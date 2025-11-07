«Целительница» обещала избавить новосибирца от уголовной ответственности

Искитимскому районному суду предстоит рассмотреть дело «целительницы», которая обвиняется в мошенничестве, не связанном с основным профилем ее деятельности.

По версии следствия, весной 2025 года к женщине, оказывавшей услуги целительницы, обратился потерпевший. В процессе общения мужчина рассказал ей о проблемах с правоохранительными органами, и дама предложила свою помощь.

С мая по август мужчина передал ей 290 тысяч рублей, которые женщина якобы обещала передать высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов, чтобы они не привлекли мужчину к уголовной ответственности.

— Получив указанную сумму денежных средств, женщина сообщила потерпевшему, что для решения его вопроса требуется еще 1 млн рублей, — сообщили в областной прокуратуре.

В августе, в процессе передачи средств, женщина была задержана сотрудниками УФСБ. В ходе следствия выяснилось, что деньги она не планировала никому передавать.

— В ходе предварительного следствия в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации на имущество обвиняемой наложен арест, — пояснили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

«Целительницу» обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

