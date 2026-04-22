Союз отцов Новосибирска осудил высказывания Соловьёва в адрес блогера Бони

В России продолжается конфликт между телеведущим Владимиром Соловьёвым и блогером Викторией Боней. Боня обратилась к президенту Путину, подняв тему массового забоя скота в Новосибирской области. В ответ Соловьёв направил запрос в Следственный комитет для проверки её деятельности и спросил у Министерства юстиции о возможности признания её иностранным агентом. Во время эфира на канале «Россия 1» он использовал оскорбительные выражения в адрес Бони.

Новосибирский политик Анна Терешкова выступила в поддержку блогера, осудив грубое отношение к женщинам на федеральном телевидении. Сергей Майоров, заместитель исполнительного директора Союза отцов РФ, председатель Союза отцов Новосибирской области также назвал ситуацию «неприглядной».

— Позволительны ли высказывания Соловьёва? Как мужик мужику, я хочу задать один вопрос: вы хотите, чтобы ваш сын, придя домой, назвал одноклассницу или соседку «потрёпанной шалавой»? Нет? Вот и ответ. Те формулировки, которые прозвучали в эфире федерального канала, — это не мужская позиция, это базарная брань, — сказал Майоров изданию OM1 НОВОСИБИРСК.

Собеседник издания отметил, что существуют различия между конструктивным диалогом и оскорбительными высказываниями, которые унижают достоинство женщины.

— Настоящий мужик не самоутверждается за счёт оскорбления женщины, какой бы спорной её позиция ни была, — отметил собеседник издания.

Сергей Майоров считает, что ведущий программы на «России 1» должен сохранять корректность. Вместо того чтобы переходить на личности, следовало бы указать на то, что Боня живёт в Монако и её мнение о ситуации в России может быть субъективным.

— Мальчишки должны видеть: конфликт можно решать с позиции силы духа и ума. Мы, отцы, учим сыновей, что кулаками машут только когда исчерпаны все слова, а оскорбление женщины — это табу. Если ты перешёл эту черту в эфире, грош цена твоим нравоучениям о патриотизме. Воспитать полноценную личность можно только на уважении, а не на агрессивном хамстве, которое, к сожалению, сегодня часто льётся с экранов, — добавил лидер новосибирских отцов.

В контексте происходящего спикер подчеркнул важность роли родителя как «фильтра» между ребёнком и информацией, поступающей из телевизора и интернета.

— Инцидент с Соловьёвым — это отличный, хоть и печальный, повод для разговора о чести, достоинстве и двойных стандартах. Запрет — это признание нашего родительского бессилия. А разговор по душам, с разбором того, где правда, а где грязь, — это и есть воспитание мужчины, — резюмировал Сергей Майоров.

