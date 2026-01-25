Долги по зарплате достигли 310 миллионов рублей в Новосибирской области

Более 1,5 тысяч трудоспособного населения столицы Сибири в 2025 году вовремя не получили заработанные деньги. Общая сумма задолженности предприятий своим работникам к концу декабря составила 310 млн. рублей, что на 16,1% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев на расширенной коллегии прокуратуры региона по результатам работы 2025 года.

— В регионе отмечается рост задолженности по заработной плате. Это достаточно серьезный рост — если на 1 января 2025 года было 267 млн рублей, сейчас у нас 310 млн рублей. Нарушены права свыше полутора тысяч работников, — сообщил Сергей Зайцев.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников добавил, что в области стремительно растет количество убыточных предприятий. Это и является основной причиной задержек и невыплат заработных плат сотрудникам.

— Повсеместно снизилась прибыльность предприятий, количество убыточных предприятий по итогам 2025 года выросло, — отметил губернатор.

При этом работа по взысканию задолженностей в области ведется очень активно. По словам прокурора области Александра Бучмана в прошлом году была погашена задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 740 млн рублей. Благодаря этому 25 тысячам жителей региона полностью компенсировали задолженность.

Напомним, что на 1 марта 2025 года общая задолженность по зарплатам перед 3153 работниками в регионе составила 148 миллионов рублей. А в конце августа Новосибирсктат опубликовал новые данные, в соответствии с которыми суммарная задолженность составила 24 миллиона 111 тысяч рублей. Указанная сумма оказалась максимальной для прошлого года. По сравнению с предыдущим отчетным месяцем просроченная задолженность увеличилась на 92,7%. В отчете службы государственной статистики говорится, что организации не выплачивают зарплату сотрудникам из-за отсутствия собственных средств. В списке тех, кто ждет свою зарплату, на конец августа находился 171 человек. Каждому из них работодатель не выплатил порядка 141 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что по данным Новосибирскстата, в январе-октябре 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе превысила 84,3 тысячи рублей. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.