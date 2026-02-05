Поиск здесь...
Общество

Власти рассказали, когда новосибирцам ждать паводка в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Оно может пройти в два этапа

В условиях аномально снежной зимы Новосибирская область активно готовится к весеннему половодью. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Цуканов. Он рассказал о комплексе мер, утверждённых распоряжением губернатора Андрея Травникова, которые помогут снизить риски подтоплений.

Ключевым этапом подготовки станет проверка «гидротехнического щита» региона. С 25 февраля по 20 марта межведомственная комиссия, созданная министерством, обследует 19 гидротехнических объектов в 13 районах, подверженных риску паводка. Особое внимание уделят четырём водозащитным дамбам, от которых зависит безопасность целых населённых пунктов. Эксперты оценят прочность сооружений, исправность водопропускных систем и уровень воды в водохранилищах.

В 2026 году половодье может пройти в два этапа:

Первый этап ожидается в апреле. Он связан с активным таянием снега и увеличением объёма талых вод. Это может привести к локальным подтоплениям и размыву инфраструктуры.

Второй этап прогнозируется на май–июнь. В этот период в реку Обь могут поступить воды с Верхней Оби. Это вызовет подъём уровня воды в Новосибирском водохранилище и, как следствие, сброс воды в Обь. В результате существует риск подтопления дачных обществ, расположенных в пойме реки.

— Все планово-предупредительные мероприятия находятся на постоянном контроле. В случае возникновения предпосылок к чрезвычайной ситуации будут приняты оперативные меры, — подчеркнул замминистра.

В конце марта ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» организует снегомерную экспедицию в горах Алтая для точного прогноза. Для борьбы с ледяными заторами на реках региональное МинЖКХ совместно с «Центром ГО, ЧС и ПБ» и специализированной организацией проведут взрывные работы.

Муниципалитеты создали финансовые и материальные резервы для быстрого реагирования. На водных объектах установили дополнительные временные гидрологические посты. Жителям в зонах риска оперативно передадут информацию через муниципальные системы централизованного оповещения (МАСЦО).

Напомним, уже в начале февраля с улиц Новосибирска было вывезено рекордное количество осадков.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году под воду уходили дачи в Первомайском районе Новосибирска.

Источник фото:  Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Общество

Новосибирск

паводок

