На выборах в Госдуму новосибирцы будут голосовать с 18 по 20 сентября

Центральная избирательная комиссия России официально сообщила дату проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания IX созыва. Голосование назначено на 18-20 сентября 2026 года. Одновременно комиссия обнародовала актуальные данные о численности избирателей в Новосибирской области.

По данным ЦИК, на 1 января 2026 года в регионе зарегистрировано 2 185 467 граждан, обладающих активным избирательным правом. Это почти на 5,2 тысячи человек больше по сравнению с началом предыдущего года и на 99 человек — по сравнению с июлем (2 180 285 и 2 185 368 человек соответственно).

На предстоящих выборах количество мест в Госдуме не поменяется: в нижней палате парламента будет 450 депутатов, половина из которых изберется по федеральным партийным спискам, а другая половина — по одномандатным округам. В избирательном процессе впервые примут участие жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, для чего были пересмотрены границы федеральных избирательных округов. В Новосибирской области сформированы четыре одномандатных округа: Новосибирский, Центральный, Искитимский и Барабинский.

Напомним, депутатами Госдумы восьмого созыва от региона являются Александр Аксёненко («Справедливая Россия» — патриоты за правду»), Игорь Антропенко («Единая Россия»), Александр Жуков («Единая Россия»), Виктор Игнатов («Единая Россия»), Олег Иванинский («Единая Россия»), Александр Терентьев («Справедливая Россия» — патриоты за правду»), Дмитрий Савельев («Единая Россия») и Ренат Сулейманов (КПРФ).

Стоит отметить, что на фоне подготовки к избирательной кампании в ЦИК заявили об ожидаемом усилении киберугроз и попытках информационного вмешательства. Среди основных рисков называются распространение дезинформации с использованием технологий искусственного интеллекта и потенциальные попытки искажения результатов голосования.

Ранее редакция сообщала, что политологи прогнозируют ранний старт думской кампании в регионах России.