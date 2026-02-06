«Самолет», купивший крупный участок в Новосибирске, обратился за господдержкой

Руководство группы «Самолет» направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит на покрытие части долга компании. Об этом сообщил федеральный «Коммерсант» со ссылкой на источник на финансовом рынке и в федеральном министерстве. Речь идет о льготном кредите на сумму до 50 млрд рублей. Деньги компании необходимы, чтобы выполнить обязательства перед дольщиками.

В компании изданию заявили, что «обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных системообразующих предприятий».

По данным сервиса Наш.Дом.РФ, компания строит 264 дома на 105656 квартир площадью 4535.29 тысяч кв метров. Это крупнейший показатели по текущему строительству в России. Из них 127 домов возводятся с задержкой.

135 домов строится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 99 — в Москве и Московской области, 12 — в Тюмени, 7 — в Чите.

В строящихся домах компании 40% проданной площади, 30% — не продано, по 31% продажи не открыты.

По данным «Коммерсанта», основным акционером группы с пакетом 31,6% считался Михаил Кенин, который умер 10 августа 2025 года. Михаил Кенин был бизнес-партнером Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Максим Воробьев также контролировал 25% в одной из структур «Самолета», компании «Самолет две столицы», пишет издание. Федеральные СМИ также связывали группу «Самолет» с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

После появления информации об обращении за поддержкой в правительство РФ, акции «Самолет» на Мосбирже упали (на 4 февраля 19:27 мск — до 903,2 руб. за бумагу). На 6 февраля 7:40 мск они торговались по цене 879 рублей за бумагу.

В Новосибирской области у группы «Самолет» нет проектов. Однако, в 2024 году компания «Проект С-41», входящая в группу, приобрела у ДОМ.РФ большой земельный участок: 35,5 га, расположенный по ул. Радиостанция №2. На торгах она предложила за землю 1,38 млрд рублей. В ходе торгов цена лота выросла в три раза.

Против продажи земли выступала мэрия Новосибирска. В муниципалитете отмечали, что для комфортной и правильной реализации этого проекта в Первомайском районе должны быть понятны сроки реализации проекта развязки на Одоевского. Кроме того, чиновники не исключали, что на Радиостанции могут возникнуть проблемы с общественностью при освоении этого земельного участка, так как на площадке много зеленых насаждений.

Компания также принимала участие в конкурсе КРТ в микрорайоне Щ и подавала жалобу на нарушение порядка проведения торгов.

Кроме того, в Новосибирске работают 15 филиалов — агентств недвижимости федеральной компании «Самолет Плюс». С сайта компании ведет прямая ссылка на сайт группы «Самолет».

Координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков и Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Сибирскому федеральному округу Максим Федорченко в комментарии РБК-Новосибирск, назвал обращение за господдержкой федеральной компании тревожным знаком для отрасли. Он также отметил, что региональным застройщикам нужна поддержка регионов: уменьшить бремя «избыточных требований» и административной нагрузки.

Напомним, в конце прошлого года региональная налоговая подняла вопрос о налогообложении непроданных застройщиками квартир в домах, введенных в эксплуатацию. Кроме того, уже несколько лет застройщики должны вкладываться в социальную инфраструктуру города. Без этого они не могут получить разрешение на строительство.

Ранее редакция сообщала о том, что с рынка Новосибирска начали уходить строительные компании — старожилы рынка. А также о том, что у застройщиков региона зависло 74 тысячи непроданных квартир.