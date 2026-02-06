Организованную группу автоподставщиков задержали в Новосибирске

Следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области открыл дело по статье о создании преступного сообщества. Под подозрение попали двое жителей Новосибирска, а также пятеро их сообщников.

— Предварительно установлено, что двое мужчин 1991 и 2004 гг. рождения, являясь организаторами ОПГ приобретали дорогостоящие иномарки и в дальнейшем передвигаясь по дорогам областного центра, умышленно создавали аварийные ситуации с автомобилями, которые по Правилам дорожного движения обязаны были предоставить преимущество в движении. Подозреваемые стремились повредить в столкновении определенные детали своих автомобилей, ремонт которых был наиболее дорогостоящим, — говорится в сообщении регионального МВД.

После ДТП преступники пересаживались на пассажирские сиденья, а за руль садились их сообщники.

Оперативники уголовного розыска областного Главка полиции задержали фигурантов. Подозреваемые оказались причастны к более чем 50 преступлениям, по которым уже возбуждены уголовные дела. Общий ущерб от их действий превысил 20 миллионов рублей.

Сейчас полиция проводит оперативные мероприятия и следственные действия. Их цель — выявить другие эпизоды незаконной деятельности.

Напомним, в декабре в Новосибирске был резко повышен территориальный коэффициент ОСАГО. Это было связано с высоким уровнем автоподстав и мошенничества в регионе. В итоге на январской сессии депутаты Заксобрания приняли обращение к Госдуме и ЦБ о снижении коэффициента. В Центробанке сообщали, что коэффициент может быть снижен после корректировки ситуации.

Ранее редакция сообщала о том, что автоподставщиков задержали в Новосибирске за 20 инсценированных ДТП.