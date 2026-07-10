Сибирские губернаторы предложили создать в регионах сеть малых НПЗ

Разукрупнить НПЗ

На совещании президента России Владимира Путина с кабмином, где обсуждалась работа топливного и транспортного комплекса в текущих условиях, вице-премьер РФ Александр Новак констатировал, что наиболее острая ситуация с топливом в регионах Сибири сложилась в Забайкальском крае и Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС.

Глава Забайкальского края Александр Осипов предложил рассмотреть возможность создания в России широкой сети малых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на фоне угроз для крупных предприятий. По его словам, это позволило бы увеличить предложение на внутреннем рынке.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что на совместных совещаниях в регионе уже не раз обсуждали идею создания сети малых НПЗ.

— Коллеги озвучили ее президенту, она была поддержана, — цитирует главу региона пресс-служба правительства Иркутской области.

Путин отметил, что привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и поощряется.

— Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы: чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, — цитирует президента «Интерфакс».

Нефтепереработка в Новосибирске

Стоит отметить, что в Новосибирской области на данный момент есть один работающий НПЗ — в Коченеве, который принадлежит компании ООО «ВПК-Ойл». Он находится в банкротстве. Завод выпускает дизельное топливо, битум и мазут, которые поставляются в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Предприятие также участвует в обеспечении аграриев топливом в период посевной. Ранее компания планировала построить установки по производству бензина А-92, 95 класса 5 с использованием модульной технологии производства установок компанией Prosernat (Франция).

Долгое время на сайтах объявлений размещалось сообщение о продаже ООО «НПЗ Криводановский». Отмечалось, что это действующее предприятие, способное перерабатывать до 1800 тонн нефти в месяц. Судя по объявлению, завод выпускал прямогонный бензин 0,68-0,71 плотности, технический дизель 0,815 (зима) — 0,855 плотности, мазут 0,90-0,95 плотности. Производительность завода 1500–1800 тонн в месяц. На данный момент на некоторых площадках объявление закрыто, на других маркируется как просроченное. По данным сервиса «Контур.Фокус», НПЗ является действующим предприятием, собственники не изменились. Однако его основным видом деятельности являются аренда и управление собственным и арендованным имуществом.

В октябре 2025 года было продано на торгах имущество ООО «НПЗ Барабинский». По сути, речь шла только о земельном участке. Проект строительства завода для переработки нефти в Барабинске был представлен на совете по инвестициям Новосибирской области в 2014 году. Предполагалось, что его мощность составит 3 млн тонн нефти в год, глубина переработки — не менее 92%. Предприятие планировало выпускать автомобильный бензин, который по характеристикам будет равен классу Евро-5, дизельное топливо, газ двух видов, керосин и масла. В ценах 2014 года объем инвестиций в проект составлял 39 млрд рублей. Запустить предприятие планировалось в 2021 году. В 2022-м компания вошла в процедуру банкротства. По данным сервиса «Контур.Фокус», деятельность предприятия была прекращена в мае 2026 года.

Технологии есть, но…

Основатель инженерной компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко напомнил, что в 30-х годах прошлого века в Германии было построено много малых НПЗ, которые производили солярку. Она обеспечивала немецкую технику в начале Второй мировой войны. Степаненко отметил, что у новосибирских ученых и инноваторов есть разработки и опыт внедрения современных малых НПЗ. Кроме того, нужно учитывать наличие технологий, позволяющих выпускать дизель из бурого и длиннопламенного угля, из отходов биомассы: биотопливо, спирты.

— Ранее эти проекты можно было запускать, когда цена нефти поднималась выше 80 долларов за баррель. Но время показало, что у любого продукта есть три цены: цена в спокойное время, цена, когда нет свободной возможности что-то приобрести, и цена, когда у тебя вообще все заблокировано, а тебе продукт нужен и ты платишь за него по максимуму, — констатировал эксперт.

Он отметил, что в Новосибирске были компании, которые разрабатывали и создавали малые НПЗ. Это оборудование даже отгружалось на экспорт в Казахстан. Кроме того, предприниматели региона выпускали установки для переработки отходов и некондиционных продуктов в топливо.

— Здесь ключевой вопрос — глубина переработки. Сейчас мазут практически не востребован. Крупные НПЗ могут запустить его в более глубокую переработку для получения кокса, который будет интересен электронной промышленности. Маловероятно, что такие технологии смогут внедрить малые НПЗ, а значит, нужно создавать централизованный пункт, куда они будут свозить на дальнейшую переработку тот же мазут, — говорит собеседник редакции.

Еще одной проблемой, по его словам, может стать кадровый вопрос.

— Инженерный персонал долгое время ставили в неудобное положение. Проекты крупных НПЗ вели зарубежные компании, и все технологии были завязаны на западное оборудование. Китайское, отечественное оборудование требует серьезных изменений в работе. Дефицитной стала и профессия проектировщиков, что также скажется на темпах реализации проектов, — рассуждает Андрей Степаненко.

И третий вызов — громоздкая система принятия решений: согласование проектов, выделение участков, подключение к инженерным сетям и т.д.

Малую нефтепереработку в России истребили

Директор АО «Линас-Техно» Виктор Ладошкин напомнил корреспонденту Infopro54, что в США малый и средний бизнес в нефтепереработке успешно сосуществуют в кооперации с крупным бизнесом.

— В России около 10 лет назад было принято решение об истреблении малой нефтепереработки в угоду крупному бизнесу, — пояснил эксперт.

Он рассказал, что его предприятие ранее выпускало нефтеперерабатывающие установки для малых НПЗ производительностью до 150 тысяч тонн нефти в год (18,75 тонны в час) по новой, более эффективной промышленной технологии пленочной ректификации, чем традиционная.

— Мы создали 18 установок, которые поставили под ключ в Самару, Курган, Кемерово, Томск (установка по производству буровых растворов), а также в Казахстан, где они работают до сих пор. Они небольшие, но вполне могут закрывать потребности региона, где работают. Более того, мы сделали технологию на основе каталитических процессов, которые позволяют из летнего дизельного топлива производить «Арктику», что актуально для сегодняшних задач правительства, — говорит Ладошкин.

Он подтвердил, что в целом возможности переработки мини-НПЗ сегодня ограничены в РФ экономической составляющей, в случае поставки продукции только на внутренний рынок (высокие акцизы и налог на сырье), хотя в Казахстане они оправдывают высокие ожидания.

— На первом этапе переработки идет разделение сырья — нефти ― на продукты: прямогонный бензин, дизельное топливо и мазутную фракцию. На втором этапе для приведения топлива к действующим стандартам требуется снизить содержание серы и повысить октановое число бензина, что экономически эффективно только на больших заводах. Но наши разработки позволяют создавать рентабельные каталитические процессы в малотоннажном производстве, — рассказал собеседник Infopro54.

Однако заказов на нефтеперерабатывающие установки у новосибирцев в последнее время практически не было. В итоге, по словам Виктора Ладошкина, собственники компании решили, что больше не могут содержать предприятие при небольшой загрузке.

— В начале 2026 года мы решили остановить деятельность и продать производство. Также на продажу выставлено имущество, в том числе земельный участок площадью 120 га в Красноярском крае с универсальной инфраструктурой, где мы ранее сами планировали построить НПЗ, — пояснил предприниматель.

По оценке Ладошкина, восстановить производство силами самого предприятия будет сложно. Тем не менее он не исключает перезапуска площадки при появлении стратегического инвестора, заинтересованного в локализации производства малотоннажных заводов.

Окно возможностей

Депутат регионального парламента Новосибирской области, президент и совладелец холдинга «ТС ГРУПП» Александр Бойко считает, что идея создания сети малых НПЗ могла бы быть интересна для среднего бизнеса. Однако для этого необходимо соблюсти целый ряд условий. Как минимум прямой доступ к нефтяной трубе.

— Много лет назад я об этом предупреждал основателя и первого собственника Коченевского НПЗ. Нефть туда до сих пор возят бензовозами за несколько сотен километров. Если бы он «посадил» НПЗ в Барабинске или Сокуре, то ситуация на предприятии сейчас была бы иная, — уверен Бойко.

По его словам, в Новосибирской области оптимальное место для размещения мини-НПЗ — Сокур. Рядом с ним находятся ключевые потребители: аэропорт Толмачево, полуторамиллионный город с общественным транспортом, сельхозпроизводители.

— В стоимости НПЗ серьезную статью затрат составит логистическая инфраструктура как по сырью, так и по продукту — резервуарные парки нефти, готовых нефтепродуктов, авто и ж/д пути, депо, терминалы по отгрузке готовой продукции — наливные эстакады, подъездные пути, цеха по пропарке жд и автомобильных цистерн и тд и тп. И вся эта инфраструктура в Сокуре уже существуют не один десяток лет. Единственное, что нужно для того, чтобы это все задействовать — политическая воля. В Барабинске эта инфраструктура тоже есть, но в меньшем объёме. В Сокуре, если я не ошибаюсь, есть или была возможность грузить еще и на реку. Возможно, я путаю Сокур с Красным Яром, так как уже 15 лет как не в этой теме. То есть, буквально чуть ли не из готовых модулей собираешь завод и тут же начинаешь работать, — рассуждает бизнесмен.

По его словам, лет 25 назад он рассматривали такой вариант, но тогда никто не захотел связываться с монополистами — «Транснефтью» и «Транснефтепродуктом». Собеседник редакции напомнил, что экономическая целесообразность этого проекта обсуждалась еще при Викторе Толоконском, когда он был мэром.

— В сегодняшней ситуации, как мне кажется, — это именно то «окно возможностей» которое могли бы задействовать как государство, так и бизнес, — говорит Бойко.

Объемы переработки мини-НПЗ собеседник редакции оценить затруднился. С одной стороны, по его словам, для рентабельности нужна переработка от 3 до 5 млн тонн в год, с другой, не понятно, есть ли такой объем сырья в трубе, нужен ли такой объем продукта региону и т.д. В любом случае, по оценке Александра Бойко, конкурировать с Омским НПЗ таким заводам не получится, так как у крупнотоннажных производителей более широкая линейка продуктов за счет более глубокой переработки, и добавленная стоимость «продуктовой корзины» гораздо выше.

— Мини-НПЗ без госрегулирования и господдержки — это мертворождённый проект. 80% в цене ГСМ сегодня составляют налоги и сборы. Если государство заинтересовано в топливной безопасности и появлении сети мини-НПЗ, то оно должно создать специальные условия для таких заводов, с льготной системой налогообложения, хотя бы на первоначальном этапе и гарантировать возврат инвестиций за счет обнуления всех налогов на инвестиционной фазе и фазе окупаемости проекта, — резюмирует Александр Бойко.

Ранее редакция сообщала о том, что 6 июля беспилотники атаковали Омский НПЗ. Садоводы, чьи дачные участки находятся рядом с Коченево, сообщали, что вечером 6 июля у них отрубали мобильный интернет.