Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес Общество

Долги по зарплате достигли 310 миллионов рублей в Новосибирской области

Дата:

Это на 16% больше, чем годом ранее

Более 1,5 тысяч трудоспособного населения столицы Сибири в 2025 году вовремя не получили заработанные деньги. Общая сумма задолженности предприятий своим работникам к концу декабря составила 310 млн. рублей, что на 16,1% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев на расширенной коллегии прокуратуры региона по результатам работы 2025 года.

— В регионе отмечается рост задолженности по заработной плате. Это достаточно серьезный рост — если на 1 января 2025 года было 267 млн рублей, сейчас у нас 310 млн рублей. Нарушены права свыше полутора тысяч работников, — сообщил Сергей Зайцев.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников добавил, что в области стремительно растет количество убыточных предприятий. Это и является основной причиной задержек и невыплат заработных плат сотрудникам.

— Повсеместно снизилась прибыльность предприятий, количество убыточных предприятий по итогам 2025 года выросло, — отметил губернатор.

При этом работа по взысканию задолженностей в области ведется очень активно. По словам прокурора области Александра Бучмана в прошлом году была погашена задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 740 млн рублей. Благодаря этому 25 тысячам жителей региона полностью компенсировали задолженность.

Напомним, что на 1 марта 2025 года общая задолженность по зарплатам перед 3153 работниками в регионе составила 148 миллионов рублей. А в конце августа Новосибирсктат опубликовал новые данные, в соответствии с которыми суммарная задолженность составила 24 миллиона 111 тысяч рублей. Указанная сумма оказалась максимальной для прошлого года. По сравнению с предыдущим отчетным месяцем просроченная задолженность увеличилась на 92,7%. В отчете службы государственной статистики говорится, что организации не выплачивают зарплату сотрудникам из-за отсутствия собственных средств. В списке тех, кто ждет свою зарплату, на конец августа находился 171 человек. Каждому из них работодатель не выплатил порядка 141 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что по данным Новосибирскстата, в январе-октябре 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе превысила 84,3 тысячи рублей. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : долги по зарплате

8
0
0
Предыдущая статья
В движении пригородных поездов под Новосибирском снова произошел крупный сбой

В движении пригородных поездов под Новосибирском снова произошел крупный сбой

25 января на южном направлении существенно задержалось движение шесть пригородных поездов. Как пояснили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги», сбой в движении электричек произошел из-за поломки пути.

— На однопутном перегоне блок-пост 50 км – Искитим движение было закрыто почти на 2,5 часа. Сейчас неисправность устранена, — пояснили в канале.

Читать полностью

Из-за угрозы обрушения крыши ограничили движение в Новосибирске

Ограничено движение автотранспорта на одной из улиц Военного городка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— В связи с угрозой обрушения крыши заброшенного здания временно прекращено дорожное движение по ул. В. Старощука на участке от здания по адресу «Территория Военного Городка, 1/91» до здания по адресу улица Гаранина, 1. Решение принято для исключения риска для жизни и здоровья людей, — предупредили в мэрии.

Читать полностью

У застройщиков Новосибирска зависли 74 тысячи непроданных квартир

Автор: Юлия Данилова

Ввод жилья в 2025 году в Новосибирской области составил 2,4 млн квадратов. Это меньше показателей предыдущих лет, но на 15-20% выше потребностей рынка, заявил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— За минувший год застройщики региона ввели в эксплуатацию квартир на 16% выше среднегодового показателя последних 15 лет и на 50% выше среднегодового ввода за последние 25 лет. При этом численность населения региона почти не изменяется, к 1999 году рост 1,9%, а к 2020 году снижение 0,4%, — констатирует эксперт.

Читать полностью

Самым популярным букетом Новосибирске стала композиция из хризантем и ромашек

Цветы по-прежнему остаются главным символом большинства праздников. В 2025 году новосибирцы чаще всего отдавали предпочтение букетам из хризантем и ромашек. В среднем такой подарок обходился сибирякам в 2 305 рублей. Такими данными поделились специалисты маркетплейса цветов и подарков Flowwow, которые проанализировали покупки жителей Новосибирска в 2025 году и выявили их основные предпочтения.

— В День всех влюбленных пользователи отдавали предпочтение сложным авторским букетам. Чаще всего в этот день покупали композиции из хризантем с добавлением хлопка и лагуруса со средним чеком в 4 442 рубля. Также популярностью пользовались сочетания гвоздик с альстромерией, — рассказали аналитики.

Читать полностью

В Новосибирских вузах учатся почти 105 тысяч студентов

В воскресенье, 25 января, новосибирские студенты отмечают Татьянин день. История этого праздника берет свое начало в середине XVIII века. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, идея создания которого принадлежала Михаилу Ломоносову и Ивану Шувалову. Это событие пришлось на день памяти раннехристианской мученицы Татианы Римской. Поэтому именно Татиану стали считать покровительницей университета, а позже и студенчества в целом. В современной же России «День российского студенчества» закреплен на государственном уровне Указом Президента РФ от 25.01.2005 № 76, а празднуется он также 25 января.

Накануне праздника специалисты Новосибирскстата посчитали, сколько всего студентов «грызут гранит науки» в столице Сибири.

Читать полностью

Прелести культуры по-сибирски: плюсы и минусы Новосибирского оперного театра

На днях на одном из городских новостных порталов прочитал отзыв новосибирца, впервые побывавшего в Оперном театре. Возникло желание также высказаться на эту тему.

Не открою Америку, если скажу, что Оперный, или НОВАТ — главный культурный и имиджевый символ нашего города. Ровесник Великой Победы, с мая 1945 года по сегодняшний день он остаётся визитной карточкой Новосибирска, а побывать в нём стремятся не только новосибирцы — специально ради него к нам приезжают со всей России. Это приятно и важно. Потому что это то, что формирует городскую идентичность, повышает узнаваемость и популярность городского бренда и способствует привлекательности города для туристов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

Долги по зарплате достигли 310 миллионов рублей в Новосибирской области

Общество

В движении пригородных поездов под Новосибирском снова произошел крупный сбой

Власть Город

Из-за угрозы обрушения крыши ограничили движение в Новосибирске

Бизнес Недвижимость

У застройщиков Новосибирска зависли 74 тысячи непроданных квартир

Бизнес Общество

Самым популярным букетом Новосибирске стала композиция из хризантем и ромашек

Общество

В Новосибирских вузах учатся почти 105 тысяч студентов

Культура

Прелести культуры по-сибирски: плюсы и минусы Новосибирского оперного театра

Бизнес Финансы

Банки упростят процедуру кредитования для малого бизнеса Новосибирска

Бизнес Власть Общество

В Новосибирске прокомментировали идею создания интервенционного фонда молока

Бизнес

«Теремок» выбрал Новосибирск для экспансии

Общество

В Госдуме предложили увеличить стипендии студентам

Власть Право&Порядок

Количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в Новосибирске на 7,6%

Медицина Наука Общество

Новосибирский инфекционист оценил вероятность «Болезни X» и возможной пандемии

Авто

Рынок автокредитов в Новосибирской области в 2025 году снизился на треть

Бизнес Власть Общество

В Новосибирске продаваемый за 1 рубль памятник купили за 31,6 миллиона рублей

Власть

«Есть серьезные проблемы»: Генпрокуратура сделала замечание Новосибирской области по вопросу обращения с отходами

Туризм

Питомцы новосибирцев посетили десять стран в 2025 году

Бизнес Город Недвижимость Общество

«Десятилетиями объекты стоят и разваливаются»: в Новосибирске эксперты рассказали о судьбе старых зданий на Инской

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности