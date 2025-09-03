Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной

Родители учеников МАОУ «Гимназии № 7 «Сибирская» проявили инициативу и благодаря финансовой поддержке Общероссийского общества «Знание» реализуют проект «Профессиональный навигатор. Путь к профессии вместе с родителями».

В рамках проекта они провели шесть профессиональных мастер-классов, где ребята познакомились с различными творческими профессиями.

Школьники на практике изучить основы моделирования и конструирования одежды, на актерском тренинге ребята познакомились с миром театра, так же участники мастер-классов проектировали мебель, знакомились с тонкостями дизайна ногтей.

Организаторы профессиональной гостиной «Искусство. Артдизайн. Творчество», в рамках которой были проведены мастер-классы, старались показать детям разнообразие профессий в сфере искусства и культуры, начиная от актёрского мастерства и заканчивая дизайном интерьеров.

—Мы рады за ребят, что они получили возможность попробовать себя в разных творческих направлениях и приобрести новые навыки, которые возможно пригодятся им в будущем. А еще для них это уникальная возможность осознать, насколько интересна та или иная сфера творческой деятельности. Непосредственное общение с родителями-профессионалами позволяет лучше понять специфику будущей профессии и принять осознанное решение относительно выбора специальности, — уверена директор МАОУ «Гимназия №7 «Сибирская» Любовь Калашникова.

А если бы в свое время в вашей школе проводили бы такие встречи, вы бы посещали их?

Конкурс инициатив родительских сообществ проводит Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения России. Конкурс направлен на поддержку и развитие инициатив родительских комитетов, созданных школьными родительскими сообществами. На реализацию проекта победители получают финансовую поддержку.

По итогам первого конкурса свои проекты по развитию воспитательного пространства подали 5003 школы из 89 регионов России. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны, они получили порядка 160 млн рублей на реализацию своих инициатив.

Ранее редакция сообщала о том, что родители новосибирской гимназии одержали победу в грантовом конкурсе. Конкурс нацелен на помощь детям в выборе профессии.