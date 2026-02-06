Женщины чаще страдают от обмана мошенников

Анализ, проведенный ВТБ, выявил особенности клиентов, ставших жертвами мошенников в прошлом году. Было замечено, что женщины чаще мужчин поддавались на обман: 54% пострадавших составили женщины, а 46% — мужчины. Годом ранее эта пропорция была равной — 50 на 50.

Исследование показало, что женщины чаще подвергались мошенническим атакам в весенние месяцы, особенно в апреле и мае. Средний возраст пострадавших увеличился: если в 2024 году он составлял около 40 лет, то в 2025 году — достиг 48 лет (50 лет для женщин и 46 лет для мужчин).

Большая часть успешных мошеннических схем была направлена на жителей густонаселенных регионов. На Москву и Московскую область в совокупности пришлось 19% всех случаев, а на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — более 7%. К числу регионов с наибольшим количеством инцидентов также относятся Краснодарский край (3%), Свердловская (2,8%), Новосибирская (2,5%), Челябинская (2,5%) области, Ханты-Мансийский АО (2,4%), Пермский край (2,3%), Иркутская область (2,2%) и Республика Башкортостан (2,1%). Наименьшее число случаев мошенничества (около 1%) зафиксировано в Воронежской и Тульской областях.

Дмитрий Саранцев, заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ, отметил, что женщины чаще становятся мишенями финансовых мошенников, так как они играют центральную роль во многих финансовых и семейных решениях. Злоумышленники намеренно используют их сильные стороны: заботу о близких и ответственность. Эмоциональное давление и социальная роль — вот на что рассчитывают мошенники, когда под видом просьб о помощи от ребенка или сообщений о блокировке счетов требуют перевести деньги на «безопасный счет». Современные системы безопасности эффективно блокируют большинство подозрительных операций, но бдительность и осведомленность граждан по-прежнему являются ключевым фактором защиты от мошенников.

Банки активно внедряют программы для защиты клиентов, способные выявлять нетипичное поведение и оповещать о рисках через различные каналы связи. Так, при попытке установки программ для удаленного доступа или звонках с подозрительных номеров банк предупредит клиента. Для усиления безопасности клиенты могут самостоятельно устанавливать лимиты на операции, например, ограничивать суммы потребительских онлайн-кредитов, досрочного снятия средств с депозитов или бесконтактных операций в банкоматах. Также существует возможность сообщить о мошенничестве через личный кабинет, пожаловаться на номер злоумышленника и воспользоваться определителем номера.