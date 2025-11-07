Новосибирцев предупредили о штрафах за долгий прогрев двигателя во дворе

С приближением зимы водители всё чаще начинают прогревать свои автомобили заранее, чтобы утром сесть в тёплый салон. Однако не все знают, что за это можно получить штраф.

Согласно правилам дорожного движения, оставлять машину с включённым двигателем во дворе многоквартирного дома дольше чем на 5 минут без посадки пассажиров или разгрузки запрещено.

Неважно, как вы запустили двигатель – с ключа или через автозапуск. Если машина стоит с работающим мотором дольше разрешённого, это нарушение ПДД, за которое могут оштрафовать.

Для штрафа нужны доказательства, например, видеозапись с номерами машины и подтверждением, что двигатель работал больше пяти минут.

— Роспотребнадзор давно говорит, что нарушаются СанПиНы при долгом и массовом прогреве двигателя. Так что оштрафовать соседа вполне реально, если кому-то заняться нечем, — прокомментировал Горсайту руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

В Москве и Санкт-Петербурге за такое нарушение можно получить штраф в размере 3 000 рублей, а в других регионах — 1 500.

Стоит отметить, что во время сильных морозов, которые периодически бывают в Новосибирской области, водители могут прогревать машины в течение ночи, а то и суток, если похолодание приходится на выходной день.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на краткосрочные полисы ОСАГО в Новосибирске вырос почти в 20 раз.