Семейная ипотека спасает продажи в новостройках Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Однако ее усеченный формат не удержит рынок от обвала

Управление Росреестра по Новосибирской области подвело итоги первого квартала 2026 года: за январь-март оформлено 5 310 договоров долевого участия (ДДУ). Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Новосибирская область остается лидером в СФО — 40% всех сделок с новостройками в округе.

В ведомстве уточнили, что максимальный объем регистраций пришелся на февраль — 1 924 договора. Напомним, именно в феврале еще работала старая редакция семейной ипотеки. С 1 февраля условия изменились, и рынок отреагировал с задержкой в 2-3 недели.

По данным независимого аналитика рынка недвижимости Новосибирска Сергея Николаева и данные ДОМ.РФ констатируют, что в феврале 2026 года продажи в новостройках Новосибирской области рухнули на треть (-32,5%) по сравнению с январем. А по сравнению со среднестатистическим месяцем за последние 5 лет падение еще глубже.

Без изменения законодательства, предупреждает Николаев, продажи новостроек во втором квартале 2026 года обвалятся. Самый оптимистичный прогноз — снижение на 20% к среднему за 5 лет показателю. Среднемесячные продажи за 2021-2025 годы составляли 1 546 квартир по ДДУ. Во II квартале 2026 года в лучшем случае будет 1 230 сделок.

— В Новосибирске подвисли, как минимум, три проекта с высоким уровнем закредитованности: задержка ввода превышает год, но высокой активности по этим ЖК со стороны банков я не вижу. Идет торговля с потенциальными покупателями по цене, в отдельных компаниях меняются акционеры у застройщика, но на площадках все глухо, как по темпам строительства, так и по продажам, — отмечает Николаев.

При этом застройщики не могут больше откладывать старт многих ЖК — растет кредитная составляющая в себестоимости. Затоваренность рынка уже превышает среднестатистическую за 5 лет.

По словам Николаева, в Новосибирской области остался только один реально действующий механизм продаж для новостроек — усеченная семейная ипотека. Все остальное — скрытые скидки, на которые могут пойти далеко не все застройщики. Следующие 3-4 месяца, по мнению аналитика, покажут, какие компании доживут до «светлого будущего».

Ранее редакция сообщала о том, что аренда домов в Новосибирской области упала на треть.

Источник фото:  Infopro54, автор: Юлия Данилова

Рубрики : Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : новостройки недвижимость ДДУ

Аренда домов в Новосибирской области упала на треть

Автор: Оксана Мочалова

В последние годы аренда частных домов пользовалась стабильным спросом. Многие семьи рассматривали отдельный дом как альтернативу квартире — больше пространства, свой участок, отсутствие шумных соседей за стеной. Однако за последний год рынок развернулся, и в большинстве регионов аренда этого вида недвижимости подешевела. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

Новосибирская область не стала исключением. За год аренда частного дома здесь упала на 32,8%, а средняя ставка составила 44 600 рублей в месяц. Среди соседних сибирских регионов это третий по силе показатель снижения.

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск лидирует среди сибирских городов-миллионников по доступности аренды в центральной части. Разрыв в ставках между ядром города и окраинами здесь составляет всего 27%: однокомнатная квартира в центральных районах Новосибирска стоит 38,9 тыс. рублей в месяц, а за его пределами — 30,7 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики «Циан».

Для сравнения, в соседнем Омске «наценка за центр» достигает 36% (32,1 тыс. против 23,6 тыс. рублей). В Красноярске разрыв — 30% (36,8 тыс. против 28,2 тыс. рублей).

Казарму и медсанчасть рядом с аэропортом продают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Росимущество Новосибирской области выставило на торги казарму и медсанчасть площадью 1,3 тыс. кв.м и земельный участок площадью 2,7 тыс. кв.м. Они расположены в районе бывшего городского аэропорта. Начальная цена имущества на торгах составляет около 59,8 млн рублей. Аукцион должен пройти в середине апреля.

При этом, согласно выписке ЕГРН, на лоте имеется обременение в пользу УФНС по Томской области. Определением Арбитражного суда Томской области от ноября 2025 года в отношении собственника имущества возбуждено дело о банкротстве.

Власть настроена пессимистичнее застройщиков по поводу будущего рынка Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

На рынке недвижимости Новосибирска идет очень сильное охлаждение, огромный спад продаж. Это обусловлено рядом факторов: отменой «семейной ипотеки», ужесточением требований банков, констатировал генеральный директор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов на конференции по недвижимости.

— Мы все понимаем, что по существующей ставке люди не могут брать ипотеку. Средняя зарплата в Новосибирске, по данным Росстата, составляет 86 тысяч рублей. Она не позволяет взять кредит даже на однокомнатную квартиру, где тяжело жить семье с одним ребенком. Для покупки трехкомнатной квартиры зарплата у заемщика должна быть на уровне 200 тысяч рублей в месяц. Рыночная ипотека начнет нормально работать только при ставке 9–10%, а еще лучше — 7–8%, — подчеркнул Гаврилов.

Новый реестр обманутых дольщиков формируют в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Минстрой Новосибирской области формирует реестр пострадавших граждан, которым подрядчики не построили в срок жилые дома. Сегодня в него включены 242 гражданина. Об этом первый заместитель министра строительства региона Дмитрий Тимонов сообщил на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера под руководством первого заместителя председателя комитета Владимира Городецкого.

Напомним, только в деле одного застройщика — ООО «Мегадом» — фигурируют 124 потерпевших, совокупный ущерб составляет более 445 млн рублей. В списке отличившихся также ООО «Малоэтажная Сибирь», ООО «Биш Хауз», ООО «Дримхаус Констракшн».

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

