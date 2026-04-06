Семейная ипотека спасает продажи в новостройках Новосибирской области

Управление Росреестра по Новосибирской области подвело итоги первого квартала 2026 года: за январь-март оформлено 5 310 договоров долевого участия (ДДУ). Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Новосибирская область остается лидером в СФО — 40% всех сделок с новостройками в округе.

В ведомстве уточнили, что максимальный объем регистраций пришелся на февраль — 1 924 договора. Напомним, именно в феврале еще работала старая редакция семейной ипотеки. С 1 февраля условия изменились, и рынок отреагировал с задержкой в 2-3 недели.

По данным независимого аналитика рынка недвижимости Новосибирска Сергея Николаева и данные ДОМ.РФ констатируют, что в феврале 2026 года продажи в новостройках Новосибирской области рухнули на треть (-32,5%) по сравнению с январем. А по сравнению со среднестатистическим месяцем за последние 5 лет падение еще глубже.

Без изменения законодательства, предупреждает Николаев, продажи новостроек во втором квартале 2026 года обвалятся. Самый оптимистичный прогноз — снижение на 20% к среднему за 5 лет показателю. Среднемесячные продажи за 2021-2025 годы составляли 1 546 квартир по ДДУ. Во II квартале 2026 года в лучшем случае будет 1 230 сделок.

— В Новосибирске подвисли, как минимум, три проекта с высоким уровнем закредитованности: задержка ввода превышает год, но высокой активности по этим ЖК со стороны банков я не вижу. Идет торговля с потенциальными покупателями по цене, в отдельных компаниях меняются акционеры у застройщика, но на площадках все глухо, как по темпам строительства, так и по продажам, — отмечает Николаев.

При этом застройщики не могут больше откладывать старт многих ЖК — растет кредитная составляющая в себестоимости. Затоваренность рынка уже превышает среднестатистическую за 5 лет.

По словам Николаева, в Новосибирской области остался только один реально действующий механизм продаж для новостроек — усеченная семейная ипотека. Все остальное — скрытые скидки, на которые могут пойти далеко не все застройщики. Следующие 3-4 месяца, по мнению аналитика, покажут, какие компании доживут до «светлого будущего».

