поводу общественного транспорта. Люди по часу не могут уехать с остановок, так как 29-й автобус сейчас ходит раз в полчаса, и они физически не могут в него втиснуться. На другой стороне маршрута в Просторном жилмассиве та же ситуация, плюс вечером люди жалуются, что ждут автобус по 40 минут и более. После изменения маршрута перевозчик перестал ходить по графику. Этот вопрос депутаты Ленинского района подняли на заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска.

— Почему вы ничего не предпринимаете? Вы боитесь, что перевозчик уйдет с маршрута и там вообще никого не будет? Давайте честно говорить уже сейчас, — заявили депутаты, обращаясь к чиновникам мэрии.

Читать полностью

Иногородним водителям троллейбусов в Новосибирске предоставят служебное жилье

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска ведет активную работу по привлечению водителей троллейбусов. Напомним, в начале декабря из МКП «ГЭТ» уволили 90 трудовых мигрантов, которые работали на троллейбусных маршрутах. По словам начальник департамента транспорта мэрии Павла Ивахненко, на данный момент набран 51 человек.

Кроме того, сформированы две группы для обучения — 26 и 28 человек, так как работа водителем троллейбуса требует специализированной подготовки.

Читать полностью

Власти Новосибирска выделили 18,5 млн на ливневку на улице Петухова

Автор: Оксана Мочалова

Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» (МКУ «УЗТиИС») города Новосибирска объявило аукцион для определения подрядчика по инженерным изысканиям, разработке рабочей документации и строительству ливневой канализации по ул. Петухова, 12/1 в Кировском районе. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18,499 млн рублей. Источником финансирования является бюджет города Новосибирска.

Проект направлен на решение давней проблемы подтопления территории возле гипермаркета «Лента». Все работы должны быть завершены не позднее 30 апреля 2026 года.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Город

Деревни-призраки множатся в Новосибирской области

Общество

«Минус экономисты и юристы»: в вузах России на 13% сократили количество платных мест

Общество

В Новосибирске мошенники рассылают сообщения о возврате средств за отопление

Бизнес Власть

К концессионеру четвертого новосибирского моста поступил новый иск на 230 млн

Общество

Власти рассказали, когда новосибирцам ждать паводка в 2026 году

Власть

Губернатор оценил работу Минздрава Новосибирской области и отметил приоритеты

Город Недвижимость

Новосибирск «засветился» в списке самых эффектно украшенных городов

Бизнес Общество

«Как будто у нас люди богаче»: пассажиры сравнили цены на воду и еду в аэропортах Новосибирска и Екатеринбурга

Недвижимость

Пять причин выбрать квартиру в «Расцветай на Учительской»

Общество

В Госдуме предложили рассрочку оплаты отопления для части граждан

Мировые и федеральные новости

Дочь Шойгу займется развитием Ангаро-Енисейского кластера редких металлов

Технологии

Искусственный интеллект окажет ментальную поддержку новосибирцам

Общество

В Новосибирске за год выявили почти 6,5 тысяч человек с риском онкозаболевания

Общество

Новосибирец создаёт лампы и самовары из антикварных вещей

Бизнес Недвижимость

Конституционный суд легализовал регистрацию в новосибирских апартаментах

Финансы

Январь 2026 года стал рекордным по выдаче ипотеки в России

Недвижимость

Долгострой в Первомайском районе станет современным офисом с торговой галереей

Общество Право&Порядок

В Новосибирской области подростков вовлекли в 153 киберпреступления

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности