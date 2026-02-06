Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Власть Общество

На выборах в Госдуму новосибирцы будут голосовать с 18 по 20 сентября

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

В регионе зарегистрировано более 2,18 миллиона избирателей

Центральная избирательная комиссия России официально сообщила дату проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания IX созыва. Голосование назначено на 18-20 сентября 2026 года. Одновременно комиссия обнародовала актуальные данные о численности избирателей в Новосибирской области.

По данным ЦИК, на 1 января 2026 года в регионе зарегистрировано 2 185 467 граждан, обладающих активным избирательным правом. Это почти на 5,2 тысячи человек больше по сравнению с началом предыдущего года и на 99 человек — по сравнению с июлем (2 180 285 и 2 185 368 человек соответственно).

На предстоящих выборах количество мест в Госдуме не поменяется: в нижней палате парламента будет 450 депутатов, половина из которых изберется по федеральным партийным спискам, а другая половина — по одномандатным округам. В избирательном процессе впервые примут участие жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, для чего были пересмотрены границы федеральных избирательных округов. В Новосибирской области сформированы четыре одномандатных округа: Новосибирский, Центральный, Искитимский и Барабинский.

Напомним, депутатами Госдумы восьмого созыва от региона являются Александр Аксёненко («Справедливая Россия» — патриоты за правду»), Игорь Антропенко («Единая Россия»), Александр Жуков («Единая Россия»), Виктор Игнатов («Единая Россия»), Олег Иванинский («Единая Россия»), Александр Терентьев («Справедливая Россия» — патриоты за правду»), Дмитрий Савельев («Единая Россия») и Ренат Сулейманов (КПРФ).

Стоит отметить, что на фоне подготовки к избирательной кампании в ЦИК заявили об ожидаемом усилении киберугроз и попытках информационного вмешательства. Среди основных рисков называются распространение дезинформации с использованием технологий искусственного интеллекта и потенциальные попытки искажения результатов голосования.

Ранее редакция сообщала, что политологи прогнозируют ранний старт думской кампании в регионах России.

Фото редакции Infopro54, автор- Артем Рязанов

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : избиратели выборы в Госдуму

850
0
0
Предыдущая статья
«Самолет», купивший крупный участок в Новосибирске, обратился за господдержкой
Следующая статья
Волейбольные болельщики в «Локомотив-Арене» получили улучшенный интернет

«Не нравится на маркетплейсах, ищите другие способы сбыта»: в новосибирском Минпромторге обсудили проблемы швейных производств

Автор: Мария Гарифуллина

В Минпромторге Новосибирской области состоялась встреча, посвящённая кризисной ситуации, в которой оказались производители одежды. Её участниками стали руководители десяти крупнейших швейных производств и представители маркетплейсов. Формат встречи не предполагал участие прессы. На ресурсах Минпромторга не было пресс-релизов об итогах встречи. В беседе с Infopro54 бизнесмены рассказали, что разговор фактически не принёс никаких результатов.

Встреча была инициирована из-за двух проблем, которые легпром сейчас называет ключевыми: высокая комиссионная нагрузка со стороны маркетплейсов и более выгодные условия работы на маркетплейсах для продавцов из СНГ и Китая.

Читать полностью

В Новосибирске ожидается сильный ветер и снег на выходных

Автор: Артем Рязанов

По прогнозам синоптиков в  Новосибирске в ближайшие выходные ожидается ухудшение погодных условий.

В субботу, 7 февраля, в городе ожидается снег и сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до -6...-8 градусов, начнется умеренный мокрый снег. К вечеру температура понизится до -12...-14 градусов, также с небольшим снегом. Ветер может усиливаться до 14 метров в секунду.

Читать полностью

Жители Новосибирска оспаривают незаконные тарифы УК

Автор: Оксана Мочалова

Собственники дома №37 на улице Заречной в микрорайоне Весенний Новосибирска обнаружили в личных кабинетах приложения «Госуслуги» уведомление о якобы проведённом общем собрании. Речь шла об утверждении новых тарифов на услуги управляющей компании. По факту собрание не проводилось, и жильцы не получали обязательных уведомлений за 10 дней.

По словам главы юридической фирмы «Альянс правосудия» Елены Поповой, подобные действия управляющих компаний являются незаконными.

Читать полностью

«Самолет», купивший крупный участок в Новосибирске, обратился за господдержкой

Автор: Юлия Данилова

Руководство группы «Самолет» направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит на покрытие части долга компании. Об этом сообщил федеральный «Коммерсант» со ссылкой на источник на финансовом рынке и в федеральном министерстве. Речь идет о льготном кредите на сумму до 50 млрд рублей. Деньги компании необходимы, чтобы выполнить обязательства перед дольщиками.

В компании изданию заявили, что «обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных системообразующих предприятий».

Читать полностью

«Выходим из зоны хайпа»: новосибирский IT-эксперт объяснил усталость людей от нейросетей

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году обществу предстоит пересмотреть свои отношения с искусственным интеллектом — к такому выводу приходят авторы исследований, посвящённых использованию нейросетей. Опросы показывают, что пользователи устали от текстов и видео, созданных ИИ. Infopro54 поговорил об этом с IT-экспертом.

Нейросети стали общедоступным инструментом в 2023 году. В течение двух лет их популярность и стремление использовать где только можно росли. С помощью ИИ стали писать практически всё — от пресс-релизов до книг. И на этом фоне стали звучать прогнозы о том, что множество профессий станут не нужны. А в 2025 году в английском языке словом года стал сленговый термин slop («слоп»), который дословно переводится как «помои» и обозначает контент низкого качества, сгенерированный нейросетью. В русском языке отдельного слова нет, но проблема обилия такого контента существует.

Читать полностью

Рост тарифов плюс сильные морозы: новосибирцы посчитали, на сколько в январе выросли расходы на коммуналку

Автор: Мария Гарифуллина

Жители Новосибирска начали получать платёжные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в январе. Infopro54 попросил читателей рассказать о сумме в их платёжках и выяснил, что многим придётся заплатить гораздо больше, чем ещё месяц назад.

Напомним, на 2026 год в Новосибирской области запланировано два повышения тарифов на «коммуналку». Первое состоялось в январе — тарифы выросли на 1,7%. Это изменение связано с повышением ставки НДС с 20 до 22%.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

«Не нравится на маркетплейсах, ищите другие способы сбыта»: в новосибирском Минпромторге обсудили проблемы швейных производств

Общество

В Новосибирске ожидается сильный ветер и снег на выходных

Бизнес

Бонусы Спасибо: как сибиряки экономят на доставке еды и топливе

Право&Порядок

В Новосибирске топ-менеджера Росатома арестовали по делу о взятке

Финансы

Женщины чаще страдают от обмана мошенников

Общество

Жители Новосибирска оспаривают незаконные тарифы УК

Волейбольные болельщики в «Локомотив-Арене» получили улучшенный интернет

Власть Общество

На выборах в Госдуму новосибирцы будут голосовать с 18 по 20 сентября

Власть Мировые и федеральные новости Недвижимость

«Самолет», купивший крупный участок в Новосибирске, обратился за господдержкой

Общество Технологии

«Выходим из зоны хайпа»: новосибирский IT-эксперт объяснил усталость людей от нейросетей

Авто

Средняя цена на новые машины в Новосибирске приближается к четырем миллионам

Право&Порядок

Организованную группу автоподставщиков задержали в Новосибирске

Доллару в России предсказали падение до 40 рублей

Общество

Рост тарифов плюс сильные морозы: новосибирцы посчитали, на сколько в январе выросли расходы на коммуналку

Город

Деревни-призраки множатся в Новосибирской области

Общество

«Минус экономисты и юристы»: в вузах России на 13% сократили количество платных мест

Общество

В Новосибирске мошенники рассылают сообщения о возврате средств за отопление

Бизнес Власть

К концессионеру четвертого новосибирского моста поступил новый иск на 230 млн

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности