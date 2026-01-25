Тест для выявления синдрома Дауна у плода станет бесплатным в Новосибирске

Сделать в Новосибирске неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), который выявляет синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии у плода, ранее можно было в платных клиниках. Стоимость такой медицинской услуги достигает 50 тысяч рублей. Теперь же проведение НИПТ внесено в утвержденную программу гарантий бесплатной медицины на 2026 год, а значит сделать его можно будет по обычному полису ОМС.

Уточним, неинвазивный пренатальный тест делают на основе анализа внеклеточной ДНК плода. Для получения биоматериала будущей матери достаточно сдать кровь из вены. Посредством этого анализа можно выявить основные риски самых распространенных хромосомных нарушений, в том числе синдромы Дауна, Эдвардса и Патау.

Воспользоваться медицинской услугой смогут все беременные женщины со средним или высоким риском рождения ребенка с хромосомными аномалиями. Назначать тест будут по итогам скрининга первого триместра. В случае, если тест покажет высокий риск генетических нарушений, то последует проведение инвазивной пренатальной диагностики для уточнения диагноза.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году планируется разработать все законодательные изменения для включения вакцины от ВПЧ в календарь профилактических прививок. А уже в 2027 году прививки станут бесплатными для новосибирцев, как и для всех россиян.