Yandex Zen RuTube
Союз отцов Новосибирска осудил высказывания Соловьёва в адрес блогера Бони

Автор: Артем Рязанов

По его словам, оскорбления в эфире телеканала противоречат наставлениям ведущего о патриотизме

В России продолжается конфликт между телеведущим Владимиром Соловьёвым и блогером Викторией Боней. Боня обратилась к президенту Путину, подняв тему массового забоя скота в Новосибирской области. В ответ Соловьёв направил запрос в Следственный комитет для проверки её деятельности и спросил у Министерства юстиции о возможности признания её иностранным агентом. Во время эфира на канале «Россия 1» он использовал оскорбительные выражения в адрес Бони.

Новосибирский политик Анна Терешкова выступила в поддержку блогера, осудив грубое отношение к женщинам на федеральном телевидении. Сергей Майоров, заместитель исполнительного директора Союза отцов РФ, председатель Союза отцов Новосибирской области также назвал ситуацию «неприглядной».

— Позволительны ли высказывания Соловьёва? Как мужик мужику, я хочу задать один вопрос: вы хотите, чтобы ваш сын, придя домой, назвал одноклассницу или соседку «потрёпанной шалавой»? Нет? Вот и ответ. Те формулировки, которые прозвучали в эфире федерального канала, — это не мужская позиция, это базарная брань, — сказал Майоров изданию OM1 НОВОСИБИРСК.

Собеседник издания отметил, что существуют различия между конструктивным диалогом и оскорбительными высказываниями, которые унижают достоинство женщины.

— Настоящий мужик не самоутверждается за счёт оскорбления женщины, какой бы спорной её позиция ни была, — отметил собеседник издания.

Сергей Майоров считает, что ведущий программы на «России 1» должен сохранять корректность. Вместо того чтобы переходить на личности, следовало бы указать на то, что Боня живёт в Монако и её мнение о ситуации в России может быть субъективным.

— Мальчишки должны видеть: конфликт можно решать с позиции силы духа и ума. Мы, отцы, учим сыновей, что кулаками машут только когда исчерпаны все слова, а оскорбление женщины — это табу. Если ты перешёл эту черту в эфире, грош цена твоим нравоучениям о патриотизме. Воспитать полноценную личность можно только на уважении, а не на агрессивном хамстве, которое, к сожалению, сегодня часто льётся с экранов, — добавил лидер новосибирских отцов.

В контексте происходящего спикер подчеркнул важность роли родителя как «фильтра» между ребёнком и информацией, поступающей из телевизора и интернета.

— Инцидент с Соловьёвым — это отличный, хоть и печальный, повод для разговора о чести, достоинстве и двойных стандартах. Запрет — это признание нашего родительского бессилия. А разговор по душам, с разбором того, где правда, а где грязь, — это и есть воспитание мужчины, — резюмировал Сергей Майоров.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Союза отцов в Новосибирске против идеи требовать отчет за алименты.

Источник фото: нейросеть Алиса

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Бюст Ленина за два миллиона рублей продают в Новосибирске

Лидер новосибирского Союза отцов одобрил идею мониторинга соцсетей школьников учителями

Автор: Артем Рязанов

Учителя смогут отслеживать соцсети школьников. По информации от Telegram-канала Mash, в их обязанности включат мониторинг чатов, Telegram-каналов и аккаунтов учеников. Эксперимент по выявлению деструктивного контента уже начался в Татарстане.

Родителей учеников из трёх местных школ попросили предоставить данные об аккаунтах своих детей, включая номера телефонов и ссылки на соцсети. Доступ к этой информации будет строго ограничен. Её смогут просматривать только администраторы, классные руководители и сотрудники центра, который занимается мониторингом деструктивного контента.

Общественники потребовали закрыть бар в центре Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Общественная организация «Союз отцов» Новосибирской области обратилась в прокуратуру региона и настаивает на проверке заведения общепита «Небар» (Nebar). Оно расположено в центральной части города.

Лидер регионального «Союза отцов» Сергей Майоров пояснил, что к нему обращаются люди, живущие по соседству. Они просят о праве на тишину ночью и на безопасность в собственном дворе.

«Союз отцов» Новосибирска призвал мужчин тщательнее выбирать роддом для своих жен

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская общественная организация «Союз отцов» выразила соболезнования семьям девяти новорожденных, погибших в Новокузнецке. Лидер «Союза отцов» Сергей Майоров назвал трагедию ужасной и призвал к тщательному расследованию.

В качестве одной из действенных мер профилактики подобных инцидентов «Союз отцов» выделил концепцию осознанного отцовства и активное вовлечение мужчины на всех этапах деторождения:

Глава Союза отцов Новосибирской области высказался о запрете самодельных зимних горок

Автор: Артем Рязанов

Депутаты разных уровней вновь подняли вопрос о запрете и сносе самодельных снежных горок по всей стране, а также ужесточении наказания к тем, кто их создает. Мотив — безопасность и забота о детях.

Причина — очередная трагедия, которая произошла утром 4 января в Менделеевске (Татарстан). В открытом колодце у оврага обнаружили тела двух десятилетних мальчиков. Ребята решили покататься на самодельной горке возле торгового центра, но не заметили расположенный рядом колодец и погибли.

Глава Союза отцов в Новосибирске высказался о скидке на места для поцелуев в кино

Автор: Артем Рязанов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил скидки для семейных пар на специальные места в кинотеатрах для укрепления семейных отношений и увеличения посещаемости кинотеатров. Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров считает, что такими мерами поставленных целей не достигнуть.

— Я думаю, для молодёжи, конечно, будет приятно получить скидку. Но если они захотят поцеловаться, то им неважно, будет это место для поцелуев, или какое-то другое, — отметил глава Союза отцов в беседе с Горсайтом.

Глава Союза отцов в Новосибирске против идеи требовать отчет за алименты

Автор: Артем Рязанов

Глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров высказался о предложении ввести обязательную отчетность по алиментам. Инициатива, предложенная общественной организацией «Отцы рядом», предполагает, что судебные приставы будут получать кассовые чеки на товары, купленные для ребенка на алименты. Майоров считает, что это создаст лишнюю бюрократию.

— Человек, перечисляющий деньги на содержание ребенка, естественно, хочет понимать, на что они расходуются. Но вводить всеобщую обязанность отчитываться за алименты — это лишнее. Это усложнит жизнь тем, кто добросовестно выполняет свои обязательства, — отметил он изданию Atas.info.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
