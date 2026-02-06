Средняя цена на новые машины в Новосибирске приближается к четырем миллионам

В первый месяц 2026 года цены на новые автомобили в Новосибирской области выросли в среднем на 3%. Китайские марки стали лидерами как по росту, так и по снижению стоимости.

По данным Авто.ру Бизнес, средняя цена нового автомобиля в Новосибирской области в январе составила 3,68 миллиона рублей, что на 3,3% выше, чем в предыдущем месяце. Самый заметный рост средней стоимости — 12,1% — зафиксирован у китайского Chery Tiggo 7 Pro Max. В прошлом месяце он стоил в среднем 2,86 млн рублей. В список самых подорожавших моделей также вошли Tank 500 (+7,1%, 7,4 млн рублей) и Tank 300 (+4,8%, 4,64 млн рублей).

В регионе заметно снизились цены на некоторые модели автомобилей. Например, Exeed LX подешевел почти на 7% и теперь стоит в среднем 3,06 млн рублей. Jetour Dashing потерял в цене 3,1%, его средняя стоимость составила 3,5 млн рублей. Omoda C5 стал доступнее на 0,8% и теперь предлагается за 2,61 млн рублей.

В начале года многие производители пересмотрели розничные цены на свои автомобили. Также возросла доля новых отечественных марок. По данным сервиса, по всей стране объем предложения российских марок вырос на 11% по сравнению с январем прошлого года. Эти изменения, вместе с увеличением утилизационного сбора, стали основными причинами роста. В январе средняя стоимость нового российского автомобиля составила 2,03 миллиона рублей, а китайского — 3,94 миллиона рублей.

