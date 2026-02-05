В Новосибирске мошенники рассылают сообщения о возврате средств за отопление

В Новосибирске появилась новая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах от имени управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Они обещают вернуть переплату за отопление. Об этом сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК). Жителей региона призвали быть бдительными.

В сообщениях просят подтвердить персональные данные. Для этого нужно перейти по ссылке. Она ведёт на фишинговый сайт. Таким способом злоумышленники могут получить доступ к банковским счетам и аккаунту на портале «Госуслуг».

— СГК не производит прямые возвраты денежных средств потребителям на банковские карты. Корректировка сумм за отопление всегда отражается в платёжных документах. Наши сотрудники не запрашивают никаких СМС-кодов, паролей от госуслуг и личных кабинетов, — подчеркнули в организации.

Компания заметила, что мошенники используют актуальные новости о корректировке платежей. Чтобы проверить информацию и решить вопросы, новосибирцам советуют обращаться по официальным каналам, включая бесплатный кол-центр СГК.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы получат квитанции с откорректированными платежами за отопление.