В 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее

ВТБ проанализировал поведение клиентов, получивших ипотечный кредит на стандартных условиях в 2025 году. Выяснилось, что половина из них регулярно совершала частичные досрочные выплаты, а каждый пятый заемщик полностью рассчитался с банком. Для сравнения, в 2024 году лишь 10% заемщиков смогли закрыть ипотеку досрочно.

Несмотря на преобладание программ с господдержкой и снижение интереса к рыночной ипотеке, последняя оставалась востребованной. В 2025 году около 8,3 тысяч человек оформили ипотечные займы на рыночных условиях. Средний размер первоначального взноса существенно увеличился, превысив 50% (в 2023 году – 30%). Средняя сумма кредита уменьшилась примерно на 20% и составила 3,3 млн рублей.

Многие клиенты, оформляя ипотеку в 2025 году, планировали быстро ее погасить. Более половины заемщиков выплачивали кредит в среднем в пять раз быстрее установленного графика. Хотя доля клиентов, вносящих регулярные частичные досрочные платежи, несколько уменьшилась, средняя сумма и частота этих платежей выросли.

В общей сложности, заемщики направили на досрочное погашение рыночных ипотечных программ около 8 млрд рублей. Кроме стремления быстрее избавиться от долга, на статистику полного досрочного закрытия повлияло и рефинансирование, интерес к которому рос со второй половины года.

Доля заемщиков, делавших дополнительные взносы, снизилась с 46% до 29%, а доля полностью погасивших кредиты приблизилась к нулю.

По словам Алексея Охорзина, старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, досрочное погашение для заемщиков с рыночной ставкой – это способ уменьшить переплату из-за ее высокой стоимости.

Банк предполагает, что в этом году доступность рыночной ипотеки возрастет. С возможным снижением ключевой ставки спрос на нее увеличится, что может выровнять доли государственных и рыночных программ в структуре ипотечных продаж.